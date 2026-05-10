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Hindi Newsशिक्षादुनिया का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह से बैन है लेहसुन- प्याज; मुस्लिम भी बनाते हैं इससे दूरी

दुनिया का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह से बैन है लेहसुन- प्याज; 'मुस्लिम' भी बनाते हैं इससे दूरी

Unique Tradition in Katra: भारत का एक ऐसा शहर जहां प्याज और लहसुन पूरी तरह गायब हैं. जम्मू-कश्मीर के कटरा में आस्था, परंपरा और सात्विक जीवनशैली की ऐसी मिसाल देखने को मिलती है, जहां अलग-अलग धर्मों के लोग भी स्थानीय नियमों का सम्मान करते हैं. जानिए आखिर क्यों यहां प्याज-लहसुन पर है पूरी रोक. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: May 10, 2026, 08:07 AM IST
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दुनिया का इकलौता शहर, जहां पूरी तरह से बैन है लेहसुन- प्याज; 'मुस्लिम' भी बनाते हैं इससे दूरी

Onion Garlic Ban: भारत में खाने की बात हो और प्याज-लहसुन का जिक्र न आए, ऐसा सोचना थोड़ा मुश्किल लगता है. ज्यादातर घरों से लेकर बड़े होटलों तक इन दोनों चीजों का इस्तेमाल आम है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में एक ऐसा शहर भी है, जहां प्याज और लहसुन पूरी तरह गायब हैं? यहां न बाजारों में ये बिकते हैं, न होटलों में इनका इस्तेमाल होता है और न ही लोग इन्हें अपने घरों में रखते हैं. हैरानी की बात ये है कि यहां रहने वाले अलग-अलग धर्मों के लोग, यहां तक कि मुस्लिम परिवार भी स्थानीय परंपरा और आस्था का सम्मान करते हुए इससे दूरी बनाए रखते हैं. आखिर कौन सा है ये शहर और क्या है इसकी कहानी?

कटरा की पहचान क्या है?

कटरा देश का एक ऐसा शहर है, जो सिर्फ अपनी धार्मिक पहचान ही नहीं, बल्कि अपनी अनोखी जीवनशैली के लिए भी जाना जाता है. यह शहर वैष्णो देवी मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है, जहां हर साल लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचते हैं. कटरा में कदम रखते ही लोगों को यहां का अलग माहौल महसूस होने लगता है. यहां खान-पान पूरी तरह सात्विक रखा जाता है. यही वजह है कि बाजारों, ढाबों, होटलों और रेस्टोरेंट्स में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल देखने को नहीं मिलता. यह परंपरा ही इस शहर को बाकी जगहों से अलग बनाती है.

क्यों है प्याज-लहसुन पर रोक?

कटरा में प्याज और लहसुन पर रोक के पीछे धार्मिक और आध्यात्मिक मान्यताएं जुड़ी हुई हैं. हिंदू मान्यताओं और आयुर्वेद में इन्हें तामसिक भोजन माना जाता है. माना जाता है कि ऐसे खाद्य पदार्थ मन और शरीर पर अलग प्रभाव डालते हैं. चूंकि यहीं से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं, इसलिए पूरे शहर का वातावरण सात्विक और पवित्र बनाए रखने पर जोर दिया जाता है. स्थानीय लोग बताते हैं कि यह परंपरा नई नहीं, बल्कि कई सालों से चली आ रही है. इसी आस्था की वजह से यहां हर समुदाय के लोग इन नियमों का सम्मान करते हैं.

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बिना प्याज-लहसुन कैसा होता है स्वाद?

अक्सर लोगों को लगता है कि बिना प्याज और लहसुन के खाना स्वादिष्ट नहीं बन सकता, लेकिन कटरा इस सोच को पूरी तरह बदल देता है. यहां के रसोइए अदरक, हींग, हरी मिर्च और खास मसालों का इस्तेमाल करके ऐसा स्वाद तैयार करते हैं, जिसे खाने वाले भूल नहीं पाते. दाल, सब्जियां, कढ़ी, पूरी और चटनियां यहां खास अंदाज में बनाई जाती हैं. कई श्रद्धालु तो यहां का सात्विक भोजन खाने के बाद उसकी तारीफ करते नहीं थकते. यही वजह है कि यहां का खाना स्वाद के साथ-साथ सेहत के लिए भी अच्छा माना जाता है.

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कैसे निभाई जाती है ये परंपरा?

कटरा में इस परंपरा को निभाने में स्थानीय लोगों, व्यापारियों और होटल मालिकों की बड़ी भूमिका है. यहां दुकानदार प्याज और लहसुन का स्टॉक नहीं रखते. अगर कोई बाहरी पर्यटक इसकी मांग करता है, तो उन्हें यहां की धार्मिक परंपरा और नियमों के बारे में समझाया जाता है. खास बात यह है कि यह किसी कानूनी आदेश की वजह से नहीं, बल्कि लोगों की श्रद्धा और आपसी सम्मान से चल रहा है. यही कारण है कि आज भी कटरा अपनी इस अनोखी पहचान को मजबूती से संभाले हुए है और देश-दुनिया के लोगों को आकर्षित करता है.

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Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है....और पढ़ें

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Katra Cityकटरा शहरVaishno Deviवैष्णो देवीOnion Garlic Ban

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