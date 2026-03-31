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Karnataka 1st PUC Result 2026: कर्नाटक 1st PUC का आज जारी होगा रिजल्ट, ऐसे करें आसानी से चेक

Karnataka 1st PUC Result 2026: कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड आज सुबह 10 बजे 1st PUC यानी कक्षा 11 का रिजल्ट आधिकारिक वेबसाइट result.proed.in पर जारी करेगा. छात्र अपने SAT नंबर और जन्मतिथि के जरिए स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं और असफल छात्रों के लिए मई में सप्लीमेंट्री परीक्षा आयोजित की जाएगी.

Written By  harsh singh|Last Updated: Mar 31, 2026, 09:38 AM IST
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Karnataka 1st PUC Result 2026: कर्नाटक 1st PUC का आज जारी होगा रिजल्ट, ऐसे करें आसानी से चेक

Karnataka 1st PUC Result 2026: कर्नाटक के छात्रों के लिए आज का दिन बहुत खास है. Karnataka School Examination and Assessment Board आज 31 मार्च को 1st PUC यानी कक्षा 11 का रिजल्ट जारी करने जा रहा है. जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे, वे सुबह 10 बजे के बाद अपना रिजल्ट ऑनलाइन देख सकेंगे. बोर्ड ने साफ कर दिया है कि सभी स्कूलों के छात्रों की डिजिटल मार्कशीट आज ही वेबसाइट पर अपलोड कर दी जाएगी. इसलिए छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे तय समय के बाद आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम चेक करें.

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट result.proed.in पर जाएं. वहां 1st PUC Annual Exam Result 2026 के लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद एक नया पेज खुलेगा. यहां छात्रों को अपना SAT या रजिस्ट्रेशन नंबर, एनरोलमेंट नंबर या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की जानकारी डालनी होगी. साथ में अपनी जन्म तिथि भी दर्ज करनी होगी. इसके बाद जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा.

प्रिंटआउट निकाल लें...

छात्रों को सलाह दी जाती है कि रिजल्ट देखने के बाद उसे डाउनलोड जरूर करें. साथ ही उसका प्रिंटआउट भी निकाल लें. यह आगे काम आएगा. मार्कशीट में दिए गए सभी विवरण ध्यान से जांच लें. जैसे नाम, विषय और नंबर सही हैं या नहीं, अगर कोई गलती दिखती है, तो तुरंत संबंधित स्कूल या बोर्ड से संपर्क करें.

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अगर कोई छात्र अपने नंबर से संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए भी विकल्प मौजूद है. बोर्ड री-इवैल्यूएशन और आंसर शीट की जांच का मौका देगा. इसके लिए छात्रों को तय समय के अंदर आवेदन करना होगा. बोर्ड जल्द ही इसकी तारीख और प्रक्रिया की जानकारी जारी करेगा. यह मौका उन छात्रों के लिए अच्छा है, जिन्हें लगता है कि उन्हें और बेहतर अंक मिल सकते थे.

मई महीने के अंत तक हो सकती हैं सप्लीमेंट्री परीक्षा 

वहीं, जो छात्र एक या उससे ज्यादा विषय में पास नहीं हो पाएंगे, उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. उनके लिए सप्लीमेंट्री परीक्षा का आयोजन किया जाएगा. हालांकि इसकी तारीख अभी घोषित नहीं हुई है. लेकिन पिछले साल के पैटर्न को देखें, तो यह परीक्षाएं मई महीने के अंत तक हो सकती हैं. तब तक छात्र अपनी तैयारी जारी रखें. साथ ही ऑनलाइन मार्कशीट को संभालकर रखें, जब तक कॉलेज से असली मार्कशीट नहीं मिल जाती.

ये भी पढ़ें- BSEB 10th Board Result 2026: बिहार बोर्ड मैट्रिक रिजल्ट कब होगा @biharboardonline.bihar.gov.in पर घोषित?

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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