Advertisement
trendingNow13074106
Hindi Newsशिक्षाJKBOSE Class 12th Result 2026: जम्मू कश्मीर बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक और डाउनलोड करें मार्कशीट

JKBOSE Class 12th Result 2026: जम्मू कश्मीर बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक और डाउनलोड करें मार्कशीट

JKBOSE Class 12th Result 2026 Out: जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने 14 जनवरी को पहले 10वीं कक्षा का रिजल्ट जारी किया था. इसके बाद बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा के छात्रों के लिए भी परिणाम घोषित कर दिए हैं. आइए 12वीं रिजल्ट चेक करने और मार्कशीट को डाउनलोड करने का प्रोसेस बताते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Jan 14, 2026, 02:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JKBOSE Class 12th Result 2026: जम्मू कश्मीर बोर्ड 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से परिणाम चेक और डाउनलोड करें मार्कशीट

JKBOSE Class 12th Result 2026 Out: जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड (Jammu and Kashmir Education Board) द्वारा 14 जनवरी को 10वीं और 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है. दोनों कक्षाओं के रिजल्ट्स को चेक करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हैं. बोर्ड की ओर से 14 जनवरी, बुधवार को सुबह करीब 10.30 बजे 10वीं रिजल्ट का ऐलान किया था. इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब 12वीं कक्षा का रिजल्ट भी घोषित कर दिया है. घर बैठे ऑनलाइन प्रक्रिया को अपनाकर स्टूडेंट्स रिजल्ट चेक कर सकते हैं. इसके अलावा मार्कशीट को भी डाउनलोड कर सकते हैं. कैसे 12वीं बोर्ड परीक्षा का स्कोर कार्ड और मार्कशीट डाउनलोड कर सकते हैं. आइए इसका स्टेप बाय स्टेप तरीका जानते हैं.

कक्षा 10वीं रिजल्ट: 84.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास

जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10वीं की परीक्षा को 3 नवंबर से 27 नवंबर 2025 तक आयोजित किया था. कश्मीर मंडल में 994 परीक्षा केंद्रों में परीक्षा आयोजित हुई थी जिसमें 94000 से ज्यादा स्टूडेंट्स शामिल हुए थे. इस परीक्षा में 10वीं के 84.04 प्रतिशत स्टूडेंट्स पास हुए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

कब हुई थी 12वीं बोर्ड परीक्षा?

जम्मू और कश्मीर शिक्षा बोर्ड की ओर से 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा का आयोजन 8 नवंबर से 3 दिसंबर 2025 तक आयोजित किया गया था. अलग-अलग एग्जाम सेंटर में 12वीं बोर्ड परीक्षा का आयोजन हुआ था. इस एग्जाम में शामिल उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाकर रिजल्ट चेक कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें 12वीं बोर्ड परीक्षा मार्कशीट

  1. सबसे पहले जम्मू कश्मीर बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट jkbose.nic.in पर जाएं.
  2. रिजल्ट देखने के लिए jkresults.nic.in या jkbose.nic.in/results पर भी जा सकते हैं.
  3. होमपेज पर लेटेस्ट नोटिफिकेशन में 12वीं कक्षा का रिजल्ट शो हो जाएगा.
  4. ‘JKBOSE Class 12 Winter Zone Result 2025’ के लिंक पर क्लिक करें.
  5. रोल नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करने के बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा.
  6. यहां स्कोर कार्ड को देखने के अलावा मार्कशीट को डाउनलोड भी कर सकेंगे.
  7. भविष्य के लिए 12वीं बोर्ड परीक्षा की मार्कशीट भी जरूर डाउनलोड कर लें.

रिजल्ट चेक करने का डायरेक्ट लिंक- JKBOSE Class 12 Result 2025

ये भी पढ़ें- JKBOSE 2026 Results: कक्षा 10वीं का रिजल्ट जारी, दोपहर तक 12वीं के स्टूडेंट्स भी चेक कर सकेंगे परिणाम

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

TAGS

jkbose

Trending news

2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
Assam news
2% में दिखा कांग्रेस को स्कोप, असम में हिमंता की लहर रोकेगी प्रियंका की 'दीवार'?
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
Bengal SIR
गलत कनेक्शन का शक, EC ने भेजा 6 से ज्यादा 'भाई-बहन' वाले वोटर्स को नोटिस
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
Karnataka road accident
कर्नाटक में बस-कार की भीषण टक्कर, 9 और 15 साल के बच्चों समेत तीन की जान गई
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
thalapathy vijay
तो 'विजय' तय करेंगे कांग्रेस का रुख, 'जन नायकन' पर उमड़ा राहुल गांधी का प्यार
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
Actor Vijay
CBI समन और सियासी दबाव के बीच विजय का बड़ा ऐलान- 'कुछ भी हो जाए, BJP से समझौता नहीं'
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
PM Modi festival letter
मकर संक्रांति, पोंगल और माघ बिहू पर बोले PM, त्योहारों को बताया भारत की ताकत का राज
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
historic names
त्यनझू या अजनाभवर्ष... इतिहास में थे भारत के ये रहस्यमयी नाम, जानें उनके पीछे की...
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
diamond river
नदी में बहता था हीरा... इतना खजाना कि डच-ब्रिटिश हो गए मालामाल; जानें कहां है...
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
india china news
भारत की जमीन पर सड़क बना रहा चीन, तब 5 साल बाद क्यों पता चला? अब शक्सगाम चर्चा में
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा
Chandrashekhar Pakhmode
ECG में सब फाइन, फिर 3 दिन बाद कैसे हुई डॉक्टर की मौत, नागपुर का ये केस चौंका रहा