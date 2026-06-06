/JoSAA Counselling: 11 जून तक मौका; IIT, NIT, IIIT और GFTI में कितने सीटें, कौन भर सकता है फॉर्म? जानें सब कुछ

JoSAA Counselling Seat Matrix 2026: कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्रों का सपना होता है कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए. जबकि, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो NIT और IIIT जैसी संस्थानों में एडमिशन चाहते हैं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कई संस्थान हैं जो स्टूडेंट्स की पहली पसंद में से एक हैं. हालांकि, आईआईटी जैसी संस्थान में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होना होता है और अच्छी रैंक से पास होना जरूरी होता है जिसके बाद JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया को भी अपनाना होता है जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है.