MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक
MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Karnataka PGCET Result Released:​ कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी (KEA) ने कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PGCET 2025) का रिजल्ट जारी कर दिया है. ये रिजल्ट MBA और MCA कोर्स के लिए जारी किया गया है. 

 

 

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 08, 2025, 12:12 PM IST
MBA और MCA कोर्स के लिए PGCET का रिजल्ट जारी, इस डायरेक्ट लिंक से करें चेक

Karnataka PGCET Result Out: कर्नाटक एग्जाम अथॉरिटी (KEA) ने कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (PGCET 2025) का रिजल्ट जारी कर दिया है. ये रिजल्ट MBA और MCA कोर्स के लिए जारी किया गया है. ऐसे में जो छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे वो सभी ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर नतीजे चेक कर सकते हैं. 

कर्नाटक पोस्ट ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कब हुआ था?
कर्नाटक पीजीसीईटी परीक्षा 22 जून, 2025 को आयोजित की गई थी. परीक्षा दो पालियों में हुई थी. पहली पाली सुबह 10.30 बजे से दोपहर 12.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2.30 बजे से शाम 4.30 बजे तक.

Reasoning Question: दिमाग लगाओ और जवाब बताओ, अगर CAT = 3120, तो DOG = ?

रिजल्ट कैसे चेक करें?

  • रिजल्ट चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाना होगा. 

  • होमपेज पर आपको रिजल्ट की लिंक मिल जाएगी. 

  • इस पर क्लिक करें और सीईटी नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिखकर सबमिट करें. 

  • ऐसा करते ही आपका रिजल्ट खुल जाएगा. 

  • आप इसे डाउनलोड कर लें और प्रिंट आउट निकाल लें. 

Golden Opportunity: 200000 तक स्टाइपेंड! बिना किसी डिग्री के AI कंपनी में इंटर्नशिप करने का मौका, जानें क्या है प्रोसेस

दो कैंडिडेट्स के को मिले एक नंबर तो क्या होगा?
जानकारी के लिए बता दें, कि KEA ने MBA, MCA और ME/M.Tech/M.Arch कोर्स के लिए कर्नाटक PGCET परीक्षा में उम्मीदवारों को मिले नंबर के आधार पर मेरिट लिस्ट जारी किया है. ऐसे में अगर किसी दो उम्मीदवार के एक जैसे नंबर आते हैं तो  उनकी रैंकिंग एग्जाम में उनके टोटल अंकों के आधार पर तय की जाएगी. अगर यहा भी स्कोर बराबर हुआ तो उम्र में बड़े वाले उम्मीदवार को प्राथमिकता दी जाएगी. हालांकि, सारी डिटेल्स के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करें. 

रिजल्ट देखने का डायरेक्ट लिंक-

