/IIT ने नहीं दिया मौका, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन; जानिए JEE में सिर्फ 53 अंक लाने वाले छात्र की कहानी

JEE Student Justin Sato Success Story: अगर कोई आपसे कहे कि एक छात्र JEE जैसी कठिन परीक्षा में 360 में से सिर्फ 53 अंक लाया है, तो ये जानते ही शायद आप सोच लेंगे कि अब उसका एडमिशन किसी बड़े संस्थान में नहीं हो सकेगा, लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने जेईई परीक्षा में सिर्फ 53 अंक हासिल किए थे और आज वो दुनिया की 3 टॉप यूनिवर्सिटी- स्टैनफोर्ड (Stanford), प्रिंसटन (Princeton) और कैलटेक (Caltech) जैसे में एडमिशन हासिल कर चुका है. ये जानकर शायद आप भी हैरान हो गए हों लेकिन ये सच है.