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Karnataka SSLC Result 2026: कल जारी होंगे कक्षा 10 के नतीजे, इस karresults.nic.in पर ऐसे करें तुरंत चेक

Karnataka SSLC Result 2026: कर्नाटक SSLC 2026 का रिजल्ट कल यानी 23 अप्रैल को दोपहर 12 बजे जारी किया जाएगा. छात्र इसे karresults.nic.in, DigiLocker और SMS के जरिए देख सकेंगे. रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित होगा, जो छात्र फेल होंगे उन्हें सप्लीमेंट्री परीक्षा का मौका मिलेगा ताकि वे अपने अंक सुधार सकें.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Apr 22, 2026, 10:13 PM IST
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Karnataka SSLC Result 2026: कल जारी होंगे कक्षा 10 के नतीजे, इस karresults.nic.in पर ऐसे करें तुरंत चेक

कर्नाटक के लाखों छात्रों के लिए बड़ा दिन आने वाला है. लंबे समय से जिसका इंतजार किया जा रहा था, वह पल अब बस कुछ ही घंटों दूर है. SSLC यानी कक्षा 10वीं का रिजल्ट कल दोपहर 12 बजे घोषित किया जाएगा. रिजल्ट आते ही वेबसाइट्स पर भारी ट्रैफिक की संभावना है, इसलिए छात्रों को पहले से तैयार रहना जरूरी है. इस बार रिजल्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए घोषित होगा और उसके तुरंत बाद ऑनलाइन लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. मार्कशीट DigiLocker और SMS के जरिए भी मिलेगी. अब सवाल यह है कि रिजल्ट कैसे देखें और क्या करें अगर पास न हो पाएं?

 रिजल्ट कब और कैसे होगा जारी?

कर्नाटक स्कूल परीक्षा और मूल्यांकन बोर्ड (KSEAB) कल यानी 23 अप्रैल 2026 को दोपहर 12 बजे SSLC (कक्षा 10वीं) का रिजल्ट जारी करेगा. सबसे पहले रिजल्ट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषित किया जाएगा, जिसमें पास प्रतिशत, टॉपर्स और अन्य महत्वपूर्ण आंकड़े साझा किए जाएंगे. इसके बाद ऑनलाइन रिजल्ट लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा. छात्र अपने नतीजे आधिकारिक वेबसाइट kseab.karnataka.gov.in और karresults.nic.in पर देख सकेंगे. इस बार बोर्ड ने रिजल्ट प्रक्रिया को डिजिटल और तेज बनाने पर खास ध्यान दिया है ताकि छात्रों को तुरंत जानकारी मिल सके.

ऑनलाइन रिजल्ट कैसे चेक करें?

Karnataka SSLC Result 2026 को ऑनलाइन चेक करना बेहद आसान होगा. छात्र karresults.nic.in वेबसाइट पर जाएं. होमपेज पर SSLC रिजल्ट लिंक पर क्लिक करें. इसके बाद रोल नंबर और जन्मतिथि दर्ज करनी होगी. जानकारी सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिख जाएगी. इसे डाउनलोड और प्रिंट भी किया जा सकता है. यह प्रोसेस छात्रों के लिए सरल बनाया गया है ताकि बिना किसी दिक्कत के वे अपना रिजल्ट देख सकें. रिजल्ट के समय वेबसाइट पर ज्यादा ट्रैफिक हो सकता है, इसलिए धैर्य रखना जरूरी होगा.

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क्या बिना वेबसाइट के भी रिजल्ट मिल जाएगा?

इस बार Karnataka SSLC Result 2026 सिर्फ वेबसाइट पर ही नहीं बल्कि DigiLocker और SMS के जरिए भी उपलब्ध होगा. DigiLocker पर लॉगिन करके छात्र अपनी डिजिटल मार्कशीट डाउनलोड कर सकेंगे. इसके लिए रजिस्ट्रेशन और आधार लिंक करना जरूरी होगा. इसके अलावा जिन छात्रों का मोबाइल नंबर बोर्ड के रिकॉर्ड में रजिस्टर्ड है, उन्हें SMS के जरिए भी रिजल्ट मिल जाएगा. यह सुविधा खास तौर पर उन छात्रों के लिए फायदेमंद है जिनके पास इंटरनेट की सुविधा सीमित है या वेबसाइट स्लो चल रही हो.

अगर पास नहीं हुए तो क्या होगा?

Karnataka SSLC 2026 में जो छात्र परीक्षा पास नहीं कर पाएंगे, उनके लिए बोर्ड ने सप्लीमेंट्री परीक्षा का विकल्प रखा है. इसका मतलब है कि छात्र उन विषयों की परीक्षा दोबारा दे सकते हैं जिनमें वे फेल हुए हैं. इससे उन्हें अपने अंक सुधारने का एक और मौका मिलेगा. यह सिस्टम छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए बनाया गया है. बोर्ड का उद्देश्य है कि कोई भी छात्र सिर्फ एक परीक्षा के कारण अपने करियर से पीछे न रह जाए और आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त करे.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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Karnataka SSLC Result 2026

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