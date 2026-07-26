/Kargil Vijay Diwas: गोलियों के बीच लिखी गईं वो आखिरी चिट्ठियां, जिन्हें पढ़कर आज भी नम हो जाती हैं आंखें

26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीतकर दुश्मन की साजिश को नाकाम कर दिया. सेना के रिकॉर्ड बताते हैं कि कौन-सी चोटी कब जीती गई और कितने सैनिक शहीद हुए, लेकिन इन चिट्ठियों से पता चलता है कि उन चोटियों पर खड़ा जवान आखिरी बार किसे याद कर रहा था. युद्ध के बाद कई परिवारों ने इन खतों को फ्रेम करवाकर घर में सजाया, तो कई ने उन्हें आज भी पुराने बक्सों में संभालकर रखा है. इन चिट्ठियों में लिखा "मैं जल्दी लौटूंगा, अपना ध्यान रखना" आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देता है. कारगिल विजय दिवस पर जब पूरा देश शहीदों को नमन करता है, तब इन आखिरी चिट्ठियों को याद करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं शब्दों में उन वीर जवानों का अधूरा सपना और अमर प्रेम हमेशा के लिए जीवित है.