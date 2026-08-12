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साला, भाभी, भाई सब BSO... JPSC-JSSC विवाद में अभय तिवारी क्यों बने जांच का केंद्र?

झारखंड में JPSC और JSSC परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच के बीच अभय तिवारी का नाम चर्चा में है. छात्रों के पोस्टर में उनके कई रिश्तेदारों के JSSC CGL में BSO पद पर चयन का दावा किया गया है. वहीं CID अभय तिवारी, परीक्षा एजेंसी TDPL और 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा से जुड़े कथित नेटवर्क की जांच कर रही है. जानिए पूरे मामले में अब तक क्या सामने आया और किन सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं.

Written ByShivam Tiwari
Published: Aug 12, 2026, 04:18 PM IST|Updated: Aug 12, 2026, 04:18 PM IST
साला, भाभी, भाई सब BSO... JPSC-JSSC विवाद में अभय तिवारी क्यों बने जांच का केंद्र?

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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