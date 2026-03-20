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Navodaya Class 6 Selection List 2026: जारी हुई नवोदय विद्यालय सिलेक्शन लिस्ट; रोल नंबर और जन्म तिथि से डाउनलोड करें रिजल्ट

jnvst class 6 result 2026: नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है, जिसे आधिकारिक वेबसाइट पर रोल नंबर से देखा जा सकता है. चयनित छात्रों को अब एडमिशन के लिए जरूरी दस्तावेजों जैसे जन्म और निवास प्रमाण पत्र के साथ आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 09:03 AM IST
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Navodaya Class 6 Selection List 2026: जारी हुई नवोदय विद्यालय सिलेक्शन लिस्ट; रोल नंबर और जन्म तिथि से डाउनलोड करें रिजल्ट

jnvst class 6 result 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा यानी JNVST 2026 के कक्षा 6 के रिजल्ट जारी कर दिए गए हैं. जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अब अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकते हैं. इसके लिए उन्हें नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट  navodaya.gov.in पर जाना होगा. रिजल्ट के साथ ही चयन सूची भी जारी की गई है. इससे छात्र ये जान सकते हैं कि उनका चयन हुआ है या नहीं.

रिजल्ट चेक करने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट खोलनी होगी. फिर होमपेज पर Latest @ NVS सेक्शन में जाना होगा. वहां JNVST Class 6 Result 2026 के लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद View Individual Result पर क्लिक करें. अब अपना रोल नंबर और जन्म तिथि भरें. सबमिट करते ही रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

एसएमएस और स्पीड पोस्ट के जरिए भी दी जा रही है सूचना 

रिजल्ट में छात्र का नाम, प्राप्त अंक और चयन की स्थिति जैसी जरूरी जानकारी दी गई होती है. यानी छात्र ये साफ देख सकते हैं कि उन्हें एडमिशन के लिए चुना गया है या नहींय इसके अलावा जिन छात्रों का चयन हुआ है, उन्हें एसएमएस और स्पीड पोस्ट के जरिए भी सूचना दी जा रही है. इससे छात्रों और उनके अभिभावकों को समय पर जानकारी मिल सके.

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इस परीक्षा के लिए आवेदन प्रक्रिया 30 अप्रैल से शुरू हुई थी. आवेदन करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त थी. इसके बाद परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड 17 नवंबर को जारी किए गए थे. नवोदय विद्यालय देशभर में चलने वाले आवासीय स्कूल हैं. इनमें कक्षा 6 में प्रवेश के लिए हर साल यह परीक्षा आयोजित की जाती है.

कौन-कौन से दस्तावेज हैं जरूरी?

जिन छात्रों का चयन हो गया है, उन्हें अब आगे की प्रक्रिया पूरी करनी होगी. एडमिशन के समय जरूरी दस्तावेज जमा करने होंगे. इनमें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र (यदि विकलांग हो तो) और स्कूल ट्रांसफर सर्टिफिकेट शामिल हैं. साथ ही पासपोर्ट साइज फोटो भी देना होगा. सभी दस्तावेज सही होने के बाद ही प्रवेश प्रक्रिया पूरी मानी जाएगी.

ये भी पढे़ं: CTET 2026 रिजल्ट पर आया सबसे बड़ा अपडेट! क्या 20 मार्च को खत्म होगा लाखों अभ्यर्थियों का इंतजार? जानें पूरी सच्चाई

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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