/JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, IIT में सीट मिलेगी या नहीं? ऐसे चलेगा पता

JoSAA Counselling Seat Allotment Rounds: JoSAA काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आईआईटी समेत अन्य संस्थानों में सीट पाने की इच्छा रखने वाले जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की नजर अब सीट पर टिकी हुई है. जबकि, कुछ उम्मीदवार ये जानना चाहते हैं कि JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के लिए विंडो बंद होने के बाद अगला स्टेप क्या है? इसके बाद क्या होगा? कई छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या उन्हें IIT में सीट मिलेगी या नहीं और इसका पता कैसे चलेगा?