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IIT ने नहीं दिया मौका, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन; जानिए JEE में सिर्फ 53 अंक लाने वाले छात्र की कहानी

JEE Student Justin Sato Success Story: स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्र जस्टिन साटो का एक सोशल मीडिया पोस्ट इन दिनों काफी चर्चा में है. उन्होंने अपनी JEE परीक्षा का स्कोर साझा करते हुए बताया कि उन्हें इस परीक्षा में 360 में से सिर्फ 53 अंक मिले थे. इसके बावजूद उन्हें दुनिया की 3 टॉप यूनिवर्सिटी- स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन और कैलटेक में दाखिला मिल गया.

Written BySimran Singh
Published: Jul 05, 2026, 04:38 PM IST|Updated: Jul 05, 2026, 04:38 PM IST
IIT ने नहीं दिया मौका, दुनिया की टॉप 3 यूनिवर्सिटी ने दिया एडमिशन; जानिए JEE में सिर्फ 53 अंक लाने वाले छात्र की कहानी
Image Credit: JEE Student Justin SatoSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Simran Singh

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिजिटल मीडिया से जुड़ी रहीं। पिछले 3 साल से News24 में थी और वहां बतौर फीचर लीड कई सेक्शन को संभाला। फिलहाल, Zee News में शिक्षा, रोजगार और करियर सेक्शन संभाल रही हैं.

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