दिवाली से पहले ही इस राज्य के स्कूलों में पड़ गई 10 दिनों की छुट्टी, वजह हैरान कर देगी

Karnataka School Closed: कर्नाटक में चल रहे जाति जनगणना के कारण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 08 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2025 तक बंद करने का फैसला लिया है.
Karnataka Social and Educational Survey: कर्नाटक के छात्रों के लिए एक अहम खबर सामने आई है. मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने मंगलवार यानी 7 अक्टूबर, 2025 को राज्य के सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को 08 अक्टूबर से 18 अक्टूबर, 2025 तक बंद करने का फैसला लिया है. सीएम सिद्धारमैया ने यह फैसला राज्य में चल रहे सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण यानी जाति जनगणना के कारण लिया है.
अगले 10 दिन बंद रहेंगे स्कूल
कर्नाटक राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग द्वारा सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत बीते 22 सितंबर, 2025 से हो गई थी और मंगलवार 7 अक्टूबर, 2025 को इसे समाप्त करने की योजना थी, लेकिन राज्य के कुछ हिस्सों में इसे 12 अक्टूबर और ग्रेटर बेंगलुरु में 24 अक्टूबर, 2025 तक बढ़ाए जाने की संभावना है. इसी कारण मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने राज्य में जाति सर्वेक्षण का काम पूरा करने के लिए सभी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों को अगले 10 दिन यानी 18 अक्टूबर, 2025 तक बंद करने का फैसला लिया है.
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा सेकेंडरी परीक्षा में शामिल सरकारी शिक्षकों को सामाजिक और शैक्षिक सर्वेक्षण में छूट दी जाएगी. वहीं, राज्य की स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग (Department of School Education and Literacy) की ओर से भी एक नोटिस जारी कर कहा गया कि सामाजिक एवं शैक्षिक सर्वे के लिए और समय की जरूरत है. इसलिए समय को आगे बढ़ाया जा सकता है.
स्कूल की टाइमिंग में बदलाव
राज्य में दशहरा की छुट्टियों के बाद 8 अक्टूबर से स्कूलें खुलने थी, लेकिन जाति जनगणना के कारण शिक्षा विभाग ने कुछ जगहों के स्कूलों की टाइमिंग में कुछ बदलाव किए है, जिससे की टीचर्स को सर्वे का काम पूरा करने के लिए समय मिल जाए और छात्रों की पढ़ाई में भी रुकावट न आए. ग्रेटर बेंगलुरु एरिया के सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 08 से 24 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक ही कक्षाएं चलेंगी. ताकि, सर्वे के लिए नियुक्त टीचर्स को स्कूल की टाइमिंग समाप्त होने के बाद काम पूरा करने का पर्याप्त समय मिले. वहीं, राज्य के अन्य हिस्सों में भी सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में 8 से 12 अक्टूबर तक सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक कक्षाएं चलेंगी.
