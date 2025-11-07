भारत के किस शहर को कहा जाता है 'हजार मंदिरों का शहर'? जानें क्यों मिली ये उपाधि

Kanchipuram City: दरअसल, तमिलनाडु में स्थित कांचीपुरम को हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है. कांचीपुरम अपनी बेजोड़ मंदिर विरासत, पवित्र परंपराओं और दक्षिण भारत में सदियों से एक आध्यात्मिक राजधानी के रूप पहचाने जाने के कारण हजार मंदिरों का शहर कहा जाता है. आपको बता दें कि कांचीपुरम हिंदू शिक्षा, दर्शन और संस्कृति का केंद्र रहा है. कांचीपुरम हमेशा से तीर्थयात्रियों और विद्वानों को अपनी ओर आकर्षित करता है. दरअसल, ज्यादातर लोग उत्सुकता से यहां आते हैं, यहां की शानदार वास्तुकला और आध्यात्मिक माहौल उन्हें यहां खींच लाता है.

प्राचीन विरासत

दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि किसी जमाने में कांचीपुरम में करीब एक हजार मंदिर थे. जो पल्लव, चोल और विजयनगर साम्राज्य जैसे शासकों और राजवंशों ने बनवाए थे. ये बात सही है कि आज वहां ज्यादातर मंदिर मौजूद नहीं हैं, लेकिन जो मंदिर बचे हैं, वे भारत की विरासत का जीता जागता प्रमाण है.

भारत का आध्यात्मिक केंद्र

भारत की पुरानी परंपराओं को बनाए रखने में इस शहर का काफी योगदान है. यहां पूजा पाठ, त्योहार और पवित्र परंपराएं बिना किसी रुकावट के चलती रहती हैं. यही कारण है कि आज भी सदियों पुरानी आध्यात्मिक प्रथाएं आज भी जिंदा हैं. कांचीपुरम आज भी एक प्रमुख धार्मिक स्थल है, क्योंकि ये सात पवित्र तीर्थ शहरों में से एक है.

यह भी पढ़ें: सिर्फ तोता ही नहीं, ये जानवर भी निकालते हैं इंसानी आवाज, वॉइस कॉपी करने में माहिर

Add Zee News as a Preferred Source

कांचीपुरम के मंदिर

जरा सोचिए कि एक ही आम के पेड़ पर चार तरह के आम लगे हो तो ये नजारा कैसा होगा. जी हां, यहां एकम्बरेश्वर मंदिर में आप का पवित्र पेड़ है. ऐसा माना जाता है कि ये पेड़ करीब 3500 साल पुराना है. यही कारण है कि ये मंदिर भारत में एक अजूबा से कम नहीं है.

आपको बता दें कि कांचीपुरम उन पवित्र शहरों में से है जहां भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों को समर्पित भव्य और दिव्य मंदिर हैं. मंदिरों को सही संतुलन इस शहर को खास और धार्मिक सद्भाव का प्रतीक बनाता है.

Disclaimer प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है