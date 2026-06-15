अच्छी नौकरी और सुरक्षित भविष्य का सपना हर युवा देखता है. कई लोग नौकरी मिलने के बाद शादी की योजना बनाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्रोफेशन भी हैं जहां नौकरी जॉइन करने या ट्रेनिंग के दौरान शादी करने की अनुमति नहीं होती. यह सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन यह पूरी तरह सच है.
इन नियमों का उद्देश्य किसी की निजी जिंदगी में दखल देना नहीं, बल्कि नौकरी की संवेदनशीलता, कठिन ट्रेनिंग और कार्यक्षमता को बनाए रखना होता है. खासकर सुरक्षा और रक्षा से जुड़े क्षेत्रों में यह नियम आज भी लागू हैं.
कई लोगों को लगता है कि शादी पर रोक पुराने विचारों का परिणाम है, लेकिन अधिकांश मामलों में इसकी वजह व्यावहारिक होती है. कठिन प्रशिक्षण, लंबी तैनाती, मानसिक दबाव और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी जिम्मेदारियों को देखते हुए उम्मीदवारों से पूरी एकाग्रता की उम्मीद की जाती है. इसी कारण कुछ संस्थान ट्रेनिंग अवधि के दौरान विवाह की अनुमति नहीं देते. हालांकि समय के साथ अदालतों और बदलते सामाजिक दृष्टिकोण के कारण कई नियमों में बदलाव भी किया गया है.
भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना में अधिकारी बनने के लिए NDA और IMA जैसी प्रतिष्ठित अकादमियों में प्रशिक्षण दिया जाता है. यहां चयनित कैडेट्स को ट्रेनिंग के दौरान अविवाहित रहना अनिवार्य होता है. प्रशिक्षण शुरू होने से पहले उम्मीदवारों को इस संबंध में बॉन्ड पर हस्ताक्षर करने होते हैं. यदि कोई कैडेट नियमों का उल्लंघन कर गुप्त रूप से शादी कर लेता है, तो उसे अकादमी से बाहर किया जा सकता है और प्रशिक्षण पर खर्च हुई राशि भी वसूली जा सकती है. अधिकारी बनने के बाद विवाह की पूरी स्वतंत्रता होती है.
एविएशन इंडस्ट्री में भी कभी शादी को लेकर काफी सख्त नियम हुआ करते थे. पुराने समय में कुछ एयरलाइंस, खासकर सरकारी एयरलाइंस, एयर होस्टेस को शुरुआती वर्षों में शादी करने की अनुमति नहीं देती थीं. यहां तक कि गर्भावस्था को भी नौकरी समाप्त करने का आधार बनाया जाता था. हालांकि सुप्रीम कोर्ट और अन्य कानूनी हस्तक्षेपों के बाद ऐसे नियमों में बड़े बदलाव आए. आज अधिकांश एयरलाइंस शादी को नौकरी से जोड़कर नहीं देखतीं, लेकिन कुछ विशेष कॉन्ट्रैक्ट्स में शुरुआती अवधि के दौरान प्रतिबंधात्मक शर्तें देखने को मिल सकती हैं.
अग्निपथ योजना के तहत सेना में भर्ती होने वाले अग्निवीरों के लिए भी स्पष्ट विवाह नीति बनाई गई है. इस योजना के अनुसार चार वर्ष की सेवा अवधि के दौरान अग्निवीरों को अविवाहित रहना होता है. सेवा के बीच विवाह करने की अनुमति नहीं होती. चार साल की अवधि पूरी होने के बाद, चाहे जवान स्थायी सेवा में चुना जाए या सेवा समाप्त कर बाहर आए, वह विवाह कर सकता है. इस नियम का उद्देश्य जवानों का पूरा ध्यान सैन्य प्रशिक्षण और सेवा पर केंद्रित रखना है.
दुनिया की कई खुफिया एजेंसियों और अत्यंत गोपनीय अभियानों में काम करने वाले अधिकारियों पर भी विशेष शर्तें लागू हो सकती हैं. कुछ मामलों में उन्हें लंबे समय तक अपनी पहचान छिपाकर काम करना पड़ता है. ऐसे संवेदनशील ऑपरेशनों के दौरान वैवाहिक जीवन या पारिवारिक जिम्मेदारियां सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती हैं. इसी वजह से कुछ विशेष असाइनमेंट्स में अविवाहित उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जाती है या उनसे विशेष अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए जाते हैं.
कुछ निजी कंपनियां, खासकर वे जो कर्मचारियों को दूर-दराज के इलाकों, समुद्री जहाजों या लंबे विदेशी प्रोजेक्ट्स पर भेजती हैं, शुरुआती चरण में ऐसे उम्मीदवारों को प्राथमिकता देती हैं जिन पर पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हों. हालांकि यह कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती, लेकिन कार्य की प्रकृति के कारण सिंगल उम्मीदवारों को अधिक लचीला माना जाता है. कुल मिलाकर, आज भले ही अधिकांश नौकरियों में शादी कोई बाधा न हो, लेकिन कुछ विशेष क्षेत्रों में अविवाहित रहना अभी भी एक महत्वपूर्ण शर्त बना हुआ है.