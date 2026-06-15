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JoSAA Cut Off 2026: IIT, NIT और IIIT में BTech की ओपनिंग- क्लोजिंग रैंक जारी, जानें CSE के लिए कितनी रैंक चाहिए?

JoSAA Counselling 2026 Round 1 Result Out: जोसा काउंसलिंग 2026 राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है. IIT Bombay CSE की क्लोजिंग रैंक 65 रही. जानिए IIT, NIT और IIIT में BTech CSE समेत अन्य लोकप्रिय ब्रांचों की ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक, कटऑफ और एडमिशन से जुड़ी पूरी जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 15, 2026, 08:10 AM IST|Updated: Jun 15, 2026, 08:10 AM IST
JoSAA Cut Off 2026: IIT, NIT और IIIT में BTech की ओपनिंग- क्लोजिंग रैंक जारी, जानें CSE के लिए कितनी रैंक चाहिए?

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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