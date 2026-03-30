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झारखंड JTET 2026 में बड़ा उलटफेर! भोजपुरी, मगही और अंगिका बाहर; क्या हेमंत सरकार के इस फैसले से रुक जाएगी शिक्षकों की भर्ती?

JTET 2026 new rules: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 की नई नियमावली से भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिया गया है, जिसका शिक्षक संगठनों ने कड़ा विरोध शुरू कर दिया है. 21 अप्रैल से आवेदन शुरू होने हैं और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार अब कार्यरत शिक्षकों को भी यह परीक्षा पास करनी होगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 30, 2026, 02:14 PM IST
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झारखंड JTET 2026 में बड़ा उलटफेर! भोजपुरी, मगही और अंगिका बाहर; क्या हेमंत सरकार के इस फैसले से रुक जाएगी शिक्षकों की भर्ती?

JTET 2026 new rules: झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2026 को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया है. नई नियमावली में भोजपुरी, मगही और अंगिका जैसी क्षेत्रीय भाषाओं को हटा दिया गया है. जबकि ये भाषाएं राज्य के कई हिस्सों में बड़े स्तर पर बोली जाती हैं. इस फैसले के बाद विवाद शुरू हो गया है. शिक्षक संगठनों ने इसके खिलाफ आंदोलन का ऐलान कर दिया है. इससे पहले जब नियमावली का ड्राफ्ट आया था, तब भी इन भाषाओं को हटाया गया था. उस समय विरोध के बाद सरकार ने कहा था कि अंतिम नियमों में सुधार किया जाएगा. लेकिन अब जो नियमावली आई है, वह लगभग पहले जैसी ही है.

झारखंड के कई जिलों में इन भाषाओं का काफी प्रभाव है. पलामू प्रमंडल के लातेहार, डाल्टनगंज और गढ़वा जैसे इलाकों में भोजपुरी बोली जाती है. बोकारो, धनबाद और रांची में भी बड़ी संख्या में भोजपुरी भाषी लोग रहते हैं. वहीं मगही भाषा लातेहार, चतरा और गढ़वा में बोली जाती है. अंगिका भाषा का इस्तेमाल साहिबगंज, देवघर, दुमका और कई अन्य जिलों में होता है. ऐसे में इन भाषाओं को हटाने से स्थानीय छात्रों और अभ्यर्थियों को नुकसान होने की बात कही जा रही है.

कार्यरत शिक्षक भी देंगे JTET की परीक्षा

नई नियमावली में एक और बड़ा बदलाव किया गया है. अब झारखंड के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षक भी JTET परीक्षा दे सकेंगे. यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद लिया गया है. कोर्ट ने 1 सितंबर 2025 को निर्देश दिया था कि कुछ शिक्षकों को पात्रता परीक्षा पास करना जरूरी होगा. जिन शिक्षकों की नौकरी में पांच साल से ज्यादा समय बाकी है, उन्हें यह परीक्षा देनी होगी. जिनकी सेवा कम बची है, उन्हें छूट मिल सकती है.

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21 अप्रैल से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया

JTET 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 अप्रैल से शुरू होने वाली है. इस बीच शिक्षक संगठनों का विरोध भी तेज होता जा रहा है. उनका कहना है कि राज्य में बोली जाने वाली भाषाओं को हटाना गलत फैसला है. वे चाहते हैं कि सरकार इस नियमावली में बदलाव करे और इन भाषाओं को फिर से शामिल करे. अभी इस नियमावली को कैबिनेट की मंजूरी मिलना बाकी है. इसलिए उम्मीद की जा रही है कि इसमें बदलाव हो सकता है.

भोजपुरी, मगही और अंगिका को हटाने के विरोध में आंदोलन शुरू किया जा रहा है. झारखंड राज्य सहयोगी शिक्षक संघ ने सभी राजनीतिक दलों, छात्र संगठनों और समाजसेवियों से साथ आने की अपील की है. गुड फ्राइडे के दिन से आंदोलन शुरू करने की योजना है. संघ के नेताओं का कहना है कि इन भाषाओं को बचाने के लिए लोगों को जागरूक करना जरूरी है. इसके लिए विधायकों को भी ज्ञापन दिया जाएगा और उनसे समर्थन मांगा जाएगा.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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