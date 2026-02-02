Advertisement
JKBOSE 11th Result 2026 OUT: इंतजार खत्म! जम्मू-कश्मीर बोर्ड 11वीं रिजल्ट जारी, jkbose.jk.gov.in से डाउनलोड करें स्कोरकार्ड

JKBOSE 11th Result 2026 Declared: जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट jkresults.nic.in पर  कक्षा 11वीं का परिणाम जारी कर दिया है.

Feb 02, 2026, 02:41 PM IST
JKBOSE 11th Result 2026 Released: जम्मू एंड कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन (JKBOSE) ने आज, सोमवार,  02 फरवरी, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in और jkresults.nic.in पर कक्षा 11वीं का परिणाम जारी कर दिया है. ऐसे में अब जम्मू और कश्मीर डिवीजनों में परीक्षा देने वाले जो छात्र रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन अपना रिजल्ट चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, परिणाम चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को अपना रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
JKBOSE की ओर से कक्षा 11वीं की परीक्षा अक्टूबर-नवंबर 2025 के बीच निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की गई थी. आधिकारिक आकड़ों के अनुसार, JKBOSE की कक्षा 11वीं की परीक्षा में लगभग 81,573 छात्र उपस्थित हुए थे. परीक्षा में शामिल हुए कुल स्टूडेंट्स में से 67,932 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं. वहीं, बोर्ड का कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 83.27% रहा है.

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
JKBOSE कक्षा 11वीं रिजल्ट चेक और स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होंगे. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट jkbose.jk.gov.in या jkresults.nic.in पर जाएं. 

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट आपके स्क्रीन पर पीजीएफ फॉर्म में खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें.

  • भविष्य के लिए स्कोरकार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक 

JKBOSE 11वीं रिजल्ट 2026 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

