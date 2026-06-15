जोसा (JoSAA) काउंसलिंग 2026 के पहले राउंड का सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी हो गया है. आईआईटी बॉम्बे के बीटेक कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग (CSE) कोर्स की क्लोजिंग रैंक 65 रही है. सीट पाने वाले अभ्यर्थी 26 जून तक ऑनलाइन रिपोर्टिंग कर सकेंगे. इस वर्ष करीब 2 लाख विद्यार्थियों ने 2.70 करोड़ से अधिक चॉइस भरी हैं. IIT, NIT, IIIT, IIEST शिबपुर और GFTI सहित कुल 138 इंजीनियरिंग संस्थानों की 67,000 से अधिक सीटों पर दाखिला हो रहा है.
NIT तिरुचिरापल्ली: ओपनिंग रैंक 853, क्लोजिंग रैंक 1,317
NIT कर्नाटक, सुरथकल: ओपनिंग रैंक 1,035, क्लोजिंग रैंक 1,605
NIT वारंगल: ओपनिंग रैंक 1,511, क्लोजिंग रैंक 2,248
NIT राउरकेला: ओपनिंग रैंक 2,286, क्लोजिंग रैंक 3,694
MNNIT इलाहाबाद: ओपनिंग रैंक 1,641, क्लोजिंग रैंक 4,679
NIT कालीकट: ओपनिंग रैंक 2,405, क्लोजिंग रैंक 5,100
MNIT जयपुर: ओपनिंग रैंक 2,455, क्लोजिंग रैंक 5,255
NIT कुरुक्षेत्र: ओपनिंग रैंक 5,675, क्लोजिंग रैंक 7,895
NIT जमशेदपुर: ओपनिंग रैंक 4,913, क्लोजिंग रैंक 8,466
SVNIT सूरत: ओपनिंग रैंक 6,571, क्लोजिंग रैंक 8,547
MANIT भोपाल: ओपनिंग रैंक 6,940, क्लोजिंग रैंक 9,642
VNIT नागपुर: ओपनिंग रैंक 5,997, क्लोजिंग रैंक 9,890
NIT दिल्ली: ओपनिंग रैंक 3,150, क्लोजिंग रैंक 7,579
NIT दुर्गापुर: ओपनिंग रैंक 6,690, क्लोजिंग रैंक 9,642
NIT सिलचर: ओपनिंग रैंक 7,854, क्लोजिंग रैंक 11,596
NIT हमीरपुर: ओपनिंग रैंक 7,168, क्लोजिंग रैंक 12,484
NIT रायपुर: ओपनिंग रैंक 9,153, क्लोजिंग रैंक 14,658
NIT पटना: ओपनिंग रैंक 11,333, क्लोजिंग रैंक 15,118
NIT श्रीनगर: ओपनिंग रैंक 11,111, क्लोजिंग रैंक 12,260
NIT गोवा: ओपनिंग रैंक 8,978, क्लोजिंग रैंक 13,084
NIT पुडुचेरी: ओपनिंग रैंक 9,167, क्लोजिंग रैंक 16,785
NIT उत्तराखंड: ओपनिंग रैंक 11,114, क्लोजिंग रैंक 18,722
NIT आंध्र प्रदेश: ओपनिंग रैंक 12,544, क्लोजिंग रैंक 18,917
NIT अगरतला: ओपनिंग रैंक 12,159, क्लोजिंग रैंक 21,125
NIT मेघालय: ओपनिंग रैंक 17,566, क्लोजिंग रैंक 21,809
NIT सिक्किम: ओपनिंग रैंक 18,302, क्लोजिंग रैंक 26,500
NIT अरुणाचल प्रदेश: ओपनिंग रैंक 24,651, क्लोजिंग रैंक 29,057
NIT मणिपुर: ओपनिंग रैंक 17,157, क्लोजिंग रैंक 31,407
NIT नागालैंड: ओपनिंग रैंक 31,310, क्लोजिंग रैंक 34,118
NIT मिजोरम: ओपनिंग रैंक 27,861, क्लोजिंग रैंक 35,052
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1-65), केवल महिला (77-395)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (175-400), केवल महिला (520-1600)
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (380-3852), केवल महिला (2963-4803)
एयरोस्पेस इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1788-2588), केवल महिला (4949-6885)
केमिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (1885-2757), केवल महिला (3570-6336)
सिविल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (3854-4376), केवल महिला (6456-8730)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (35-125), केवल महिला (286-601)
गणित एवं कंप्यूटिंग: जेंडर न्यूट्रल (137-320), केवल महिला (729-1075)
इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (408-593), केवल महिला (1519-1974)
मैकेनिकल इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (861-2131), केवल महिला (4650 तक)
इंजीनियरिंग फिजिक्स: जेंडर न्यूट्रल (1540-2250), केवल महिला (4345-6340)
कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग: जेंडर न्यूट्रल (67-149), केवल महिला (111-529)
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा एनालिटिक्स: जेंडर न्यूट्रल (91-226), केवल महिला (1081-1110)
अन्य IITs में BTech CSE Cut-Off 2026
IIT कानपुर: ओपनिंग रैंक 12, क्लोजिंग रैंक 275
IIT (BHU) वाराणसी: ओपनिंग रैंक 438, क्लोजिंग रैंक 1438
IIT रुड़की: ओपनिंग रैंक 655, क्लोजिंग रैंक 3994
IIT खड़गपुर: ओपनिंग रैंक 238, क्लोजिंग रैंक 450
IIT (ISM) धनबाद: ओपनिंग रैंक 2143, क्लोजिंग रैंक 3348
IIT जोधपुर: ओपनिंग रैंक 5702, क्लोजिंग रैंक 7472
IIT हैदराबाद: ओपनिंग रैंक 163, क्लोजिंग रैंक 647
IIT पटना: ओपनिंग रैंक 1954, क्लोजिंग रैंक 5215
IIT भुवनेश्वर: ओपनिंग रैंक 2222, क्लोजिंग रैंक 4582
IIT इंदौर: ओपनिंग रैंक 952, क्लोजिंग रैंक 1628
IIT रोपड़: ओपनिंग रैंक 1477, क्लोजिंग रैंक 2157
IIT गांधीनगर: ओपनिंग रैंक 1248, क्लोजिंग रैंक 2144
IIT मंडी: ओपनिंग रैंक 2096, क्लोजिंग रैंक 3087
IIT गुवाहाटी: ओपनिंग रैंक 4, क्लोजिंग रैंक 607
ABV-IIITM ग्वालियर: ओपनिंग रैंक 5,106, क्लोजिंग रैंक 9,072
IIIT कोटा: ओपनिंग रैंक 17,752, क्लोजिंग रैंक 27,568
IIIT गुवाहाटी: ओपनिंग रैंक 11,116, क्लोजिंग रैंक 22,044
IIIT कल्याणी: ओपनिंग रैंक 11,548, क्लोजिंग रैंक 40,190
IIIT सोनीपत: ओपनिंग रैंक 18,128, क्लोजिंग रैंक 42,639
IIIT श्रीसिटी: ओपनिंग रैंक 11,251, क्लोजिंग रैंक 21,318
IIIT कोट्टायम: ओपनिंग रैंक 20,906, क्लोजिंग रैंक 36,668
IIIT रांची: ओपनिंग रैंक 16,553, क्लोजिंग रैंक 36,511
IIIT नागपुर: ओपनिंग रैंक 16,845, क्लोजिंग रैंक 26,440
IIIT पुणे: ओपनिंग रैंक 10,445, क्लोजिंग रैंक 18,846
IIIT भोपाल: ओपनिंग रैंक 8,224, क्लोजिंग रैंक 27,901
IIIT सूरत: ओपनिंग रैंक 14,107, क्लोजिंग रैंक 25,525
IIIT रायपुर: क्लोजिंग रैंक 35,805
IIIT वडोदरा (इंटरनेशनल कैंपस): ओपनिंग रैंक 27,227, क्लोजिंग रैंक 38,883