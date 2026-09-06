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2252 KM की देशभक्ति राइड ने युवाओं को सिखाया राष्ट्रप्रेम का पाठ, कारगिल से लेह तक तिरंगे के सम्मान का दिया संदेश

किसी युवा के लिए सफलता सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना या नौकरी पाना नहीं है. समाज और देश के लिए जिम्मेदारी निभाना भी सफलता का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है.

Written ByShivam Tiwari
Published: Sep 06, 2026, 09:55 AM IST|Updated: Sep 06, 2026, 09:56 AM IST
2252 KM की देशभक्ति राइड ने युवाओं को सिखाया राष्ट्रप्रेम का पाठ, कारगिल से लेह तक तिरंगे के सम्मान का दिया संदेश

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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