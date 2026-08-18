/जिस परीक्षा को पास कर नौकरी का सपना देखा, वही हुई रद्द! JSSC छात्रों का छलका दर्द, कैमरे के सामने रोते हुए बोले- सालों की मेहनत बर्बाद

रांची में परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद एक तरफ कुछ छात्र फैसले को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ JSSC CGL पास कर चुके अभ्यर्थियों का दर्द सामने आया है. प्रदर्शन कर रहे सफल उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा में सफलता अपनी मेहनत और तैयारी के दम पर हासिल की थी. उनका आरोप है कि कुछ लोगों के कथित विवाद के कारण सभी सफल अभ्यर्थियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए. JSSC CGL पास एक उम्मीदवार ने प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन के दौरान कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. उम्मीदवार के मुताबिक, अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. लेकिन उनका कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द करने से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बिना किसी गलती के परीक्षा पास की और नौकरी हासिल की.