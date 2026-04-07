KSEAB 2nd PUC Result: आज नहीं आएगा कर्नाटक 12वीं का रिजल्ट? 7 लाख छात्रों का इंतजार बढ़ा; जानें आखिर कहां फंसा है पेंच

KSEAB 2nd PUC Result: कर्नाटक के लाखों छात्रों के लिए एक जरूरी अपडेट सामने आया है. कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड यानी KSEAB आज 7 अप्रैल को सेकेंड PUC यानी 12वीं का रिजल्ट जारी नहीं करेगा. पहले ऐसी उम्मीद जताई जा रही थी कि रिजल्ट आज घोषित हो सकता है. लेकिन अब बोर्ड ने साफ कर दिया है कि छात्रों को थोड़ा और इंतजार करना होगा. करीब 7 लाख से ज्यादा छात्र अपने परिणाम का इंतजार कर रहे हैं.

क्यों हो रही है रिजल्ट में देरी?

रिजल्ट में देरी की सबसे बड़ी वजह राज्य में लागू चुनाव से जुड़ी पाबंदियां हैं. इस समय राज्य में आचार संहिता लागू है. ऐसे में कोई भी बड़ा सरकारी ऐलान करने से पहले चुनाव आयोग की अनुमति लेना जरूरी होता है. बोर्ड ने बताया है कि जब तक चुनाव आयोग से मंजूरी नहीं मिलती, तब तक रिजल्ट जारी नहीं किया जा सकता. यही कारण है कि 7 अप्रैल को रिजल्ट जारी नहीं हो पाया है.

रिजल्ट पूरी तरीके से है तैयार

बोर्ड की तरफ से यह भी जानकारी दी गई है कि रिजल्ट पूरी तरह तैयार है. छात्रों के अंक पहले ही सिस्टम में अपलोड किए जा चुके हैं. रिजल्ट लिंक भी तैयार है और बस एक्टिव होने का इंतजार कर रहा है. जैसे ही चुनाव आयोग से हरी झंडी मिलेगी, कुछ ही घंटों के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा. इसलिए छात्रों को सलाह दी गई है कि वे अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्म तिथि पहले से तैयार रखें.

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कैसे देखे रिजल्ट?

छात्रों को रिजल्ट से जुड़े अपडेट के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर नजर बनाए रखनी चाहिए. रिजल्ट जारी होने के बाद वे kseab.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे. वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना होगा और जरूरी जानकारी भरनी होगी. इसके बाद उनका स्कोर स्क्रीन पर दिख जाएगा.

इस साल कर्नाटक 2nd PUC की परीक्षा 28 फरवरी से 17 मार्च 2026 के बीच आयोजित हुई थी. इसमें कुल 7,10,363 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें 6,46,801 नए छात्र, 50,540 रिपीटर और 13,022 प्राइवेट उम्मीदवार शामिल थे. पिछले साल यानी 2025 में रिजल्ट 8 अप्रैल को घोषित हुआ था और पास प्रतिशत 69.16 रहा था. इस बार भी उम्मीद है कि जैसे ही पाबंदियां हटेंगी, एक हफ्ते के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा.

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