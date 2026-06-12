/JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, IIT में सीट मिलेगी या नहीं? ऐसे चलेगा पता

JoSAA Counselling Seat Allotment Rounds: JoSAA काउंसलिंग 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. आईआईटी समेत अन्य संस्थानों में सीट पाने की इच्छा रखने वाले जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की नजर अब सीट पर टिकी हुई है. जबकि, कुछ उम्मीदवार ये जानना चाहते हैं कि JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया के लिए विंडो बंद होने के बाद अगला स्टेप क्या है? इसके बाद क्या होगा? कई छात्रों के मन में ये सवाल है कि क्या उन्हें IIT में सीट मिलेगी या नहीं और इसका पता कैसे चलेगा?
इस साल भी लाखों उम्मीदवारों ने JoSAA काउंसलिंग के लिए आवेदन किया है और अब सभी की नजर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट पर टिकी हुई है. एक डर अलग से मन में है कि क्या आईआईटी में सीट मिलेगी या फिर अलग कोई रास्ता देखना पड़ेगा, आइए विस्तार से समझते हैं कि जोसा काउंसलिंग के बाद अगला चरण क्या होता है?
JoSAA 2026 के लिए रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग विंडो 2 जून से 11 जून 2026 तक खुली थी. जिन उम्मीदवारों ने तय समय सीमा के भीतर आवेदन प्रक्रिया पूरी कर अपने विकल्प लॉक कर दिए हैं, उनके लिए अगला चरण सीट अलॉटमेंट रिजल्ट का है.
JoSAA की ओर से राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 13 जून 2026 को जारी किया जाएगा. उम्मीदवारों को उनकी JEE Advanced रैंक, कैटेगरी और भरे गए कॉलेज व ब्रांच विकल्पों के आधार पर सीट आवंटित की जाएगी.
राउंड-1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद उम्मीदवार JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करके देख सकेंगे कि उन्हें कौन-सा संस्थान और कौन-सी शाखा आवंटित की गई है. अगर किसी उम्मीदवार की रैंक और उसकी पसंद के अनुसार सीट उपलब्ध होती है, तो उसे संबंधित IIT और ब्रांच आवंटित कर दी जाएगी. वहीं, पहले राउंड में सीट नहीं मिलने पर उम्मीदवार अगले चरणों के सीट अलॉटमेंट में देख सकते हैं.
JoSAA काउंसलिंग के तहत सीट आवंटन पूरी तरह इन कारकों पर निर्भर करता है जिसमें JEE Advanced में प्राप्त रैंक, उम्मीदवार की कैटेगरी, भरे गए कॉलेज और ब्रांच विकल्प, संबंधित संस्थानों में उपलब्ध सीटें, हर राउंड में इन्हीं मानकों के आधार पर सीटें आवंटित की जाती हैं.
अगर किसी उम्मीदवार को सीट आवंटित होती है, तो उसे निर्धारित समय सीमा के भीतर ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी और सीट एक्सेप्टेंस फीस जमा करनी होगी. इसके बाद उम्मीदवार अपनी पसंद के अनुसार Freeze, Float या Slide विकल्प चुन सकते हैं.
Freeze: आवंटित सीट को अंतिम रूप से स्वीकार करना.
Float: वर्तमान सीट स्वीकार करते हुए अगले राउंड में बेहतर संस्थान मिलने की संभावना बनाए रखना.
Slide: उसी संस्थान में बेहतर ब्रांच मिलने का विकल्प चुनना.
उम्मीदवार JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सीट अलॉटमेंट रिजल्ट देख सकेंगे. इसके लिए JEE Main या JEE Advanced आवेदन संख्या और पासवर्ड की आवश्यकता होगी. लॉगिन करने के बाद उम्मीदवार आवंटित संस्थान और शाखा से जुड़ी जानकारी देख सकेंगे.