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Karnataka SSLC Class 10 Result (Today) 2026: कर्नाटक SSLC 10वीं रिजल्ट 2026 आज 12 बजे होगा जारी, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल और मार्कशीट डाउनलोड तरीका

Karnataka SSLC Class 10 Result 2026 Today: Karnataka SSLC Class 10 Result 2026 आज दोपहर 12 बजे KSEAB द्वारा जारी किया जाएगा. छात्र karresults.nic.in समेत आधिकारिक वेबसाइट्स, KarnatakaOne ऐप और SMS के जरिए रिजल्ट देख सकते हैं. वेबसाइट धीमी होने पर DigiLocker से मार्कशीट डाउनलोड की जा सकती है. सभी छात्रों को सलाह है कि वे अपने दस्तावेज सुरक्षित रखें.

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 23, 2026, 09:32 AM IST
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Karnataka SSLC Class 10 Result (Today) 2026: कर्नाटक SSLC 10वीं रिजल्ट 2026 आज 12 बजे होगा जारी, एक क्लिक में जानें पूरी डिटेल और मार्कशीट डाउनलोड तरीका

आज का दिन कर्नाटक के लाखों छात्रों के लिए बेहद खास होने वाला है. महीनों की मेहनत, रात-दिन की पढ़ाई और परीक्षा का तनाव अब खत्म होने की कगार पर है. क्योंकि Karnataka SSLC Class 10 Result 2026 आज दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा. जैसे ही घड़ी 12 बजे की तरफ बढ़ेगी, वैसे ही karresults.nic.in समेत कई आधिकारिक वेबसाइट्स पर रिजल्ट लाइव हो जाएगा. लाखों छात्र एक साथ अपना रिजल्ट चेक करने के लिए तैयार हैं. लेकिन वेबसाइट पर भीड़ के कारण कभी-कभी दिक्कत हो सकती है, इसलिए बोर्ड ने वैकल्पिक तरीके भी बताए हैं. आज जानते हैं पूरी डिटेल आसान भाषा में कि रिजल्ट कैसे देखें और मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें.

 आज कब और कौन जारी करेगा रिजल्ट?

Karnataka SSLC Class 10 result 2026 आज, 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे कर्नाटक स्कूल एग्जामिनेशन एंड असेसमेंट बोर्ड (KSEAB) द्वारा जारी किया जाएगा. यह परीक्षा छात्रों के लिए बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि इसी के आधार पर आगे की पढ़ाई का रास्ता तय होता है. बोर्ड ने पहले ही साफ कर दिया है कि रिजल्ट तय समय पर ऑनलाइन जारी किया जाएगा. जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, छात्र तुरंत आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर देख सकेंगे. इस बार लाखों छात्र रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं और बोर्ड ने पूरी तैयारी के साथ प्रक्रिया को आसान बनाने की कोशिश की है.

 रिजल्ट कहां और कैसे चेक करें?

रिजल्ट देखने के लिए छात्रों को सिर्फ कुछ आसान स्टेप्स फॉलो करने होंगे. सबसे पहले karresults.nic.in पर जाएं. इसके अलावा kseab.karnataka.gov.in और sslc.karnataka.gov.in पर भी रिजल्ट उपलब्ध रहेगा. वेबसाइट खुलने के बाद “SSLC Result 2026” लिंक पर क्लिक करना होगा. इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि भरनी होगी. सही जानकारी डालते ही रिजल्ट स्क्रीन पर आ जाएगा. छात्र चाहें तो उसे डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए उसका प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं. बोर्ड ने साफ किया है कि रिजल्ट पूरी तरह ऑनलाइन उपलब्ध रहेगा और सभी छात्रों को एक जैसा एक्सेस मिलेगा.

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वेबसाइट न चले तो क्या करें?

रिजल्ट के समय लाखों छात्र एक साथ वेबसाइट पर लॉगिन करते हैं, जिससे सर्वर धीमा हो सकता है या वेबसाइट खुलने में परेशानी आ सकती है. ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है. बोर्ड ने इसके लिए वैकल्पिक सुविधाएं भी दी हैं. छात्र KarnatakaOne मोबाइल ऐप के जरिए भी अपना रिजल्ट देख सकते हैं. इसके अलावा SMS सेवा भी उपलब्ध है, जिसमें रोल नंबर भेजकर रिजल्ट पाया जा सकता है. ये दोनों तरीके खासकर तब मददगार होते हैं जब वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो. इस वजह से छात्रों को कई विकल्प दिए गए हैं ताकि किसी को परेशानी न हो.

 मार्कशीट कैसे डाउनलोड करें और क्या रखें ध्यान?

रिजल्ट देखने के बाद छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट DigiLocker से डाउनलोड कर सकते हैं. इसके लिए DigiLocker ऐप या वेबसाइट पर लॉगिन करें और अपने मोबाइल नंबर या आधार से साइन इन करें. इसके बाद Education सेक्शन में जाकर Karnataka SSLC Result 2026 चुनना होगा. वहां से मार्कशीट आसानी से डाउनलोड की जा सकती है. बोर्ड ने सलाह दी है कि छात्र अपनी मार्कशीट में सभी डिटेल्स ध्यान से चेक करें. अगर कोई गलती हो तो तुरंत स्कूल से संपर्क करें. साथ ही, मार्कशीट का प्रिंट और डिजिटल कॉपी दोनों सुरक्षित रखना जरूरी है क्योंकि यह आगे एडमिशन और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में काम आएगी.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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Karnataka SSLC Class 10 Result 2026 Today

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