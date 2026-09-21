/10 साल तक देश की सुरक्षा में डटे रहे Badi-Kami, रिटायरमेंट पर पुलिस महकमे ने दी शानदार विदाई पार्टी

केरल के कासरगोड जिले में पुलिस विभाग ने अपने दो विशेष K-9 डॉग्स Badi और Kami को भावुक विदाई दी. दोनों लैब्राडोर कुत्तों ने कासरगोड जिला पुलिस के साथ अपनी सेवा पूरी कर ली है और अब रिटायरमेंट में प्रवेश कर चुके हैं. दोनों को विस्फोटक पदार्थों की पहचान करने के लिए प्रशिक्षित किया गया था. विदाई समारोह के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके साथ बिताए सेवा के समय को याद किया. यह आयोजन पुलिस बल में जानवरों की भूमिका और उनके योगदान को सम्मान देने का अवसर भी बना.
कासरगोड के जिला पुलिस प्रमुख पी. निथिन राज ने Badi और Kami के योगदान को याद करते हुए कहा, "ये पुलिस डॉग्स नहीं हैं, ये हमारे साथी हैं. Badi और Kami हमारे लिए गर्व की बात हैं." उनके इस बयान से यह स्पष्ट होता है कि पुलिस विभाग में दोनों कुत्तों को केवल सुरक्षा ड्यूटी से जुड़े जानवरों के रूप में नहीं, बल्कि टीम के सहयोगी सदस्यों के तौर पर देखा गया. पुलिस प्रमुख का बयान विदाई समारोह के भावनात्मक पक्ष को सामने लाता है और दोनों K-9 डॉग्स के प्रति विभाग के सम्मान को दर्शाता है.
Badi और Kami को विस्फोटक पहचानने के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया गया था. सेवा के दौरान उन्हें विभिन्न सुरक्षा जांचों और आधिकारिक कार्यक्रमों में तैनात किया जाता था. ऐसे प्रशिक्षित डॉग्स सुरक्षा व्यवस्था के तहत संभावित विस्फोटक पदार्थों की मौजूदगी का पता लगाने में सहायता करते हैं. उनकी सूंघने की क्षमता और प्रशिक्षण सुरक्षा जांच प्रक्रिया का हिस्सा रहे. हालांकि, उपलब्ध जानकारी में दोनों कुत्तों की कुल सेवा अवधि, उनके द्वारा किए गए विशेष ऑपरेशन या किसी खास घटना में उनके योगदान का विस्तृत विवरण नहीं दिया गया है.
पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां कई परिस्थितियों में प्रशिक्षित K-9 डॉग्स की मदद लेती हैं. विस्फोटक पहचानने वाले डॉग्स को विशेष गंधों की पहचान करने और प्रशिक्षकों के निर्देशों के अनुसार काम करने के लिए तैयार किया जाता है. आधिकारिक कार्यक्रमों, सुरक्षा जांच और संवेदनशील स्थानों पर इनकी तैनाती सुरक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा हो सकती है. हालांकि, डॉग्स की तैनाती उनकी ट्रेनिंग, सुरक्षा प्रोटोकॉल और संबंधित एजेंसी की जरूरतों पर निर्भर करती है. Badi और Kami की सेवा भी इसी सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी रही.
#WATCH | Keralam | Kasaragod Police bids emotional farewell to decorated K-9s Badi and Kami
"They are not police dogs; they are our colleagues. Badi and Kami are a matter of pride for us," said Kasaragod District Police Chief P. Nidhin Raj.
The farewell ceremony was held for… pic.twitter.com/jJh8ZqFCyj
Badi और Kami के रिटायरमेंट के बाद उनकी नियमित पुलिस सेवा समाप्त हो गई है. विदाई समारोह में उनके योगदान को सम्मान के साथ याद किया गया. उपलब्ध रिपोर्ट में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि दोनों डॉग्स को रिटायरमेंट के बाद कहां रखा जाएगा या उनकी देखभाल की क्या व्यवस्था होगी. ऐसे मामलों में पशु कल्याण, स्वास्थ्य और देखभाल से जुड़े प्रबंध महत्वपूर्ण होते हैं. कासरगोड पुलिस की यह विदाई अपने सहयोगी K-9 डॉग्स के प्रति सम्मान और जुड़ाव को दर्शाती है. दोनों ने सुरक्षा जांच से जुड़ी जिम्मेदारियों में पुलिस विभाग का साथ दिया.