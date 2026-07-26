/Kargil Vijay Diwas: गोलियों के बीच लिखी गईं वो आखिरी चिट्ठियां, जिन्हें पढ़कर आज भी नम हो जाती हैं आंखें

साल 1999... कारगिल की बर्फीली चोटियों पर एक तरफ गोलियां बरस रही थीं, तो दूसरी तरफ कुछ सैनिक अपने बैग से कागज और कलम निकालकर घरवालों के नाम चिट्ठियां लिख रहे थे. उन खतों में न युद्ध जीतने का जोश था और न ही वीरता का बखान. उनमें मां के हाथ का खाना, पिता की उम्मीदें, पत्नी की मुस्कान और बच्चों के सुनहरे भविष्य की बातें थीं. कई सैनिकों को शायद एहसास था कि यह उनकी आखिरी चिट्ठी भी हो सकती है. कुछ खत घर तक पहुंचे, कुछ डाक की थैलियों में रह गए और कुछ शहीदों के सामान से मिले.
कारगिल विजय दिवस पर जब पूरा देश वीर जवानों को याद करता है, तब इन चिट्ठियों को पढ़ना हमें यह भी याद दिलाता है कि हर सैनिक सिर्फ एक योद्धा नहीं, बल्कि किसी परिवार की पूरी दुनिया होता है.
कारगिल युद्ध के दौरान मोबाइल फोन और इंटरनेट जैसी सुविधाएं आज की तरह उपलब्ध नहीं थीं. सीमा पर तैनात भारतीय सैनिक अपने परिवार से बात करने के लिए चिट्ठियों का ही सहारा लेते थे. उन्हें यह भी नहीं पता होता था कि उनका लिखा खत घर कब पहुंचेगा या पहुंच भी पाएगा या नहीं. फिर भी वे लगातार लिखते थे, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि अगर वे खुद घर नहीं लौट पाए, तो उनके शब्द जरूर लौटेंगे. इन चिट्ठियों में युद्ध की रणनीति नहीं होती थी, बल्कि परिवार को यह भरोसा दिलाया जाता था कि वे सुरक्षित हैं. कई बार सैनिक खुद खत लिखते समय जानते थे कि अगला दिन कैसा होगा, फिर भी घरवालों को चिंता से बचाने के लिए हर पंक्ति में हिम्मत और मुस्कान भर देते थे.
कारगिल के दौरान लिखी गई चिट्ठियों की सबसे खास बात यह थी कि उनमें कोई सैनिक खुद को नायक साबित करने की कोशिश नहीं करता था. वे अपनी बहादुरी नहीं, बल्कि घरवालों की चिंता कम करने की कोशिश करते थे. किसी खत में मां से अपना ख्याल रखने की बात होती थी, तो किसी में पिता के सपनों का जिक्र. पत्नी को हिम्मत रखने और बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान देने की सलाह भी इन चिट्ठियों में मिलती है. इन शब्दों में युद्ध का डर नहीं, बल्कि परिवार के लिए प्यार और जिम्मेदारी दिखाई देती है. यही वजह है कि आज भी ये खत सिर्फ कागज नहीं, बल्कि सैनिकों की भावनाओं का सबसे सच्चा दस्तावेज माने जाते हैं.
कारगिल युद्ध के सबसे भावुक दस्तावेजों में कैप्टन विजयंत थापर की अंतिम चिट्ठी का नाम सबसे ऊपर आता है. उन्होंने अपने माता-पिता को लिखा था कि जब यह खत उनके हाथ में पहुंचेगा, तब शायद वह इस दुनिया में नहीं होंगे. उन्होंने परिवार से दुखी न होने और देश के लिए अपने कर्तव्य पर गर्व करने की बात कही. इसी पत्र में उन्होंने कश्मीर की एक बच्ची रुखसाना की पढ़ाई की जिम्मेदारी उठाने का अनुरोध भी किया था. यह चिट्ठी सिर्फ एक सैनिक का आखिरी संदेश नहीं थी, बल्कि इंसानियत, संवेदनशीलता और देशभक्ति का ऐसा उदाहरण थी, जो युद्ध की क्रूरता के बीच भी मानवता को जिंदा रखता है.
परमवीर चक्र विजेता कैप्टन मनोज कुमार पांडेय भी अक्सर अपने घर चिट्ठियां लिखा करते थे. उनके साथियों के अनुसार, वे अपने पत्रों में कभी अपनी बहादुरी का जिक्र नहीं करते थे. उनकी सबसे बड़ी चिंता यह रहती थी कि घर पर मां परेशान न हों. शायद हर सैनिक जानता था कि असली लड़ाई सिर्फ सीमा पर नहीं, बल्कि घर के भीतर भी चल रही होती है, जहां परिवार हर दिन चिंता और अनिश्चितता के बीच जी रहा होता है. यही कारण था कि सैनिक अपने खतों में हमेशा सकारात्मक बातें लिखते थे, ताकि उनके अपने मजबूत बने रहें. इन चिट्ठियों ने परिवारों को उम्मीद और साहस दोनों दिया.
कारगिल युद्ध में शहीद हुए कई सैनिकों के परिवार बताते हैं कि बेटे की शहादत की खबर आने के बाद भी कई दिनों तक डाकिया उनके नाम की चिट्ठियां लेकर आता रहा. जब वे खत लिखे गए थे, तब सैनिक जिंदा थे, लेकिन जब पढ़े गए, तब वे हमेशा के लिए विदा हो चुके थे. कई चिट्ठियां सैनिकों के बैग, जेब या जैकेट से मिलीं, जिन्हें कभी पोस्ट ही नहीं किया जा सका. कुछ खत अधूरे रह गए. कहीं सिर्फ "प्यारी मां..." लिखकर कलम रुक गई, तो कहीं स्याही फैल गई या खून के धब्बे पड़ गए. ये अधूरी चिट्ठियां आज भी युद्ध की सबसे दर्दनाक यादों में शामिल हैं.
युद्ध मनोविज्ञान पर हुए कई शोध बताते हैं कि मोर्चे पर तैनात सैनिकों के लिए खत लिखना सिर्फ संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि मानसिक संतुलन बनाए रखने का तरीका भी होता है. जब सैनिक कागज पर घर की बातें लिखते हैं, तो कुछ पल के लिए वे युद्ध की भयावहता से बाहर निकल आते हैं. यह प्रक्रिया उन्हें भावनात्मक सहारा देती है और उम्मीद बनाए रखने में मदद करती है. यही वजह थी कि सबसे कठिन हालात में भी सैनिक समय निकालकर चिट्ठियां लिखते थे. इन खतों में सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि घर लौटने की उम्मीद, परिवार का प्यार और बेहतर कल का सपना भी छिपा होता था.
26 जुलाई 1999 को भारत ने कारगिल युद्ध जीतकर दुश्मन की साजिश को नाकाम कर दिया. सेना के रिकॉर्ड बताते हैं कि कौन-सी चोटी कब जीती गई और कितने सैनिक शहीद हुए, लेकिन इन चिट्ठियों से पता चलता है कि उन चोटियों पर खड़ा जवान आखिरी बार किसे याद कर रहा था. युद्ध के बाद कई परिवारों ने इन खतों को फ्रेम करवाकर घर में सजाया, तो कई ने उन्हें आज भी पुराने बक्सों में संभालकर रखा है. इन चिट्ठियों में लिखा "मैं जल्दी लौटूंगा, अपना ध्यान रखना" आज भी पढ़ने वालों की आंखें नम कर देता है. कारगिल विजय दिवस पर जब पूरा देश शहीदों को नमन करता है, तब इन आखिरी चिट्ठियों को याद करना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि इन्हीं शब्दों में उन वीर जवानों का अधूरा सपना और अमर प्रेम हमेशा के लिए जीवित है.