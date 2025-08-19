Bengaluru City University का बदल गया नाम, पूर्व PM के सम्मान में अब इस नाम से जाना जाएगा विश्वविद्यालय
Bengaluru City University Name Changed: मंगलवार को कर्नाटक सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के सम्मान में बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह यूनिवर्सिटी कर दिया. 

 

Aug 19, 2025
Dr. Manmohan Singh University: मंगलवार को कर्नाटक विधानसभा (Karnataka Assembly) ने बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी (Bengaluru City University) का नाम बदलकर डॉ. मनमोहन सिंह बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी (Bengaluru City University) करने संबंधी विधेयक पारित कर दिया. 

विपक्ष के उठाए सवाल
हायर एजुकेशन मिनिस्टर डॉ. एम.सी. सुधाकर ने प्रस्ताव पेश किया, जिसपर सदन में बहस हुई. सरकार ने इस कदम पर जहां बचाव किया तो वहीं, विपक्ष के नेता आर. अशोक ने मौजूदा संस्थान का नाम बदलने के फैसले पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि हमें डॉ. मनमोहन सिंह के नाम पर कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इसे किसी पुराने विश्वविद्यालय पर क्यों थोपा जाए? इसके बजाय, एक नया और बड़ा विश्वविद्यालय स्थापित करें और उसे उनके नाम पर समर्पित करें. वे एक महान नेता हैं—पुराने संस्थानों के साथ ये क्यों करना.

हालांकि, मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार ने नाम बदलने का निर्णय लिया है और इसी तरह के अनुरोधों के संबंध में मुख्यमंत्री से चर्चा भी की जाएगी. जैसे कि तुमकुरु विश्वविद्यालय का नाम सिद्धगंगा द्रष्टा के नाम पर रखा जाना. बता दें, विपक्ष की आपत्तियों के बावजूद, विधेयक को विधानसभा में पारित कर दिया गया, जिससे अब नाम परिवर्तन अब आधिकारिक हो गया है.

जानकारी के लिए बता दें, मनमोहन सिंह साल 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री रहे. इसके बाद नरेंद्र मोदी ने पीएम का कार्यभार संभाला. प्रधानमंत्री के अलावा मनमोहन सिंह ने कई प्रमुख पदों पर कार्य किया. वे पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री थे और उससे पहले उन्होंने आरबीआई के गवर्नर के रूप में भी काम किया.

 

