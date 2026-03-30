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Hindi Newsशिक्षाइस्तीफा दे दिया? रुकिए! कहीं आप ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेना तो नहीं भूल गए; एक चूक और करियर पर लग सकता है ब्रेक

इस्तीफा दे दिया? रुकिए! कहीं आप ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेना तो नहीं भूल गए; एक चूक और करियर पर लग सकता है ब्रेक

Job Resignation Documents Checklist: नौकरी छोड़ते समय एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर और फॉर्म-16 जैसे दस्तावेज लेना अनिवार्य है ताकि भविष्य में टैक्स या नई नौकरी में कोई रुकावट न आए. साथ ही पीएफ और ग्रेच्युटी का हिसाब क्लियर करना भी एक सुरक्षित करियर के लिए बेहद जरूरी है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 06:56 AM IST
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इस्तीफा दे दिया? रुकिए! कहीं आप ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स लेना तो नहीं भूल गए; एक चूक और करियर पर लग सकता है ब्रेक

Job Resignation Documents Checklist: अगर आप नौकरी छोड़ने का मन बना रहे हैं, तो सिर्फ इस्तीफा देना ही काफी नहीं होता है. जाने से पहले कुछ जरूरी काम पूरे करना बहुत जरूरी है. कई लोग जल्दबाजी में कंपनी छोड़ देते हैं और बाद में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. खासकर डॉक्यूमेंट्स से जुड़ी परेशानी काफी आम है. इसलिए नौकरी छोड़ने से पहले आपको यह जान लेना चाहिए कि कंपनी से कौन-कौन से जरूरी कागज लेने होते हैं.

सबसे पहला और जरूरी डॉक्यूमेंट होता है एक्सपीरियंस लेटर, ये आपके काम का आधिकारिक प्रमाण होता है. इसमें यह लिखा होता है कि आपने कंपनी में कितने समय तक काम किया और आपकी भूमिका क्या थी. आगे नई नौकरी पाने में यह बहुत काम आता है. इसके अलावा रिलीविंग लेटर भी जरूरी होता है. ये साबित करता है कि आपने कंपनी को सही तरीके से छोड़ा है और आप किसी भी तरह की जिम्मेदारी से मुक्त हैं.

सैलरी स्लिप और फॉर्म-16

दूसरा जरूरी डॉक्यूमेंट है सैलरी स्लिप और फॉर्म-16, सैलरी स्लिप से आपकी आय का रिकॉर्ड रहता है. वहीं फॉर्म-16 इनकम टैक्स से जुड़ा जरूरी कागज होता है. जब आप नई कंपनी जॉइन करते हैं या टैक्स फाइल करते हैं, तब इनकी जरूरत पड़ती है. कई बार लोग यह डॉक्यूमेंट लेना भूल जाते हैं और बाद में परेशान होते हैं. इसलिए इन्हें समय पर लेना जरूरी है.

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 प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी

इसके अलावा पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी से जुड़े कागज भी बहुत अहम होते हैं. अगर आपने कंपनी में तय समय तक काम किया है, तो आपको ग्रेच्युटी का हक मिलता है. वहीं पीएफ का पैसा ट्रांसफर या निकालने के लिए सही जानकारी और डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं. कंपनी छोड़ते समय ये सुनिश्चित कर लें कि आपका पीएफ अकाउंट अपडेट है और सभी डिटेल सही हैं.

आखिर में ये याद रखें कि बिना सभी जरूरी डॉक्यूमेंट लिए नौकरी छोड़ना सही नहीं है. हमेशा एचआर से बात करके अपनी फाइनल क्लियरेंस पूरी करें. ईमेल और लिखित रूप में सब कुछ कन्फर्म कर लें. इससे भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी. सही तैयारी के साथ नौकरी छोड़ेंगे तो आगे का करियर भी आसानी से आगे बढ़ेगा.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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