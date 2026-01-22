'कल्पना' से भी ऊंची थी उसकी उड़ान- कहानी उस भारतीय एस्ट्रोनॉट की जिसने अपने दम पर पूरा किया हरियाणा से अंतरिक्ष तक का सफर

Kalpana Chawla Life Journey: कल्पना चावला भले ही आज हम सबके बीच नहीं है लेकिन उनके संघर्ष को आज भी याद किया जाता है. कई डिग्रियां और कामयाबी हासिल करने के साथ कल्पना चावला दुनिया भर की महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है. आइए कल्पना चावला की संघर्ष की कहानी जानते हैं.
Kalpana Chawla Life Journey and Struggle: ‘जब सपने उड़ने के हों तो जमीन पर गिरने का डर कैसा’ इसका एक उदाहरण कल्पना चावला हैं जो एक ऐसे शहर की रहने वाली थी जहां आज भी कई महिलाओं के लिए घर की दहलीज को लांघने पर सिर्फ नीचे की ओर दिख रही जमीन नजर आती है, लंबा घूंघट उन्हें आसमां तक को सही से देखने की आजादी नहीं देता लेकिन कल्पना तो औरों की कल्पनाओं से बेहद अलग थीं उनके इरादे मजबूत थे जिन्होंने उन्हें कल्पना से भी ऊंची उड़ान उड़ने का मौका दिया. आज सिर्फ इतिहास के पन्नों में नहीं बल्कि अपने संघर्ष के लिए जानी जाती हैं. हरियाणा के छोटे से शहर करनाल की रहने वाली कल्पना चावला जो थी तो साधारण लड़की लेकिन हरियाणा से अंतरिक्ष तक के सफर के साथ उन्होंने असाधारण कहानी ही रच दी. आइए कल्पना चावला के संघर्ष के बारे में जानते हैं.
जमीन से उठकर आसमान की ओर आगे ले जाने वाले कल्पना के बड़े सपने थे जिसने उन्हें भारत से अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री बनाया. दुनिया भर की महिलाओं के लिए कल्पना चावला एक आदर्श हैं जो उनमें अंतरिक्ष यात्री बनने की इच्छा को जताने दे सकती हैं. कल्पना को मिलाकर चार भाई-बहन थे जिनमें वो सबसे छोटी थीं. पिता का नाम बनारसी लाल चावला और मां का नाम संजयोती है.
हरियाणा के करनाल शहर में 17 मार्च 1962 को कल्पना चावला का जन्म हुआ था. इसी शहर से उन्होंने स्कूलिंग की शिक्षा हासिल की. करनाल के टैगोर बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 12वीं कक्षा तक की पढ़ाई पूरी की. शुरुआत से ही उन्हें विज्ञान खास पसंद था और वो जब भी उड़ते विमान को आसमान में देखती थीं तो बस देखती ही रहती थीं. बचपन से ही उनकी आंखों में उड़ने की एक अलग चमक थी.
करनाल से स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर डिग्री की पढ़ाई शुरू की. एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करने के बाद उन्होंने अमेरिका जाने का सोचा. यहां की टेक्सास यूनिवर्सिटी में एयरोस्पेस इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल करे के बाद एक और पीजी कोर्स किया. एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में दूसरा पीजी कोर्स कर लेने के बाद कोलोराडो यूनिवर्सिटी से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के साथ पीएचडी की पढ़ाई पूरी की.
पीएचडी के बाद कल्पना चावला ने नासा अमेस रिसर्च सेंटर में काम करना शुरू किया. NASA में सिलेक्शन होने के बाद उनके जीवन में एक यूटर्न तब आया जब उन्होंने पहली बार अंतरिक्ष की यात्रा की. भारत की एक साधारण लड़की का अंतरिक्ष तक पहुंचना सिर्फ उनके और उनके परिवार के लिए नहीं बल्कि देश के हर नागरिक के लिए गर्व भरा रहा था. 2003 में उन्होंने दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन पर भेजा गया. इसके साथ ही वो दो बार अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली भारतीय महिला बनीं.
2003 में जब कल्पना को दूसरी बार अंतरिक्ष मिशन के लिए भेजा गया. उस दौरान दुर्भाग्य से एक दुर्घटना हुई और अपने साथियों के साथ वो भी शहीद हो गईं. 1 फरवरी, 2003 को कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी. स्पेस शटल कोलंबिया (STS-107) के धरती के वायुमंडल में वापस प्रवेश करने के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने से उनकी मृत्यु हो गई थी. उस दौरान उसमें सवार सभी 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान गई थी और उनमें चावला भी शामिल थीं. धरती पर लौटते समय पंख से इंसुलेशन का टुकड़ा टकरा गया था और उस वजह से हुए नुकसान के कारण ये हादसा हुआ.
जानकारी के लिए बता दें कि कल्पना चावला पहली भारतीय थीं जो अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री रहीं. इसके अलावा भारत की पहली महिला थीं जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की. साल 1983 में कल्पना ने उड़ान प्रशिक्षक और विमानन लेखक जीन-पियरे हैरिसन (Jean-Pierre Harrison) से शादी की थी. साल 1991 में कल्पना को अमेरिका की नागरिकता भी प्राप्त हो गई थी.
