JNVST Result 2026: कब जारी होगा नवोदय विद्यालय क्लास 9 और 11 का रिजल्ट? तुरंत बाद शुरू होगी ये प्रक्रिया; तैयार रखें जरूरी कागजात

JNVST Result 2026: जवाहर नवोदय विद्यालय में दाखिले का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी अपडेट सामने आई है. JNVST क्लास 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 2026 जल्द ही जारी किया जा सकता है. ये रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट navodaya.gov.in पर उपलब्ध होगा. जिन छात्रों ने यह परीक्षा दी थी, वे अपना परिणाम ऑनलाइन देख सकेंगे. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्रों को पता चल जाएगा कि उनका चयन नवोदय विद्यालय में हुआ है या नहीं.

ये परीक्षा 7 फरवरी 2026 को आयोजित की गई थी. यह एग्जाम उन छात्रों के लिए होता है, जो खाली सीटों पर एडमिशन लेना चाहते हैं. अलग-अलग रिपोर्ट्स के मुताबिक रिजल्ट मार्च महीने में जारी होने की संभावना है. रिजल्ट एक पीडीएफ के रूप में जारी किया जाएगा. इसमें उन छात्रों के नाम होंगे, जिन्होंने परीक्षा पास की है. चयन पूरी तरह से परीक्षा में मिले अंकों के आधार पर किया गया है.

रिजल्ट में दी जाएगी सारी जानकारी

रिजल्ट में छात्रों से जुड़ी कई जरूरी जानकारियां दी जाएंगी. इसमें रोल नंबर, पिता का नाम, कैटेगरी, क्षेत्र, प्राप्त अंक, रैंक और चयन की स्थिति शामिल होगी. जिन छात्रों का चयन होगा, उन्हें आगे की प्रक्रिया के लिए संबंधित नवोदय विद्यालय में जाना होगा. वहां उनके दस्तावेजों की जांच की जाएगी. इसलिए छात्रों को पहले से अपने सभी जरूरी कागज तैयार रखने चाहिए.

Add Zee News as a Preferred Source

क्या है रिजल्ट देखने का तरीका?

रिजल्ट देखने का तरीका भी बहुत आसान है. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर क्लास 9वीं या 11वीं रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रोल नंबर और जन्म तिथि दर्ज करें. जानकारी सबमिट करते ही आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र अपने स्कोरकार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट भी निकाल सकते हैं. साथ ही रिजल्ट में दी गई सभी जानकारी को ध्यान से जांच लेना जरूरी है.

रिजल्ट आने के बाद अगला चरण एडमिशन प्रक्रिया का होता है. जिन छात्रों का चयन होगा, उन्हें जन्म प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, कैटेगरी सर्टिफिकेट और स्कूल से जुड़े दस्तावेज जमा करने होंगे. अगर कोई छात्र सही दस्तावेज नहीं दे पाता है, तो उसका एडमिशन रद्द किया जा सकता है. इसलिए ये चरण बहुत जरूरी होता है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे लगातार आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखें, ताकि किसी भी अपडेट की जानकारी समय पर मिल सके.

ये भी पढ़ें- IBPS Clerk Mains 2026 Result: आईबीपीएस क्लर्क मुख्य परीक्षा का रिजल्ट जारी, ऐसे चेक करें स्कोरकार्ड और कट ऑफ