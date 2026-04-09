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Hindi Newsशिक्षा7 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला आज! कर्नाटक बोर्ड जारी कर रहा है 2nd PUC रिजल्ट; क्या इस बार भी लड़कियां मारेंगी बाजी?

7 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला आज! कर्नाटक बोर्ड जारी कर रहा है 2nd PUC रिजल्ट; क्या इस बार भी लड़कियां मारेंगी बाजी?

Karnataka 2nd puc result 2026: कर्नाटक बोर्ड आज दोपहर 3 बजे 2nd PUC परीक्षा 2026 के परिणाम घोषित करेगा, जिसे छात्र आधिकारिक वेबसाइट और डिजिलॉकर के माध्यम से देख सकते हैं. इस साल 7 लाख से अधिक छात्रों ने परीक्षा दी है और परिणाम में लड़कियों और लड़कों के प्रदर्शन पर सभी की निगाहें टिकी रहेंगी.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: Apr 09, 2026, 01:09 PM IST
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7 लाख छात्रों की किस्मत का फैसला आज! कर्नाटक बोर्ड जारी कर रहा है 2nd PUC रिजल्ट; क्या इस बार भी लड़कियां मारेंगी बाजी?

Karnataka 2nd puc result 2026: कर्नाटक के लाखों छात्रों का इंतजार आज खत्म होने वाला है. कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड आज दोपहर 3 बजे 2nd PUC रिजल्ट 2026 जारी करेगा. आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स तीनों स्ट्रीम का रिजल्ट एक साथ घोषित किया जाएगा. छात्र अपना परिणाम ऑफिशियल वेबसाइट karresults.nic.in और kseab.karnataka.gov.in पर जाकर देख सकेंगे. रिजल्ट चेक करने के लिए रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जरूरी होगी.

इस साल 2nd PUC की परीक्षाएं 28 फरवरी से 17 मार्च 2026 के बीच कराई गई थीं. इस परीक्षा में कुल 7 लाख 10 हजार 363 छात्रों ने रजिस्ट्रेशन कराया था. इनमें से 6 लाख 46 हजार 801 छात्रों ने पहली बार परीक्षा दी. वहीं करीब 50 हजार 540 छात्र ऐसे थे जिन्होंने दोबारा एग्जाम दिया. इतने बड़े स्तर पर परीक्षा होने के कारण रिजल्ट का इंतजार भी काफी समय से किया जा रहा था.

कैसे देखें रिजल्ट?

रिजल्ट देखने की प्रक्रिया बहुत आसान है. सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा. वहां KSEAB 2nd PUC Examination-1 Result 2026 लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भरें और जरूरी जानकारी चुनें. फिर सबमिट बटन दबाएं. कुछ ही सेकंड में आपका रिजल्ट स्क्रीन पर दिख जाएगा. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए प्रिंट भी निकाल सकते हैं.

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डिजिलॉकर से देखें रिजल्ट

जो छात्र मोबाइल से रिजल्ट देखना चाहते हैं, उनके लिए डिजिलॉकर ऐप भी एक अच्छा विकल्प है. ऐप खोलकर Pull Partner Documents विकल्प चुनना होगा. फिर KSEAB सिलेक्ट करके कर्नाटक 2nd पीयूसी मार्कशीट 2026 पर क्लिक करें. इसके बाद पासिंग ईयर और रजिस्ट्रेशन नंबर डालें. Get Document पर क्लिक करते ही मार्कशीट सामने आ जाएगी. इसे सेव करके बाद में भी इस्तेमाल किया जा सकता है.

अगर पिछले साल के आंकड़ों की बात करें तो लड़कियों का प्रदर्शन बेहतर रहा था. करीब 2 लाख 92 हजार 111 लड़के परीक्षा में शामिल हुए थे, जिनमें से 1 लाख 99 हजार 227 पास हुए. लड़कों का पास प्रतिशत 68.20 रहा. वहीं 3 लाख 45 हजार 694 लड़कियां परीक्षा में शामिल हुई थी. इनमें से 2 लाख 69 हजार 212 छात्राएं पास हुई थी. लड़कियों का पास प्रतिशत 77.88 रहा. जो छात्र किसी कारण से फेल हो जाते हैं या परीक्षा नहीं दे पाते, उनके लिए बोर्ड एग्जाम 2 और एग्जाम 3 का मौका देता है. इससे छात्र बिना साल खराब किए दोबारा कोशिश कर सकते हैं.

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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