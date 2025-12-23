KARTET Result 2025 OUT: कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट जारी, sts.karnataka.gov.in पर फटाफट चेक करें स्कोर

Advertisement
KARTET Result 2025 OUT: कर्नाटक शिक्षा विभाग ने कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (KARTET) 2025 का परिणाम अपनी आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.kar.nic.in और sts.karnataka.gov.in पर जारी कर दिया है.

Written By  Deepa Mishra|Last Updated: Dec 23, 2025, 05:56 PM IST
KARTET Result 2025 Released: कर्नाटक सरकार के शिक्षा विभाग ने कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (KARTET) 2025 का परिणाम आज, 23 दिसंबर को अपनी आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.kar.nic.in और sts.karnataka.gov.in पर जारी कर दिया है. ऐसे में जो उम्मीदवार इस परीक्षा में शामिल हुए थे और रिजल्ट जारी होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वे अब ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद परिणाम चेक करने के साथ स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. हालांकि, रिजल्ट चेक करने के लिए कैंडिडेट्स को एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ दर्ज करना होगा. 

कब हुई थी परीक्षा? 
कर्नाटक सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट (KARTET) का आयोजन 07 दिसंबर, 2025 को राज्य भर में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर किया था, जिसमें बड़ी संख्या में उम्मीदवार शामिल हुए थे. वहीं, इस परीक्षा का उद्देश्य राज्य भर में कक्षा 1 से 8 तक के सरकारी और निजी स्कूलों में शिक्षक के रूप में नियुक्त होने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवारों के योग्यता और पात्रता का आकलन करना है. 

ऐसे चेक करें रिजल्ट-
कर्नाटक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट रिजल्ट चेक करने के लिए उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट पर जाने के बाद निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करें. 

  • उम्मीदवार सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट schooleducation.kar.nic.in या sts.karnataka.gov.in पर जाएं.

  • होमपेज पर जाने के बाद संबंधित लिंक पर क्लिक करें. 

  • इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, वहां लॉगिन क्रेडेंशियल दर्ज करें और सबमिट कर दें. 

  • फिर रिजल्ट PDF फॉर्म में आपके स्क्रीन पर खुल जाएगा. 

  • रिजल्ट को चेक करने के बाद स्कोरकार्ड डाउनलोड कर लें. 

  • भविष्य के लिए रिजल्ट का प्रिंट आउट निकाल लें. 

KARTET Result 2025 डाउनलोड डायरेक्ट लिंक 

Deepa Mishra

दीपा ज़ी न्यूज में सब एडिटर. दरभंगा की रहने वाली दीपा मिश्रा ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत ज़ी न्यूज़ से की. एजुकेशन डेस्क पर काम कर रही हैं. पत्रकारिता के साथ नई जानकारियों को इकट्ठा ...और पढ़ें

KARTET Result 2025

