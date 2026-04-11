Kasturba Gandhi Jayanti: अनपढ़ होकर भी महिलाओं को कर गईं शिक्षित! भारत की आजादी में रहा खास रोल

Kasturba Gandhi Jayanti 2026: आज हम आपको एक ऐसी महिला के बारे में बताने जा रहे हैं जिनका नाम इतिहास के पन्नों में हाइलाइट नहीं किया गया है लेकिन उनकी भूमिका आजादी दिलाने में खास रही है. खुद अनपढ़ होकर भी वो हर एक महिला को शिक्षित होने के लिए जागरूक करती रही थीं. आइए कस्तूरबा मोहनदास करमचंद गांधी की जयंती के अवसर पर उनके बारे में खास बातें जानते हैं.
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Kasturba Gandhi Jayanti 2026: सिर्फ 13 साल की उम्र में कस्तूरबा गांधी की शादी महात्मा गांधी के साथ कर दी गई थी. 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा गांधी की मृत्यु हो गई थी. हालांकि, अपने जीवनकाल में उन्होंने कई ऐसे काम किए जिनके लिए भले ही वो चर्चाओं से दूर रहीं लेकिन याद आज भी किया जाता है. एक ऐसी महिला थी जो खुद पढ़ी-लिखी नहीं थी लेकिन अन्य महिलाओं को पढ़ाने और शिक्षित होने के लिए जागरूक किया. कैसे कोई व्यक्ति औपचारिक शिक्षा के बिना भी समाज में बड़ा परिवर्तन ला सकता है, उसका सीधा उदाहरण कस्तूरबा गांधी हैं.
11 अप्रैल 1869 को कस्तूरबा गांधी का जन्म गुजरात के पोरबंदर में हुआ था. हर साल 11 अप्रैल को कस्तूरबा गांधी की जयंती मनाई जाती है. ये दिन उनके संघर्ष, त्याग के साथ सम्मान पूर्वक उनकी याद दिलाता है. देश को आजादी दिलाने में महात्मा गांधी के साथ-साथ कस्तूरबा गांधी की भी खास भूमिका है.
मोहनदास करमचन्द गांधी की पत्नी कस्तूरबा मोहनदास करमचंद गांधी को 'बा' के नाम से भी जाना जाता है. उन्होंने अपने पूरे जीवनकाल में कई सारी खास भूमिकाएं निभाईं हैं. सीमित साधनों के बावजूद असाधारण साहस दिखाया के लिए कस्तूरबा गांधी की पहचान है. बिना औपचारिक शिक्षा के भी समाज को जागरूक करने के अलावा उन्होंने महिलाओं को सशक्त बनाने का बीड़ा उठाया. सभी तरह की कठिनाई को पार करते हुए उन्होंने साबित किया कि असली ताकत ज्ञान की डिग्री नहीं बल्कि हिम्मत और इरादों में भी होती है. मन में अगर कुछ बदलाव करने का ठान लिया जाए तो कोई भी बाधा रास्ता नहीं रोक सकती है. उनका जीवन संघर्ष, त्याग और दृढ़ संकल्प की मिसाल है.
कस्तूरबा गांधी खुद औपचारिक रूप से पढ़ी-लिखी नहीं थीं. शादी के बाद अपनी अनपढ़ पत्नी को शिक्षा प्रदान करने का काम गांधी जी ने किया था. महात्मा गांधी ने उन्हें घर पर ही पढ़ाई-लिखाई करवाई. वो कभी स्कूल नहीं गईं लेकिन उन्होंने दूसरों को पढ़ाने के लिए कई खास रोल निभाए. वो महिलाओं को जागरूक करने के लिए गांव-गांव जाती थी. उन्हें आगे बढ़ाने का काम करने के अलावा स्वच्छता का महत्व समझाया. उन्होंने बच्चों की शिक्षा पर जोर दिया और समाज में अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया. बा ने स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई है.
कस्तूरबा गांधी ने हमेशा नस्लभेद और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है. महात्मा गांधी की सभी बातों से वो सहमत नहीं रहती थी. जब गांधी जी ने अपने सिद्धांतों को घर में लागू करना शुरू किया तो उसका भी उन्होंने विरोध किया. हमेशा से वो आत्मसम्मान और अधिकारों के लिए आवाज उठाती थीं. उन्होंने साउथ अफ्रीका में 1917 के चंपारण सत्याग्रह आंदोलनों में हिस्सा लिया. उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई और आजादी की लड़ाई में भाग लेने की वजह से वो बहुत बार जेल भी जा चुकी थीं. उनकी मृत्यु पुणे, महाराष्ट्र स्थित आगा खान महल में हुई थी.
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