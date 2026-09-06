/2252 KM की देशभक्ति राइड ने युवाओं को सिखाया राष्ट्रप्रेम का पाठ, कारगिल से लेह तक तिरंगे के सम्मान का दिया संदेश

किसी युवा के लिए सफलता सिर्फ परीक्षा में अच्छे अंक हासिल करना या नौकरी पाना नहीं है. समाज और देश के लिए जिम्मेदारी निभाना भी सफलता का एक महत्वपूर्ण रूप हो सकता है. डोंबिवली के रोहित आचरेकर और उनके साथियों की 2252 किलोमीटर से अधिक लंबी डोंबिवली-कारगिल बाइक राइड इसी सोच की प्रेरणादायी कहानी सामने रखती है. यह यात्रा भारतीय जवानों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का संदेश देने के उद्देश्य से शुरू की गई थी और शनिवार को डोंबिवली के दहीहंडी उत्सव में पहुंचकर इसका समापन हुआ.
रोहित आचरेकर के ‘वे टू कॉज राइडर्स क्लब’ की ओर से पिछले 20 वर्षों से ‘एक बंधन, रक्षाबंधन’ अभियान चलाया जा रहा है. इस पहल का उद्देश्य नागरिकों और भारतीय सैनिकों के बीच सम्मान और भावनात्मक जुड़ाव को मजबूत करना है. पिछले कुछ वर्षों से इस अभियान को ‘डोंबिवलीकर एक सांस्कृतिक परिवार’ के माध्यम से सहयोग भी मिलता रहा है. युवाओं के लिए यह पहल बताती है कि सामाजिक जिम्मेदारी निभाने के लिए छोटे स्तर से भी शुरुआत की जा सकती है.
2252 KM की यात्रा क्यों खास रही?
इस साल की राइड ‘शिवराष्ट्र राष्ट्र प्रथम, वीर सर्वोपरि’ की भावना को समर्पित रही. टीम ने डोंबिवली से कारगिल तक 2252 किलोमीटर से अधिक की दूरी बाइक से तय की. 15 अगस्त को कारगिल में लगभग 1000 वर्ग फुट का विशाल तिरंगा फहराया गया. इसके अलावा विजयपथ पर 12 वर्ग फुट आकार के 42 तिरंगे फहराकर वीर जवानों को नमन किया गया.
युवाओं को क्या सीख मिलती है?
यह यात्रा सिर्फ बाइक चलाने का सफर नहीं थी. इसमें अनुशासन, धैर्य, टीमवर्क, योजना और कठिन परिस्थितियों में आगे बढ़ने की क्षमता जैसी खूबियां भी दिखाई देती हैं. कारगिल के बाद टीम लेह, तुरतुक, पेंगोंग लेक, हानले, उमलिंग ला और लामायुरू जैसे दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंची. इन स्थानों पर 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 80 वर्ग फुट के तिरंगे फहराए गए.
जवानों के साथ रक्षाबंधन कैसा रहा?
यात्रा का भावुक पड़ाव 28 अगस्त को कारगिल में देखने को मिला. रोहित आचरेकर और उनके साथियों ने भारतीय सैनिकों के साथ रक्षाबंधन मनाया और उनकी कलाई पर राखी बांधी. यह पहल विद्यार्थियों और युवाओं के लिए नागरिक जिम्मेदारी और सैनिकों के प्रति सम्मान को समझने का एक व्यावहारिक उदाहरण बनती है.
सफर का अंत कैसे हुआ?
कारगिल से शुरू हुआ वापसी का सफर कई दुर्गम क्षेत्रों से गुजरते हुए शनिवार को डोंबिवली पहुंचा. दहीहंडी उत्सव में शामिल होकर इस अभियान का समापन हुआ. सीमा से शहर तक पहुंची इस यात्रा ने तिरंगे के सम्मान और राष्ट्रप्रेम का संदेश दिया.
क्या यह युवाओं के लिए सफलता की कहानी है?
रोहित आचरेकर और उनके साथियों की यह पहल युवाओं को यह समझाने वाली सक्सेस स्टोरी है कि सफलता केवल व्यक्तिगत उपलब्धि तक सीमित नहीं होती. अपने समय, मेहनत और क्षमताओं का इस्तेमाल समाज और देश के लिए करना भी उपलब्धि है. इस यात्रा से विद्यार्थियों को लक्ष्य तय करने, टीम के साथ काम करने, कठिन परिस्थितियों का सामना करने और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने जैसी महत्वपूर्ण जीवन-कौशल सीखने की प्रेरणा मिलती है.