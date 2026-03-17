JNVST Class 6 Admit Card: जेएनवीएसटी कक्षा छठी चयन परीक्षा का एडमिट कार्ड ऐसे करें डाउनलोड, ये है एग्जाम पैटर्न

JNVST Class 6 Admit Card OUT: नवोदय विद्यालय समिति ने कक्षा 6 के जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड को जारी कर दिया है. आइए 6वीं के जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने का तरीका और एग्जाम पैटर्न जानते हैं.
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JNVST Class 6 Admit Card OUT: साल 2026 में प्रवेश के लिए जेएनवीएसटी कक्षा 6 की परीक्षा के दूसरे चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है. नवोदय विद्यालय समिति ने दूसरे चरण (शीतकालीन सत्र) के लिए कक्षा छठी की प्रवेश परीक्षा का हॉल टिकट जारी कर दिया है जिसे सरल स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए डायरेक्ट लिंक भी साझा किया गया है. जेएनवीएसटी कक्षा 6 का एडमिट कार्ड 2026 कैसे डाउनलोड करें? नवोदय विद्यालय में कैसे एडमिशन मिल सकता है? जेएनवीएसटी कक्षा 6 प्रवेश परीक्षा के लिए एग्जाम पैटर्न क्या है? आइए इससे संबंधित डिटेल्स जानते हैं.
जेएनवीएसटी कक्षा 6 की परीक्षा पैटर्न की बात करें तो कुल 80 सवाल और 100 अंकों की परीक्षा आयोजित की जाएगी. इस दौरान मानसिक क्षमता के 50 अंक के 40 सवाल पूछे जाएंगे जिसके लिए कुल 60 मिनट का समय मिलेगा. अंकगणित के लिए 30 मिनट का समय, 25 अंक के 20 प्रश्नों पूछे जाएंगे. जबकि भाषा के लिए 30 मिनट का समय, 25 अंक के 20 सवाल पूछे जाएंगे.
नवोदय विद्यालय समिति की आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर जाएं.
होमपेज पर लेटेस्ट लिंक कक्षा 6 जेएनवीएसटी (शीतकालीन) एडमिट कार्ड 2026 का शो होगा.
उस पर क्लिक करके जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड को देख सकते हैं.
हालांकि, परीक्षा का हॉल टिकट देखने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि को एंटर करें.
लॉगिन के बाद जेएनवीएसटी एडमिट कार्ड शो हो जाएगा.
एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के अलावा इसका प्रिंट आउट भी निकाल सकेंगे.
6वीं प्रवेश परीक्षा के लिए वो आवेदन करने वाले स्टूडेंट्स को योग्य माना जाता है जो सरकारी या सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल से कक्षा 3, 4 और 5 पास कर चुके हैं. स्टूडेंट्स के लिए जरूरी होना चाहिए कि उन्होंने 2025-2026 शैक्षणिक वर्ष के दौरान कक्षा 5 की पढ़ाई की हो. हालांकि, इससे पहले कक्षा पांचवी में पास होने वाले स्टूडेंट्स को योग्य नहीं माना जाएगा.
जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा में शामिल होकर और फिर पास होने वाले स्टूडेंट्स का चयन किया जाता है. प्रवेश के लिए योग्यता के आधार पर चयन किया जाता है. जेएनवीएसटी कक्षा 6 की परीक्षा दो चरणों में आयोजित की जाती है. पहले चरण की परीक्षा 13 दिसंबर, 2025 को आयोजित की गई. जबकि, दूसरे चरण (शीतकालीन सत्र) की परीक्षा 11 अप्रैल 2026 को आयोजित की जाएगी. सुबह 11:30 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक परीक्षा आयोजित की जाएगी. इसमें पास होने वाले योग्य स्टूडेंट्स का चयन किया जाएगा. अधिक जानकारी के लिए navodaya.gov.in पर जा सकते हैं.
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