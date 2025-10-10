Advertisement
Karwa Chauth 2025: आज कहां है करवा चौथ की छुट्टी? आपके यहां स्कूल खुले रहेंगे या बंद

Karwa Chauth 2025 School Holiday: 10 अक्टूबर को करवा चौथ है और इस दिन कहां-कहां स्कूल बंद रहेंगे? क्या सभी जगह के स्कूल और कॉलेज की सरकारी छुट्टी रहेगी? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Oct 10, 2025, 06:39 AM IST
Karwa Chauth 2025 School Holiday: अक्टूबर का महीना छुट्टियों भरा है. अलग-अलग खास दिन व त्योहारों पर सरकारी छुट्टियां है. जबकि, कुछ दिन ऐसे भी हैं जब राज्यवार छुट्टियां होंगी. ऐसे में सरकारी नौकरी करने वालों से लेकर स्कूल-कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों की मौज हो सकती है. यहां तक की बैंकों की भी खास मौके पर छुट्टी रहेगी. 10 अक्टूबर, शुक्रवार को करवा चौथ का त्योहार मनाया जाएगा. इस मौके पर पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए निर्जला व्रत रखती हैं. ये त्योहार महिलाओं के लिए बहुत खास रहेगा. शिक्षण पेशे से जुड़ी महिलाएं भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं और इस बात की उम्मीद लगाए रहती हैं कि करवा चौथ पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं. अगर आप भी इस सवाल का जवाब जानना चाहते हैं तो आइए जानते हैं.

करवा चौथ पर स्कूल बंद रहेंगे या नहीं?

करवा चौथ के मौके पर देश का कोई भी स्कूल राष्ट्रीय छुट्टी के तहत बंद नहीं रहेगा, लेकिन राज्य या जिला प्रशासन छुट्टी का फैसला ले सकते हैं. जानकारी के लिए बता दें कि स्कूलों को बंद करने का फैसला हर राज्य की प्रशासनिक नीति और उस क्षेत्र के सामाजिक महत्व पर ही निर्भर करता है. इस वजह से करवा चौथ की छुट्टी से संबंधित कोई राष्ट्रीय नियम लागू नहीं है. ज्यादातर राज्यों में करवा चौथ की छुट्टी एक प्रतिबंधित अवकाश के तौर पर दी जाती है. ऐसे में सभी कर्मचारियों को नहीं बस एक दिन के लिए एक निश्चित संख्या और चुनिंदा कर्मचारी अपनी सुविधानुसार छुट्टी ले सकते हैं. ऐसे में महिला कर्मचारियों को छुट्टी या हाफ डे की सुविधा दी जा सकती है.

क्या प्राइवेट स्कूलों की रहेगी करवा चौथ पर छुट्टी?

करवा चौथ पर स्कूलों की छुट्टी राज्य सरकार की ओर से दी जा सकती है. ये राज्य सरकार और शिक्षा विभाग की ओर से तय किया जा सकता है. हालांकि, भारत के ज्यादातर राज्यों में करवा चौथ पर शैक्षणिक संस्थान खुले रहते हैं. ये एक ऑप्शनल छुट्टी होती है जिसे देना या न देना राज्य व प्रशासन की मर्जी होती है. कुछ प्राइवेट स्कूल की छुट्टी है तो कई हैं जहां टीचर से लेकर बच्चों को स्कूल जाना होगा.

10 अक्टूबर को कहां-कहां बंद रहेंगे स्कूल?

10 अक्टूबर को कई जगहों पर स्कूलों की छुट्टी है जिसकी वजह अलग-अलग राज्यों में अलग है. भारी बारिश, भूस्खलन, या राज्य स्तरीय प्रशासनिक जनगणना सर्वेक्षण के कारण दार्जिलिंग (पश्चिम बंगाल), कर्नाटक और जम्मू के कुछ क्षेत्र में स्कूल बंद रहेंगे. 

Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

