Advertisement
trendingNow13131502
Hindi Newsशिक्षाJKBOSE Syllabus Update: 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर... बदल जाएगा पढ़ने का तरीका, बोर्ड ने की ये घोषणा

JKBOSE Syllabus Update: 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर... बदल जाएगा पढ़ने का तरीका, बोर्ड ने की ये घोषणा

जम्मू-कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नए शैक्षणिक सत्रों को लेकर सिलेबस से जुड़ी जानकारी जारी की है. बोर्ड ने बताया है कि कक्षा 9 और 10 के सिलेबस में कोई बदलाव नहीं किया गया है जबकि कक्षा 11 और 12 के कुछ विषयों में हल्का बदलाव किया गया है.

Written By  ritesh jaiswal|Last Updated: Mar 06, 2026, 11:24 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

JKBOSE Syllabus Update: 11वीं-12वीं के छात्रों के लिए बड़ी खबर... बदल जाएगा पढ़ने का तरीका, बोर्ड ने की ये घोषणा

Jammu and Kashmir Board of School Education (JKBOSE) ने एक आधिकारिक नोटिस जारी कर कक्षा 9 से 12 तक के लिए पढ़ाई के सिलेबस और कोर्स से जुड़ी जानकारी दी है. बोर्ड के अनुसार कक्षा 9 और 10 के सिलेबस में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है. यह व्यवस्था कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में साल 2025–26 के शैक्षणिक सत्र के लिए लागू रहेगी. वहीं जम्मू डिवीजन के समर जोन में 2026-27 के सत्र के लिए भी यही सिलेबस जारी रहेगा.

कक्षा 11 और 12 के कुछ विषयों में बदलाव
बोर्ड ने बताया कि कक्षा 11 और 12 के कुछ विषयों में छोटे-मोटे बदलाव किए गए हैं. कक्षा 11 में पंजाबी और फिजिकल एजुकेशन के सिलेबस में हल्का संशोधन किया गया है. वहीं कक्षा 12 में एजुकेशन और एनवायरनमेंटल साइंस विषयों में बदलाव किया गया है.

सिलेबस के आधार पर होंगे परीक्षा प्रश्नपत्र
बोर्ड के अनुसार कश्मीर डिवीजन और जम्मू डिवीजन के विंटर जोन में अक्टूबर-नवंबर 2026 में होने वाली वार्षिक परीक्षाओं के लिए प्रश्नपत्र इन्हीं संशोधित सिलेबस के आधार पर तैयार किए जाएंगे. इसके अलावा जम्मू डिवीजन के समर जोन में फरवरी-मार्च 2027 में होने वाली परीक्षाओं में भी इसी सिलेबस को ध्यान में रखा जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध सिलेबस
बोर्ड ने यह भी बताया कि बदला हुआ सिलेबस छात्रों, शिक्षकों और अन्य लोगों की सुविधा के लिए उसकी आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि इस नोटिस का मकसद आने वाले शैक्षणिक सत्रों में पढ़ाई के सिलेबस को लेकर साफ जानकारी देना और पूरे क्षेत्र में पढ़ाई के तरीके को एक जैसा बनाए रखना है.

यह भी पढ़ें: CTET Answer Key 2026: सीटीईटी आंसर की और रिस्पॉन्स शीट जल्द हो सकती है जारी, ऐसे करें डाउनलोड

About the Author
author img
ritesh jaiswal

रितेश जायसवाल जी न्यूज में डिजिटल पत्रकार हैं. वह जनवरी 2025 में जी न्यूज से जुड़े. देश दुनिया के साथ-साथ की ब्रेकिंग न्यूज की खबरें लोगों तक पहुंचाने का काम करते हैं. लगभग 3 महीने तक ये जी भारत के...और पढ़ें

TAGS

JKBOSE Syllabus Update

Trending news

निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
nitish kumar
निशांत को दिल्ली भेजने की तैयारी थी... एक हफ्ते में गेम, नीतीश ने क्यों कर दिया साइन
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
Sukhoi 30mki
असम के जोरहाट से उड़ा Sukhoi-30MKI कार्बी आंगलोंग में क्रैश, दो पायलट मिसिंग
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
Governors Changed News
हिमाचल से महाराष्ट्र तक... कई राज्यों में बदले राज्यपाल; यहां देखें पूरी लिस्ट
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
Indian Air Force
उड़ान के दौरान भारतीय वायुसेना का Su-30 MKI फाइटर जेट असम में रडार से हुआ गायब
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
IRIS Dena
IRIS डेना के डिस्ट्रेस कॉल का भारतीय नेवी ने दिया था जवाब, मदद के लिए भेजे थे जहाज
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
Ladakh news
बंगाल के बाद लद्दाख के उपराज्यपाल का इस्तीफा, क्या होने वाला है कोई बड़ा सियासी खेला
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
West Bengal
प. बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दिया इस्तीफा दिया, ममता बोलीं- मैं हैरान
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
Punjab CM Bhagwant Singh Mann
संकट की घड़ी में खाड़ी देशों में फंसे पंजाबियों के साथ खड़ी पंजाब सरकार - CM मान
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
Assam elections
असम में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, भाजपा में शामिल हुए 3 विधायक
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका
Karnataka News
पहले वेश्यावृत्ति में धकेला,अब मांग रही बेटी की कस्टडी!HC ने खारिज की मां की याचिका