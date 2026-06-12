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JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, IIT में सीट मिलेगी या नहीं? ऐसे चलेगा पता

JoSAA Counselling Seat Allotment Rounds: JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, इसके बाद क्या करना होगा. कैसे और कहां से पता चलेगा कि आईआईटी प्रवेश के लिए सीट मिल चुकी है? आइए सभी डिटेल्स विस्तार से जानते हैं.

Written BySimran Singh
Published: Jun 12, 2026, 07:52 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 07:52 AM IST
JoSAA काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी, IIT में सीट मिलेगी या नहीं? ऐसे चलेगा पता
Image Credit: JoSAA Counselling seat

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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