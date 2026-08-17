'झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए'… JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन का दिखा असर, CM सोरेन के बड़े ऐलान के बाद बदले हालात

'झुकती है दुनिया, झुकाने वाले चाहिए'… JPSC-JSSC छात्रों के आंदोलन के बीच झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला सामने आया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि SIT और CID की जांच में कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं. जांच अभी जारी है, इसलिए सभी जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जा सकतीं. सरकार के अनुसार, 2014 से अब तक आयोजित परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखा गया है.
रांची में JPSC-JSSC छात्रों के प्रदर्शन के बीच मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद छात्र आंदोलन को बड़ी प्रतिक्रिया मिली है. सरकार ने JSSC-CGL परीक्षा और TDPL की ओर से आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की है. छात्र नेताओं ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि उनकी मांगों को गंभीरता से लिया गया है.
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के मुताबिक SIT और CID की जांच के दौरान कई ऐसे तथ्य सामने आए हैं, जिन्हें गंभीर माना जा रहा है. उन्होंने कहा कि जांच पूरी होने से पहले हर जानकारी सार्वजनिक करना संभव नहीं है. सरकार ने संबंधित विभाग और CID को निर्देश दिया है कि जांच को पूरी गंभीरता और विस्तार के साथ आगे बढ़ाया जाए.
जांच का दायरा सिर्फ किसी एक परीक्षा तक सीमित नहीं रखा गया है. मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार, वर्ष 2014 से वर्तमान समय तक आयोजित सभी परीक्षाओं को जांच के दायरे में लिया गया है. इसका मतलब है कि जांच एजेंसियां अलग-अलग वर्षों में हुई भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया और उनमें सामने आई संभावित अनियमितताओं की भी पड़ताल करेंगी.
हेमंत सोरेन ने जांच के दौरान अलग-अलग समय पर झारखंड में काम करने वाली कई कंपनियों के बीच कथित जटिल और आपस में जुड़े नेटवर्क का भी जिक्र किया. हालांकि, जांच पूरी होने से पहले इस नेटवर्क से जुड़े सभी तथ्यों का खुलासा नहीं किया गया है. अधिकारियों की जांच से यह स्पष्ट होगा कि अलग-अलग परीक्षाओं और एजेंसियों के बीच कोई कनेक्शन था या नहीं.
मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि CGL प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त कुछ लोग अब JPSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से जुड़े आरोपों के मामले में गिरफ्तार किए जा रहे हैं. हालांकि, किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी अपने आप में दोष सिद्ध होने के बराबर नहीं होती. अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार के फैसले पर आभार जताया. उन्होंने छात्रों, अभिभावकों, मीडिया, पुलिस प्रशासन और झारखंड सरकार को आंदोलन में सहयोग के लिए धन्यवाद दिया. उनका कहना है कि छात्रों की मांगों को गंभीरता से लिया गया और कथित भ्रष्टाचार में शामिल लोगों तक पहुंचने की दिशा में जांच आगे बढ़ रही है.
देवेंद्र नाथ महतो ने कहा कि जांच एजेंसियां कथित परीक्षा गिरोहों के पीछे मौजूद वास्तविक मास्टरमाइंड या ‘किंगपिन’ तक पहुंचने की कोशिश कर रही हैं. छात्रों की मांग है कि केवल छोटे स्तर पर कार्रवाई न हो, बल्कि पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसके जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए.
सरकार के बयान के अनुसार, जांच को व्यापक स्तर पर आगे बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. SIT और CID की जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई तय होगी. वहीं, छात्रों की नजर अब इस बात पर है कि परीक्षा रद्द होने के बाद नई भर्ती प्रक्रिया कब शुरू होती है और कथित अनियमितताओं की जांच में कौन-कौन से तथ्य सामने आते हैं.
JPSC-JSSC परीक्षाओं को लेकर उठे विवाद के बीच अब सबसे बड़ा सवाल जांच के निष्कर्ष और नई भर्ती प्रक्रिया को लेकर है. सरकार ने 2014 से अब तक की परीक्षाओं को जांच के दायरे में रखने की बात कही है. ऐसे में आने वाले समय में जांच की प्रगति और आधिकारिक रिपोर्ट महत्वपूर्ण होगी. फिलहाल छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार का यह फैसला भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर एक अहम कदम के रूप में देखा जा रहा है.