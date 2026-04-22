JKBOSE 12th Result 2026: JKBOSE 12वीं का रिजल्ट हुआ जारी; 89.80% छात्र हुए पास, इस jkresults.nic.in पर करें चेक

जम्मू-कश्मीर के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. JKBOSE 12th Result 2026 जारी हो चुका है और अब छात्र अपने स्कोरकार्ड ऑनलाइन देख सकते हैं. परीक्षा के बाद से ही छात्र अपने रिजल्ट को लेकर काफी उत्साहित और थोड़ा चिंतित भी थे. अब जैसे ही रिजल्ट आया है, हर कोई अपने नंबर जानने के लिए वेबसाइट पर पहुंच रहा है. इस बार का रिजल्ट कई मायनों में खास है, क्योंकि पास प्रतिशत भी अच्छा रहा है और बड़ी संख्या में छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है. अब यह रिजल्ट छात्रों के आगे के करियर का रास्ता तय करने में अहम भूमिका निभाएगा.

कहां और कैसे देखें रिजल्ट?

छात्र अपना रिजल्ट jkbose.nic.in और jkresults.nic.in वेबसाइट पर जाकर आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए उन्हें होमपेज पर जाकर “JKBOSE 12th Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट आउट भी ले सकते हैं. ध्यान रहे कि ऑनलाइन मार्कशीट अस्थायी होती है, जबकि ओरिजिनल मार्कशीट बाद में स्कूल से प्राप्त करनी होगी.

कैसा रहा इस बार का रिजल्ट?

इस साल JKBOSE 12वीं का कुल पास प्रतिशत 89.80% रहा है, जो काफी अच्छा माना जा रहा है. कुल 39,309 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिनमें से 35,299 छात्र पास हुए हैं. खास बात यह है कि करीब 51% छात्रों ने डिस्टिंक्शन हासिल की है. यह आंकड़ा दिखाता है कि छात्रों ने इस बार शानदार प्रदर्शन किया है. रिजल्ट के ये आंकड़े छात्रों की मेहनत और बोर्ड की परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता को भी दर्शाते हैं.

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रिजल्ट के बाद क्या करें?

रिजल्ट देखने के बाद छात्रों को अपनी प्रोविजनल मार्कशीट की कई कॉपी डाउनलोड करके सुरक्षित रखनी चाहिए. अगर किसी छात्र को अपने नंबरों से संतुष्टि नहीं है, तो वह री-इवैल्यूएशन या वेरिफिकेशन के लिए आवेदन कर सकता है. इसके अलावा छात्र अब अपने स्कोर के आधार पर ग्रेजुएशन या प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं. बोर्ड की वेबसाइट पर आगे की अपडेट्स भी मिलती रहेंगी, इसलिए छात्रों को नियमित रूप से आधिकारिक पोर्टल चेक करते रहना चाहिए.