/Kashmir School Closed: कश्मीर में गर्मी बनी आफत, छात्रों को मिली राहत! 6 जुलाई से 19 जुलाई तक सभी स्कूल रहेंगे बंद

जम्मू-कश्मीर के कश्मीर संभाग में लगातार बढ़ते तापमान और भीषण गर्मी को देखते हुए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. स्कूल शिक्षा निदेशालय कश्मीर (DSEK) ने घाटी के सभी सरकारी और मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों में ग्रीष्मकालीन अवकाश घोषित कर दिया है. यह आदेश हायर सेकेंडरी यानी 12वीं तक के सभी स्कूलों पर लागू होगा. सरकार का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी और हीटवेव के कारण बच्चों की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है. इसलिए छात्रों, शिक्षकों और स्कूल स्टाफ की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह निर्णय लिया गया है.
आधिकारिक आदेश के अनुसार, कश्मीर घाटी के सभी स्कूल 6 जुलाई 2026 से 19 जुलाई 2026 तक बंद रहेंगे. छुट्टियों के बाद 20 जुलाई 2026 से सभी सरकारी और निजी स्कूलों में नियमित कक्षाएं फिर से शुरू होंगी. शिक्षा विभाग ने सभी स्कूलों को आदेश का पालन करने और निर्धारित तिथि पर ही कक्षाएं शुरू करने के निर्देश दिए हैं. इससे छात्रों और अभिभावकों को पहले से अपनी योजना बनाने का समय भी मिल जाएगा.
पिछले कुछ दिनों से कश्मीर घाटी में तापमान लगातार सामान्य से ऊपर बना हुआ है. चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं के कारण छोटे बच्चों को स्कूल आने-जाने में काफी परेशानी हो रही थी. अभिभावक भी लगातार सरकार से मांग कर रहे थे कि बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए समय से पहले गर्मी की छुट्टियां घोषित की जाएं. छात्रों, माता-पिता और शिक्षा जगत से जुड़े लोगों की मांग के बाद प्रशासन ने स्थिति की समीक्षा की और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए स्कूल बंद करने का फैसला लिया.
जम्मू-कश्मीर की शिक्षा मंत्री सकीना इट्टू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'X' पर इस फैसले की जानकारी साझा करते हुए कहा कि छात्रों, शिक्षकों और स्कूल कर्मचारियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. उन्होंने विद्यार्थियों से छुट्टियों का सदुपयोग करने की अपील की. शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चे इस दौरान आराम करें, अच्छी और ज्ञानवर्धक किताबें पढ़ें तथा परिवार के साथ समय बिताएं. साथ ही उन्होंने गर्मी से बचने के लिए पर्याप्त पानी पीने, शरीर में पानी की कमी न होने देने और दोपहर की तेज धूप से बचने की सलाह भी दी.
भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, इस बार जून 2026 पिछले दो दशकों का सबसे गर्म जून महीना रहा है. कश्मीर के कुपवाड़ा में अधिकतम तापमान 35.4 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 35.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से काफी अधिक है. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में भी गर्मी का असर बना रह सकता है. इसी वजह से बच्चों, बुजुर्गों और बीमार लोगों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है.
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे दोपहर के समय बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें. यदि बाहर जाना जरूरी हो तो हल्के रंग के सूती कपड़े पहनें, सिर को ढककर रखें और पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें. बच्चों को धूप में खेलने से बचाने और शरीर में पानी की कमी न होने देने की सलाह दी गई है. डॉक्टरों का कहना है कि लगातार बढ़ती गर्मी के कारण डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक और थकावट जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है. ऐसे में छुट्टियों के दौरान भी बच्चों की सेहत का विशेष ध्यान रखना जरूरी है.
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अवकाश केवल छुट्टियां मनाने के लिए नहीं, बल्कि बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर दिया गया है. छात्रों से अपील की गई है कि वे इस समय का उपयोग अपनी पढ़ाई दोहराने, नई किताबें पढ़ने, रचनात्मक गतिविधियों में भाग लेने और परिवार के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताने में करें. 20 जुलाई से स्कूल खुलने के बाद नियमित पढ़ाई फिर से शुरू होगी, इसलिए छुट्टियों का संतुलित और उपयोगी तरीके से लाभ उठाना छात्रों के लिए बेहतर रहेगा.