/JoSAA Counselling: 11 जून तक मौका; IIT, NIT, IIIT और GFTI में कितने सीटें, कौन भर सकता है फॉर्म? जानें सब कुछ

JoSAA Counselling Seat Matrix 2026: कक्षा 12वीं की पढ़ाई पूरी करने के बाद कई छात्रों का सपना होता है कि उनका एडमिशन आईआईटी में हो जाए. जबकि, कुछ ऐसे भी छात्र होते हैं जो NIT और IIIT जैसी संस्थानों में एडमिशन चाहते हैं. इंजीनियरिंग की पढ़ाई के लिए कई संस्थान हैं जो स्टूडेंट्स की पहली पसंद में से एक हैं. हालांकि, आईआईटी जैसी संस्थान में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को जेईई एडवांस्ड परीक्षा में शामिल होना होता है और अच्छी रैंक से पास होना जरूरी होता है जिसके बाद JoSAA काउंसलिंग प्रक्रिया को भी अपनाना होता है जिसके लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी होता है.
JoSSA काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन के लिए आखिरी तारीख 11 जून 2026 है. जेईई एडवांस्ड परीक्षा में क्वालीफाई उम्मीदवार इसके लिए आवेदन कर सकते हैं. 2 जून 2026 से ये प्रक्रिया चालू है और योग्य उम्मीदवार आवेदन कर सकते हैं.
योग्य और इच्छुक उम्मीदवार JoSAA की आधिकारिक वेबसाइट josaa.nic.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं. ज्वाइंट सीट एलोकेशन अथॉरिटी (JoSAA) की ओर से जेईई एडवांस्ड रैंक के आधार पर सीट आवंटित की जाती है. आईआईटी रुड़की के अनुसार 12वीं में कम से कम 75 प्रतिशत अंक लाने वाले स्टूडेंट्स जिन्होंने जेईई एडवांस्ड परीक्षा दी है वो आवेदन कर सकते हैं.
पहले की तुलना में इस साल से JoSAA काउंसलिंग की सीट में बढ़ोतरी हुई और कुल 4,470 सीटें बढ़ा दी गई हैं. ऐसे में आईआईटी, आईआईआईटी, एनआईटी, जीएफटीआई और अन्य सीटें मिलाकर टोटल 67,323 के करीब हो गई है.
|संस्थान
|कैंपस
|आईआईटी (IIT)
|23 कैंपस
|आईटी (IIIT)
|26 कैंपस
|एनआईटी (NIT)
|31 कैंपस
|सरकारी फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स (GFTI)
|50 से ज्यादा
पहले राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया में 2 जून से 11 जून 2026 तक ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है. इसके बाद पहली मेरिट लिस्ट 13 जून 2026 को जारी की जाएगी. पहली मेरिट लिस्ट में चयनित अभ्यर्थियों को सीट ब्लॉकिंग और फीस भुगतान 26 जून 2026 तक करना होगा.
30 जून 2026 को दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी. इसमें चयनित उम्मीदवारों को सीट ब्लॉकिंग और फीस भुगतान की प्रक्रिया को 3 जुलाई 2026 तक अपनाना होगा.
तीसरी राउंड की मेरिट लिस्ट 6 जुलाई 2026 को जारी की जाएगी. इसके बाद इस लिस्ट में शामिल उम्मीदवारों को 8 जुलाई 2026 तक सीट ब्लॉकिंग और फीस भुगतान करना होगा.