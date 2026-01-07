JNVST Admit Card 2026: NVS ने जारी किए कक्षा 9वीं और 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड, navodaya.gov.in से करें डाउनलोड

JNVST Admit Card 2026 Released: नवोदय विद्यालय समिति (NVS) ने आज, 7 अक्टूबर, 2026 को अपनी आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट (JNVST) की कक्षा 9वीं और 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम का एडमिट कार्ड जारी कर दिया है. जिन उम्मीदवारों ने इस प्रवेश परीक्षा में शामिल होने के लिए रजिस्ट्रेशन किया था और एडमिट कार्ड जारी होने का इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, प्रवेश पत्र डाउनलोड करने के लिए स्टूडेंट्स को रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा.

इस दिन होगी परीक्षा

एनवीएस की ओर से जेएनवीएसटी की कक्षा 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश परीक्षा का आयोजन 7 फरवरी, 2026 को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर ऑफलाइन (पेन एंड पेपर) मोड में किया जाएगा. जानकारी के लिए बता दें, एनवीएस द्वारा पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों के लिए कक्षा 11वीं के एडमिट कार्ड बाद में जारी किए जाएंगे. वहीं, एग्जाम में शामिल होने वाले उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एग्जाम के दिन परीक्षा केंद्र पर अपना एडमिट कार्ड ले जाना न भूलें, क्योंकि बिना हॉल टिकट के आपको परीक्षा केंद्र के अंदर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी.

ऐसे डाउनलोड करें एडमिट कार्ड:

JNVST कक्षा 9वीं और 11वीं के एंट्रेंस एग्जाम एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें.

उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.

होमपेज पर जाने के बाद अपनी कक्षा अनुसार 'Click here to download the admit card for class IX LEST 2026' या 'Click here to download the admit card for class XI LEST 2026' लिंक पर क्लिक करें.

इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां कैंडिडेट कॉर्नर में 'Click here for Class IX LEST (2026) Download Admit Card' या 'Click here for Class XI LEST (2026) Download Admit Card' लिंक पर क्लिक करें.

फिर एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें.

इसके बाद एडमिट कार्ड आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा.

एडमिट कार्ड को चेक करने के बाद डाउनलोड कर लें.

भविष्य के लिए एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लें.

आधिकारिक वेबसाइट लिंक

JNVST Class IX 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

JNVST Class XI 2026 एडमिट कार्ड डाउनलोड डायरेक्ट लिंक

