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JoSAA Counselling: 11 जून तक मौका; IIT, NIT, IIIT और GFTI में कितने सीटें, कौन भर सकता है फॉर्म? जानें सब कुछ

JoSAA Counselling Seat Matrix 2026: अगर आप आईआईटी, एनआईटी, आईआईआईटी या अन्य किसी संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए एडमिशन चाहते हैं तो आइए JoSAA काउंसलिंग के बारे में जानने के साथ ही जानते हैं कितनी सीटें उपलब्ध हैं और कौन आवेदन कर सकता है?

Written BySimran Singh
Published: Jun 06, 2026, 01:24 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:28 PM IST
JoSAA Counselling: 11 जून तक मौका; IIT, NIT, IIIT और GFTI में कितने सीटें, कौन भर सकता है फॉर्म? जानें सब कुछ
Image Credit: JoSAA Counselling Seat Matrix 2026

About the Author

Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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