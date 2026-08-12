साला, भाभी, भाई सब BSO... JPSC-JSSC विवाद में अभय तिवारी क्यों बने जांच का केंद्र?

झारखंड में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर जांच आगे बढ़ रही है. इसी जांच के बीच अभय तिवारी का नाम एक अहम कड़ी के तौर पर सामने आया है. छात्रों के आंदोलन के दौरान लगाए गए एक पोस्टर में अभय तिवारी को केंद्र में रखते हुए उनके परिवार और रिश्तेदारों का एक नेटवर्क दिखाया गया है. पोस्टर में दावा किया गया है कि उनके परिवार और रिश्तेदारी से जुड़े कई लोगों का चयन JSSC CGL परीक्षा में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी यानी BSO के पद पर हुआ.
हालांकि, इस पूरे मामले में एक महत्वपूर्ण कानूनी और तथ्यात्मक सावधानी जरूरी है. किसी व्यक्ति का किसी प्रतियोगी परीक्षा में सफल होना या किसी आरोपी से पारिवारिक संबंध होना अपने आप में अपराध साबित नहीं करता. पोस्टर में किए गए दावों की स्वतंत्र पुष्टि और संबंधित लोगों की वास्तविक भूमिका का निर्धारण जांच एजेंसी तथा अदालत की प्रक्रिया के आधार पर ही किया जा सकता है.
छात्रों की ओर से लगाए गए पोस्टर में अभय तिवारी और उनके कथित रिश्तेदारों के चयन को लेकर सवाल उठाए गए हैं. पोस्टर में अभय तिवारी खुद JSSC CGL में BSO पद पर चयनित हुए. इसके अलावा उनके साले, भाई, भाभी और साली के भी इसी परीक्षा में BSO पद पर चयन का दावा किया गया है.
पोस्टर में कुछ अन्य रिश्तेदारों के नाम और उनकी कथित रैंक भी दर्ज की गई है. छात्रों का मुख्य सवाल यह है कि एक ही भर्ती प्रक्रिया में इतने करीबी और दूर के रिश्तेदारों का एक ही पद पर चयन कैसे हुआ. हालांकि, केवल रिश्तेदारी और चयन के आधार पर किसी परीक्षा में गड़बड़ी का निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. इन दावों की सत्यता जांच का विषय है.
पोस्टर में दिए गए दावों के अनुसार, अभय तिवारी के ममेरे भाई उपेन्द्र मिश्रा की BSO में 51वीं रैंक बताई गई है. इसी सूची में तेजनारायण पंडित का नाम है, जिनकी रैंक 68 बताई गई है और उन्हें अभय तिवारी के चाचा के साढ़ू का बेटा बताया गया है.
इसके अलावा बापी कुमार मिश्रा की रैंक 124 और विक्रम पांडेय की रैंक 127 बताई गई है. पोस्टर में बापी कुमार मिश्रा को अभय तिवारी के मौसा के भाई का बेटा और विक्रम पांडेय को उनके साले का मौसेरा भाई बताया गया है. सुमित कुमार तिवारी की BSO में 143वीं रैंक होने का दावा भी पोस्टर में किया गया है और उन्हें अभय तिवारी के बहनोई का भतीजा बताया गया है.
जांच और मीडिया रिपोर्टों में अभय तिवारी के परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी चर्चा में आए हैं. इनमें उनके भाई अक्षय तिवारी का नाम बताया गया है. उपलब्ध दावों के अनुसार अक्षय का चयन JSSC CGL के माध्यम से हुआ और वह झारखंड सरकार के महिला एवं बाल विकास विभाग में कार्यरत हैं. उनके बारे में 14वीं JPSC प्रारंभिक परीक्षा पास करने का दावा भी किया गया है.
इसी तरह अभय तिवारी की भाभी सुषमा कुमारी का नाम भी सामने आया है. रिपोर्टों के अनुसार उनका चयन JSSC CGL के जरिए हुआ और वह विजिलेंस विभाग में कार्यरत हैं. इन सभी दावों की अंतिम पुष्टि संबंधित आधिकारिक रिकॉर्ड और जांच के निष्कर्षों से ही हो सकेगी.
अभय तिवारी का मामला केवल JSSC CGL में उनके चयन तक सीमित नहीं बताया जा रहा है. वह झारखंड के गोड्डा जिले के पोड़ैयाहाट में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी के रूप में पदस्थ रहे हैं. इससे पहले उनके बारे में बताया गया है कि वह TDPL नाम की परीक्षा आयोजित करने वाली कंपनी से जुड़े थे और वहां मार्केटिंग मैनेजर के तौर पर काम कर चुके थे.
यही कड़ी जांच के लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि TDPL का नाम 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा के आयोजन से जोड़ा गया है. इसी वजह से जांच एजेंसियां यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि परीक्षा आयोजन से जुड़ी कंपनी में काम करने के दौरान अभय तिवारी की वास्तविक भूमिका और उनकी पहुंच किस स्तर तक थी.
रिपोर्टों के अनुसार CID ने जुलाई 2026 में अभय तिवारी को गिरफ्तार किया था. जांच का प्रमुख सवाल यह है कि क्या उन्हें परीक्षा प्रक्रिया से जुड़ी किसी संवेदनशील या अंदरूनी जानकारी तक पहुंच थी. इसके अलावा यह भी जांच का विषय है कि क्या उन्होंने किसी अभ्यर्थी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल किया.
जांच एजेंसी कथित पेपर लीक, उत्तरों में हेरफेर और पैसों के बदले अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने जैसे आरोपों की भी पड़ताल कर रही है. हालांकि, इन आरोपों को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
मीडिया रिपोर्टों के अनुसार अभय तिवारी ने पिछले करीब 13 वर्षों में लगभग 12 अलग-अलग सरकारी नौकरी और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता हासिल की थी. इनमें JSSC CGL के अलावा JPSC की विभिन्न परीक्षाएं, दारोगा, नेवी, BARC और शिक्षक भर्ती से जुड़ी परीक्षाएं शामिल होने का दावा किया गया है.
किसी उम्मीदवार का कई प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होना अपने आप में अनियमितता का प्रमाण नहीं है. लेकिन जब किसी व्यक्ति का संबंध परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी से भी सामने आता है और उसी दौरान परीक्षा में कथित गड़बड़ी की जांच हो रही हो, तो जांच एजेंसियों के लिए उसकी परीक्षा यात्रा और पेशेवर संबंधों की पड़ताल करना महत्वपूर्ण हो जाता है.
इस मामले में सबसे बड़ा सवाल यही है कि पोस्टर में जिन रिश्तेदारों के नाम और रैंक का उल्लेख किया गया है, उनके चयन की प्रक्रिया पूरी तरह सामान्य थी या नहीं. जांच एजेंसी को यह देखना होगा कि सभी उम्मीदवारों ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत परीक्षा दी थी या नहीं, उनके अंक और रैंक आधिकारिक रिकॉर्ड से मेल खाते हैं या नहीं और किसी तरह की अनुचित सहायता का कोई प्रमाण उपलब्ध है या नहीं.
सिर्फ रिश्तेदारी के आधार पर किसी चयन को संदिग्ध मानना उचित नहीं होगा. यदि जांच में कोई ठोस डिजिटल, वित्तीय, दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य सामने आते हैं, तभी कथित नेटवर्क की वास्तविक प्रकृति स्पष्ट हो सकेगी.
मामले में सवाल केवल अभय तिवारी तक सीमित नहीं हैं. 14वीं JPSC सिविल सेवा परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी TDPL की भूमिका भी जांच के दायरे में बताई जा रही है. रिपोर्टों के अनुसार CID ने JPSC कार्यालय और TDPL से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है.
जांच के दौरान आयोग और परीक्षा एजेंसी से जुड़े कुछ लोगों से पूछताछ और गिरफ्तारियों की जानकारी भी सामने आई है. पूर्व JPSC अध्यक्ष एल. खियांग्ते की गिरफ्तारी के बाद मामला और गंभीर हो गया. उनके खिलाफ TDPL को परीक्षा का काम सौंपने की प्रक्रिया में कथित नियमों की अनदेखी से जुड़े आरोपों की जांच की जा रही है.
अब जांच का फोकस कथित नेटवर्क की पूरी संरचना, परीक्षा प्रक्रिया में शामिल लोगों की भूमिका, परीक्षा एजेंसी से जुड़े संपर्क और उम्मीदवारों के चयन की निष्पक्षता जैसे सवालों पर रहेगा. यदि जांच में आरोपों की पुष्टि करने वाले पर्याप्त साक्ष्य मिलते हैं, तो संबंधित लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ सकती है. वहीं यदि आरोपों की पुष्टि नहीं होती है, तो संबंधित व्यक्तियों को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत अपना पक्ष रखने का अधिकार रहेगा.
इसलिए फिलहाल अभय तिवारी या उनके रिश्तेदारों के बारे में लगाए गए आरोपों को आरोप या जांच के दावे के रूप में ही देखा जाना चाहिए, न कि दोष सिद्ध तथ्य के रूप में. JPSC और JSSC परीक्षाओं में लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा होता है, इसलिए जांच में पारदर्शिता और आधिकारिक रिकॉर्ड के आधार पर तथ्य सामने आना बेहद महत्वपूर्ण है.