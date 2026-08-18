/जिस परीक्षा को पास कर नौकरी का सपना देखा, वही हुई रद्द! JSSC छात्रों का छलका दर्द, कैमरे के सामने रोते हुए बोले- सालों की मेहनत बर्बाद

झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जारी विवाद के बीच राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले ने उन अभ्यर्थियों के सामने नया संकट खड़ा कर दिया है, जिन्होंने 2024 की JSSC CGL परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी हासिल की थी. रिपोर्ट के मुताबिक, इस परीक्षा में करीब दो हजार अभ्यर्थी सफल हुए थे और कई उम्मीदवारों को नौकरी भी मिल चुकी थी. अब परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद ये अभ्यर्थी अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं.
रांची में परीक्षा रद्द कराने की मांग को लेकर हुए प्रदर्शनों के बाद एक तरफ कुछ छात्र फैसले को अपनी जीत के तौर पर देख रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ JSSC CGL पास कर चुके अभ्यर्थियों का दर्द सामने आया है. प्रदर्शन कर रहे सफल उम्मीदवारों का कहना है कि उन्होंने परीक्षा में सफलता अपनी मेहनत और तैयारी के दम पर हासिल की थी. उनका आरोप है कि कुछ लोगों के कथित विवाद के कारण सभी सफल अभ्यर्थियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए. JSSC CGL पास एक उम्मीदवार ने प्रोजेक्ट भवन में प्रदर्शन के दौरान कहा कि वे किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हैं. उम्मीदवार के मुताबिक, अगर परीक्षा में किसी स्तर पर गड़बड़ी हुई है तो उसकी जांच होनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों पर कार्रवाई की जानी चाहिए. लेकिन उनका कहना है कि पूरी परीक्षा रद्द करने से उन अभ्यर्थियों के साथ अन्याय होगा, जिन्होंने बिना किसी गलती के परीक्षा पास की और नौकरी हासिल की.
प्रदर्शन के दौरान एक अभ्यर्थी भावुक होकर अपनी बात रखते हुए बेहद परेशान नजर आया. उसने कहा कि वह जांच के लिए अपने सभी दस्तावेज देने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर CBI जांच भी कराई जा सकती है. उसका कहना था कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन पूरी परीक्षा रद्द कर सफल उम्मीदवारों का भविष्य बर्बाद न किया जाए. इस दौरान अभ्यर्थी ने भावुक होकर कहा कि ऐसी स्थिति में वे बेहद मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं.
सफल अभ्यर्थियों का कहना है कि परीक्षा पास करने और नियुक्ति मिलने के बाद उन्हें लगा था कि उनकी वर्षों की मेहनत का परिणाम मिल गया है. लेकिन परीक्षा रद्द होने के फैसले ने उनकी नौकरी और भविष्य को लेकर अनिश्चितता पैदा कर दी है. उनका सवाल है कि अगर किसी स्तर पर अनियमितता हुई थी तो उसकी जिम्मेदारी तय करके दोषियों पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई? उनका दावा है कि उन्हें बिना किसी गलती के इस विवाद का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है.
#WATCH रांची, झारखंड। JSSC CGL परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवार, परीक्षा रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले के खिलाफ प्रोजेक्ट भवन में विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं।
एक प्रदर्शनकारी ने कहा, "हम लोग हर तरह के जांच के लिए तैयार हैं। आप जांच कीजिए, जो गलत है, उस पर कार्रवाई कीजिए लेकिन… pic.twitter.com/bCs9xysdQp
— ANI_HindiNews (@AHindinews) August 17, 2026
JSSC CGL पास अभ्यर्थी पूरे मामले की निष्पक्ष और विस्तृत जांच की मांग कर रहे हैं. प्रदर्शनकारी उम्मीदवारों का कहना है कि अगर परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप हैं तो जांच एजेंसी के जरिए इसकी सच्चाई सामने लाई जानी चाहिए. वे CBI जांच की मांग भी उठा रहे हैं और चाहते हैं कि परीक्षा रद्द करने के फैसले पर सरकार दोबारा विचार करे. अभ्यर्थियों ने संकेत दिया है कि जब तक उनकी मांगों पर सुनवाई नहीं होती, उनका विरोध जारी रह सकता है.
JSSC CGL परीक्षा रद्द होने के फैसले के बाद अब सबसे बड़ा सवाल उन अभ्यर्थियों के भविष्य को लेकर है, जो परीक्षा पास कर सरकारी नौकरी तक पहुंच चुके थे. एक तरफ परीक्षा में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच की मांग है, तो दूसरी तरफ सफल उम्मीदवार अपने रोजगार और भविष्य की सुरक्षा चाहते हैं. ऐसे में सरकार के अगले कदम और जांच की दिशा पर सभी की नजरें टिकी हैं.