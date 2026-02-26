Karnataka PUC Paper Leak: कर्नाटक 2nd पीयूसी परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक... इस दावे पर KSEAB का बयान सामने

Karnataka PUC Second Exam Paper Leak: 28 फरवरी 2026 से द्वितीय पीयूसी की परीक्षा शुरू होगी और उससे पहले केएसईएबी ने इंटरनेट पर लीक हो रहे प्रश्न पत्र के दावों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है. आइए इसके बारे में जानते हैं.
Trending Photos
Karnataka PUC Second Exam Paper Leak: कर्नाटक में द्वितीय पूर्व-विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम (पीयूसी) की परीक्षा शुरू होने वाली है. 28 फरवरी 2026 से दूसरे पीयूसी एग्जाम का आयोजन किया जाएगा. हालांकि, इसे पहले परीक्षा के पेपर लीक होने की खबरों ने जगह बना ली है. सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने की जानकारी फैल चुकी है. यहां तक कि एक WhatsApp चैट भी वायरल हो रही है जिसमें लीक पेपर देखने को मिल रहा है. इसमें परीक्षा का पेपर दिखाई दे रहा है. हालांकि, इस लीक की खबरों के बीच कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (KSEAB) सामने आ चुका है और प्रशासन की ओर से सोशल मीडिया पर प्रश्न पत्र लीक होने के दावों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है.
सोशल मीडिया पर दूसरे पीयूसी परीक्षा के प्रश्नपत्र लीक होने के दावों को झूठा बताया गया है. KSEAB ने न्यूज18 कन्नड़ को जानकारी दी कि इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर कई वीडियो और पोस्ट वायरल हो गए हैं जिससे छात्रों को गुमराह करने की कोशिश की जा रही है. शरारती तत्व कथित तौर पर दावा कर रहे हैं कि फीस लेकर प्रश्न पत्र उपलब्ध करा सकते हैं. हालांकि, KSEAB ने इसे एक अफवाह बताया है.
रिपोर्ट के अनुसार कुछ सोशल मीडिया खाते अलग-अलग प्रश्न पत्रों की पोस्ट जारी कर रहे हैं जिनमें कन्नड़, अंग्रेजी और गणित परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का दिखाया जा रहा है. सोशल मीडिया पर इन प्रश्न पत्रों की धुंधली तस्वीरें पोस्ट है और यूजर्स से कहा जा रहा है कि 100 रुपये देकर प्रश्न पत्र हासिल कर सकते हैं.
रिपोर्ट की मानें तो डेल्टा कन्नडिगा नामक खाते से पेपर लीक किया जा रहा है और लोगों प्रश्न पत्र देने के नाम पर अलग-अलग खाते से पैसे लिए जा रहे हैं. अब तक 37 अलग-अलग खातों से पैसे इकट्ठा करने का आरोप लग चुका है. परीक्षा बोर्ड की ओर से उन सोशल मीडिया अकाउंटों की जांच की जा रही है जिसके माध्यम से छात्रों को गुमराह किया जा रहा है और पेपर देने की बात कही जा रही है. फिलहाल, साइबर पुलिस मामले की जांच कर रही है.
28 फरवरी से द्वितीय पीयूसी की परीक्षाएं शुरू होंगी जो 17 मार्च 2026 तक जारी रहेंगी. परीक्षाओं में कुल 7,10,363 स्टूडेंट्स शामिल होंगे. एग्जाम देने के लिए कुल 1,217 परीक्षा केंद्रों का निर्माण किया गया है. हर एग्जाम सेंटर पर वेबकास्टिंग जरूरी कर दी गई है.
ये भी पढ़ें- Maharashtra HSC केमिस्ट्री पेपर लीक... 2 स्टूडेंट्स की गिरफ्तारी; बोर्ड का साफ कहना- नहीं होगी दोबारा परीक्षा