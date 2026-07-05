/IIT ने नहीं दिया मौका, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन; जानिए JEE में सिर्फ 53 अंक लाने वाले छात्र की कहानी

JEE Student Justin Sato Success Story: अगर कोई आपसे कहे कि एक छात्र JEE जैसी कठिन परीक्षा में 360 में से सिर्फ 53 अंक लाया है, तो ये जानते ही शायद आप सोच लेंगे कि अब उसका एडमिशन किसी बड़े संस्थान में नहीं हो सकेगा, लेकिन एक स्टूडेंट है जिसने जेईई परीक्षा में सिर्फ 53 अंक हासिल किए थे और आज वो दुनिया की 3 टॉप यूनिवर्सिटी- स्टैनफोर्ड (Stanford), प्रिंसटन (Princeton) और कैलटेक (Caltech) जैसे में एडमिशन हासिल कर चुका है. ये जानकर शायद आप भी हैरान हो गए हों लेकिन ये सच है.
दरअसल, इस बात की जानकारी किसी ओर नहीं बल्कि खुद जेईई में 53 अंक लाने वाले छात्र ने दी है. स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र जस्टिन साटो ने लिंक्डइन पोस्ट के जरिए अपनी सफलता की कहानी बताई है. इस कारण वो इन दिनों चर्चाओं में भी है.
छात्र ने अपनी JEE परीक्षा का स्कोर को पब्लिक करते हुए बताया कि उन्हें सिर्फ 15 प्रतिशत अंक मिले थे. साथ में ये भी कहा कि पोस्ट करने का मकसद अपनी सफलता का बखान करना नहीं, बल्कि ये दिखाना है कि भारत में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं का स्तर कितना कठिन है और यहां के छात्रों के बीच कॉम्पिटिशन कितना जबरदस्त होता है. उनका ये पोस्ट अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उच्च शिक्षा की अलग-अलग प्रवेश प्रक्रियाओं को लेकर नई बहस छीड़ गई है.
फिलहाल, जस्टिन साटो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में फिजिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं. हाल ही में उन्होंने 'Skarmy' नामक एक स्टार्टअप भी शुरू किया है. उन्होंने लिंक्डइन पर अपनी JEE मार्कशीट साझा करते हुए लिखा कि कम अंक आने के बावजूद उन्हें अमेरिका की 3 टॉप यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिला. हालांकि, उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका उद्देश्य अपनी उपलब्धि दिखाना नहीं, बल्कि भारत में इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाओं के कठिन स्तर और यहां के छात्रों की प्रतिभा को सामने लाना था.
अपने पोस्ट में जस्टिन ने कहा कि IIT में प्रवेश पाने के लिए लाखों छात्र हर साल JEE परीक्षा देते हैं, जबकि सीटें बेहद सीमित होती हैं. ऐसे में चयन का प्रतिशत 1 फीसदी से भी कम रहता है. उनका मानना है कि यही कारण है कि JEE को दुनिया की सबसे चुनौतीपूर्ण प्रवेश परीक्षाओं में गिना जाता है.
जस्टिन ने बताया कि अमेरिका की प्रमुख यूनिवर्सिटी सिर्फ परीक्षा के अंकों के आधार पर छात्रों का चयन नहीं करतीं. वहां पढ़ाई में प्रदर्शन के साथ-साथ रिसर्च, प्रोजेक्ट, व्यक्तिगत उपलब्धियां, नेतृत्व क्षमता, सामाजिक गतिविधियां और पर्सनल निबंध जैसी कई बातों का भी मूल्यांकन किया जाता है. वहीं, IIT जैसे संस्थानों में दाखिला मुख्य रूप से JEE परीक्षा में मिले प्रदर्शन पर निर्भर करता है. यही वजह है कि दोनों देशों की प्रवेश प्रक्रिया एक-दूसरे से काफी अलग है.
भारत के इंजीनियरों की भी सराहना करते हुए जस्टिन ने अपने पोस्ट में कहा कि दुनिया की कई बड़ी टेक कंपनियों का नेतृत्व भारतीय मूल के पेशेवर कर रहे हैं. उन्होंने ये भी बताया कि उनका स्टार्टअप भविष्य में भारत में अपनी मौजूदगी बढ़ाने की योजना बना रहा है. इसके साथ ही उन्होंने भारत के छात्रों और युवा इंजीनियरों को इंटर्नशिप के लिए उनसे जुड़ने का निमंत्रण भी दिया.