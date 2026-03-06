JKBOSE Syllabus Update: 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर... बदल जाएगा पढ़ने का तरीका, बोर्ड ने की ये घोषणा

Jammu and Kashmir Board of School Education (JKBOSE) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पढ़ाई के सिलेबस और कोर्स से जुड़ी जानकारी दी है. बोर्ड के अनुसार कक्षा 9 और 10 के सिलेबस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह व्यवस्था कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में साल 2025–26 के शैक्षणिक सत्र के लिए लागू रहेगी. वहीं जम्मू डिवीजन के समर जोन में 2026-27 के सत्र के लिए भी यही सिलेबस जारी रहेगा.

कक्षा 11 और 12 के कुछ विषयों में बदलाव

बोर्ड ने बताया कि कक्षा 11 और 12 के कुछ विषयों में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. कक्षा 11 में पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में हल्का संशोधन किया गया है. वहीं कक्षा 12 में एजुकेशन और एनवायरनमेंटल साइंस विषयों में बदलाव किया गया है.

सिलेबस के आधार पर होंगे परीक्षा प्रश्नपत्र

बोर्ड के अनुसार कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र इन्हीं संशोधित सिलेबस के आधार पर तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा जम्मू डिवीजन के समर जोन में फरवरी-मार्च 2027 में होने वाली परीक्षाओं में भी इसी सिलेबस को ध्यान में रखा जाएगा.

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सिलेबस

बोर्ड ने यह भी बताया कि बदला हुआ सिलेबस छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस नोटिस का मकसद आने वाले शैक्षणिक सत्रों में पढ़ाई के सिलेबस को लेकर साफ जानकारी देना और पूरे क्षेत्र में पढ़ाई के तरीके को एक जैसा बनाए रखना है.

