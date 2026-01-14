JKBOSE Class 12th Result 2026: जम्मू कश्मीर बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक और डाउनलोड करें मार्कशीट

JKBOSE Class 12th Result 2026 Out: जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड (Jammu and Kashmir Education Board) द्वारा 14 जनवरी को 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. दोनों कक्षाओं के रिजल्ट्स को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. बोर्ड की ओर से 14 जनवरी, बुधवार को सुबह करीब 10.30 बजे 10वीं रिजल्ट का ऐलान किया था. इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है. घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. कैसे 12वीं बोर्ड परीक्षा का स्कोर कार्ड और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कक्षा 10वीं रिजल्ट: 84.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास

जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा को 3 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया था. कश्मीर मंडल में 994 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमें 94000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इस परीक्षा में 10वीं के 84.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

कब हुई थी 12वीं बोर्ड परीक्षा?

जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था. अलग-अलग एग्जाम सेंटर में 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन हुआ था. इस एग्जाम में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें 12वीं बोर्ड परीक्षा मार्कशीट

सबसे पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं. रिजल्ट देखने के लिए jkresults.nic.in या jkbose.nic.in/results पर भी जा सकते हैं. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 12वीं कक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा. ‘JKBOSE Class 12 Winter Zone Result 2025’ के लिंक पर क्लिक करें. रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा. यहां स्कोर कार्ड को देखने के अलावा मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकेंगे. भविष्य के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी जरूर डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक- JKBOSE Class 12 Result 2025

