'मैं लाहौर-रावलपिंडी में नहीं हूं…' पिता की नाराजगी, बेटी की आंखों में आंसू; NEET सेंटर पर हंगामा

Kanthi Controversy NEET Exam: 3 मई 2026 को नीट परीक्षा का आयोजन किया गया जिसके बाद सोशल मीडिया पर तरह-तरह के वीडियो ने जगह बना ली है उनमें से एक वीडियो ऐसी है जिसमें एनटीए के सख्त नियम, एक पिता की नारजगी और एक बेटी की मासूमियत को साफ देखा जा सकता है. गुजरात के सूरत के अमरोली स्थित गौतम स्कूल में नीट परीक्षा का आयोजन किया गया. इस दौरान परीक्षा केंद्र पहुंची एक छात्रा की एंट्री पर कंठी पहनने के कारण रोक लगा दी गई. गले से कंठी माला को उतरवाने को लेकर केंद्र में हंगामा हो गया. वायरल वीडियो में छात्रा रोती हुई दिख रही है और पिता का मुंह गुस्से से लाल नजर आ रहा है.

नियम और आस्था का टकराव

NEET परीक्षा के दौरान छात्रा के गले से कंठी को उतरवा देना कोई छोटी-सी घटना नहीं रही बल्कि भावनाओं का बहाव रहा. परीक्षा केंद्र पर कंठी उतरवाने को लेकर चला विवाद केवल नियम और आस्था का टकराव नहीं रहा बल्कि उस परिवार के लिए वो पल तनाव, आंसुओं और असमंजस में बदल गया. कुछ देर के लिए वहां का माहौल काफी तनाव भरा रहा. पिता की नाराजगी और बेटी की खामोशी के साथ परीक्षा शुरू होने का समय, छात्रा के लिए अपने सपनों तक पहुंचने में समस्या खड़ा कर रहा था.

'मैं लाहौर-रावलपिंडी में नहीं हूं…'- छात्रा का पिता

गुस्सैल पिता ने बेटी के गले से कंठी उतरवाने पर केंद्र के बाहर हंगामा कर दिया. इसके साथ ही पिता ने गुस्से में कहा- 'हिंदू राष्ट्र का झंडा फहराते हो तो कंठी क्यों उतरवाई? मैं लाहौर-रावलपिंडी में नहीं, सूरत में हूं.' साथ ही पिता ने जिद पकड़ ली कि वो अपनी बेटी को कंठी पहनाकर रहेंगे. इसके लिए वो छात्रा को क्लासरूम से बाहर बुलाने के लिए बोलते रहे.

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रो पड़ी बेटी, कर दिया कंठी पहनने से इनकार

NEET 2026: Controversy strikes exam centers as religious symbols collide with dress code rules. ​In Surat, a father protested after his daughter was forced to remove her Swaminarayan Kanthi (Tulsi mala). "I'm in Surat, not Lahore," he fumed, questioning why the mala was… pic.twitter.com/WYSpasnTrp — Megh Updates (@MeghUpdates) May 3, 2026

नीट एग्जाम देने के लिए सेंटर पहुंची छात्रा के गले से जब कंठी को निकलवा दिया गया और पिता की जिद कि उसे वो फिर से पहननें इन सब वजहों के साथ-साथ एग्जाम में देर होने के कारण बेटी रो पड़ी. उनकी बेटी ने कंठी पहनने से मना कर दिया और पिता का अधिक दबाव बना रहा जिससे एग्जाम के शुरू होने से पहले ही वो हिम्मत हार गई और रो पड़ी. यहां तक कि परीक्षा केंद्र में मौजूद लोगों ने भी छात्रा के पिता को समझाने की कोशिश की और कहा कि वो कंठी के कारण अपनी बेटी का करियर और परीक्षा बिगाड़ रहे हैं.

पिता ने आरोप लगाया कि उनकी बेटी को एग्जाम शुरू होने से पहले धार्मिक प्रतीक उतारने के लिए मजबूर किया गया था. गले से कंठी उतरवाने पर जब छात्रा के पिता ने अपने दोस्त को कॉल किया तब पता चला कि उनकी बेटी के केंद्र पर ऐसा कुछ नहीं हुआ. इसके बाद से परीक्षा केंद्र के नियमों पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं और ये भी कहा गया कि कंठी से किसी तरह की कोई गैरकानूनी गतिविधि नहीं हो सकती है.

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