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JSSC CGL Recruitment 2026: 615 पदों के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन; jssc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई

JSSC CGL Recruitment 2026: झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने CGL तकनीकी भर्ती 2026 के तहत 615 पदों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके लिए आवेदन 1 जून से शुरू होंगे.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 03:15 PM IST
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JSSC CGL Recruitment 2026: 615 पदों के लिए 1 जून से शुरू होंगे आवेदन; jssc.nic.in पर ऐसे करें अप्लाई

JSSC CGL Recruitment 2026: झारखंड में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर सामने आई है. झारखंड स्टाफ सेलेक्शन कमीशन ने CGL 2026 भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. ये झारखंड ग्रेजुएट लेवल की तकनीकी और स्पेशल योग्यता वाली भर्ती परीक्षा है. इस बार कुल 615 पदों पर नियुक्ति की जाएगी. इनमें कुछ पद बैकलॉग भी शामिल हैं. आयोग ने साफ किया है कि आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी.

कब शुरू होगा आवेदन?

आवेदन प्रक्रिया 1 जून 2026 से शुरू होगी और 30 जून 2026 तक चलेगी. उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं. इसके बाद 5 जुलाई से 10 जुलाई तक आवेदन में सुधार का मौका भी दिया जाएगा. यानी जिन लोगों से फॉर्म भरने में गलती हो जाएगी, वे तय समय में सुधार कर सकते हैं. इस भर्ती को लेकर युवाओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है क्योंकि इसमें अलग-अलग तकनीकी और प्रशासनिक पद शामिल हैं.

कितने पदों पर होगी नियुक्ति?

इस भर्ती में कई पदों पर नियुक्ति होगी. जैसे असिस्टेंट एंटोमोलॉजिस्ट के 2 पद, वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल ऑफिसर के 4 पद, और निरीक्षक के 42 पद रखे गए हैं. इसके अलावा ब्लॉक स्टैटिस्टिकल सुपरवाइजर और कनीय सांख्यिकी सहायक के 228 पद हैं. डेयरी टेक्नोलॉजी पदाधिकारी के 72 पद और मत्स्य पर्यवेक्षक के 78 पद शामिल हैं. अंकेक्षक के 145 पद भी भरे जाएंगे. इसके साथ कनीय वैज्ञानिक सहायक, प्रयोगशाला सहायक जैसे पद भी इस भर्ती में शामिल हैं.

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कैसी चाहिए योग्यता?

योग्यता की बात करें तो हर पद के लिए अलग-अलग शैक्षणिक योग्यता तय की गई है. कुछ पदों के लिए विज्ञान में स्नातक जरूरी है. कुछ के लिए गणित, अर्थशास्त्र या सांख्यिकी विषय के साथ ग्रेजुएशन मांगा गया है. डेयरी तकनीक, मत्स्य विज्ञान, फार्मेसी और रसायन विज्ञान जैसे विषयों वाले उम्मीदवार भी आवेदन कर सकते हैं. इस तरह यह भर्ती तकनीकी और विज्ञान पृष्ठभूमि वाले युवाओं के लिए बड़ा मौका है. उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 21 वर्ष रखी गई है.

आयु सीमा अलग-अलग श्रेणियों के मुताबिक तय की गई है. सामान्य और EWS वर्ग के लिए अधिकतम उम्र 35 वर्ष है. पिछड़ा वर्ग के पुरुषों के लिए 37 वर्ष और महिलाओं के लिए 38 वर्ष तय की गई है. अनुसूचित जाति और जनजाति के उम्मीदवारों के लिए अधिकतम उम्र 40 वर्ष रखी गई है. परीक्षा दो चरणों में होगी. पहला चरण प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा होगा. प्रारंभिक परीक्षा में कुल 120 प्रश्न होंगे. इसमें सामान्य अध्ययन, झारखंड से संबंधित ज्ञान, गणित, विज्ञान और मानसिक क्षमता जांच जैसे विषय शामिल होंगे. समय 2 घंटे का होगा.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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