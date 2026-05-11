JNV Result 2026 OUT! क्या नवोदय में एडमिशन का सपना हुआ पूरा, क्लास 11 लेटरल एंट्री का रिजल्ट जारी

नवोदय विद्यालय समिति ने जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 11 लेटरल एंट्री चयन परीक्षा 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. इस परीक्षा में शामिल हुए हजारों छात्रों का इंतजार अब खत्म हो गया है. जिन छात्रों ने कक्षा 11 लेटरल एंट्री परीक्षा दी थी, वे अब अपना रिजल्ट ऑनलाइन चेक कर सकते हैं. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों और जुड़ाव में उत्साह का माहौल है. नवोदय विद्यालय में पैदल पाने का सपना देख रहे छात्रों के लिए यह बड़ा अपडेट माना जा रहा है. अब छात्र अपने स्कोरकार्ड के जरिए आगे की एडमिशन प्रक्रिया की तैयारी शुरू कर सकते हैं.

स्कोरकार्ड कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को NVS ऑफिशियल वेबसाइट

पर जाना होगा. वेबसाइट के होमपेज पर JNV LEST 2026 रिजल्ट लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद स्क्रीन पर लॉगिन पेज खुलेगा. यहां छात्रों को अपना रोल नंबर, जो एडमिट कार्ड पर दिया गया है, और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. सभी जानकारी भरने के बाद “Check Result” बटन पर क्लिक करना होगा. इसके बाद स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा. छात्र इसे डाउनलोड करके भविष्य के लिए सुरक्षित रख सकते हैं.

स्कोरकार्ड में क्या-क्या होगा?

JNV LEST 2026 का स्कोरकार्ड छात्रों के लिए बेहद महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट है. इसमें छात्र से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दर्ज होती हैं. स्कोरकार्ड में राज्य का नाम, जिले का नाम, छात्र का नाम, रोल नंबर, पिता का नाम और जन्मतिथि जैसी जानकारी दी गई है. इसके अलावा उस जवाहर नवोदय विद्यालय का नाम भी दर्ज होगा, जहां एडमिशन के लिए छात्र का चयन किया गया है. छात्रों को सलाह दी गई है कि स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के बाद उसमें दर्ज सभी जानकारी को ध्यान से जांच लें.

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अब आगे क्या करना होगा?

जिन छात्रों का चयन इस प्रवेश परीक्षा में हुआ है, उन्हें अब अपने अखिल नवोदय विद्यालय में एडमिशन प्रक्रिया पूरी करनी होगी. एडमिशन के दौरान छात्रों को जरूरी डॉक्यूमेंट जमा करना अनिवार्य होगा. अगर स्कोरकार्ड में किसी तरह की गलती दिखाई देती है, तो छात्रों को तुरंत संबंधित अधिकारियों से संपर्क करना चाहिए. नवोदय विद्यालय समिति ने छात्रों को सलाह दी है कि वे सभी जरूरी डॉक्यूमेंट पहले से तैयार रखें, ताकि एडमिशन प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो. अब सफल छात्र नवोदय स्कूल में पढ़ाई के अपने सपने को सच करने की ओर एक कदम और आगे बढ़ चुके हैं.