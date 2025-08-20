Kaun Banega Crorepati: ये है 25 लाख रुपये का सवाल... ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो में जवाब देकर कंटेस्टेंट बना लखपति

Kaun Banega Crorepati: 25 लाख और 50 लाख रुपये के इस सवाल का जवाब क्या जानते हैं आप? अगर नहीं, तो आइए सवाल और जवाब दोनों बताते हैं.
Trending Photos
Kaun Banega Crorepati: ‘कौन बनेगा करोड़पति’ शो आज से नहीं बल्कि करीब 25 साल से लोगों के बीच मशहूर है. साल 2000 में ये एक पहला टेलीविजन होस्टिंग प्रोजेक्ट के साथ शुरू होने वाला शो था जिसे अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था. शो में पूछे जाने वाले सवाल और जवाब के साथ पुरस्कार राशि के लिए हमेशा से KBC को जाना जाता है. सवाल-जवाब का सिलसिला 1000 रुपये से शुरू होता है और करोड़ों तक जाता है. शुरुआती समय में शो के दौरान विजेता को 1 करोड़ रुपये की राशि दी जाती थी लेकिन अब ये रकम 7 करोड़ तक कर दी गई है. हालांकि, यहां तक पहुंचने वाले कुछ ही होते हैं.
कौन बनेगा करोड़पति का 17वां सीजन शुरू हो चुका है और इस दौरान शो को 7 करोड़ की राशि विजेता भी मिल चुका है. हालांकि, आज हम 7 करोड़ रुपये जीतने वाले शख्स की बात नहीं कर रहे बल्कि 25 लाख रुपये के सवाल की बात कर रहे हैं जिसका जवाब 25 लाख रुपये की राशि ले जाने वाले विजेता ने एपिसोड में दिया था.
कौन बनेगा करोड़पति के 17 वें सीजन में एक एपिसोड में संजय देगामा नामक शख्स आए जो 50 लाख के सवाल पर अटक गए लेकिन 25 लाख रुपये जीतकर घर गए. आइए पहले 50 लाख रुपये का सवाल जानते हैं फिर 25 लाख का कौन सा सवाल था जिसे देकर संजय देगामा घर गए? आइए जानते हैं.
‘1973 में हैंस एन्गर्ट को हराकर कौन से भारतीय विम्बलडन के दूसरे दौर में पहुंचे थे?’ इस सवाल का जवाब क्या आप जानते हैं. ऑप्शन नीचे हैं.
A. चिरादीप मुखर्जी
B. गौरव मिश्रा
C. जयदीप मुखर्जी
D. नंदन बाल
सही जवाब:- जयदीप मुखर्जी है.
KBC Win@9 with Amazon shuru ho chuka hai
Toh Dekhiye KBC har roz raat 9 baje, aur kheliye KBC Win@9 exclusively on Amazon App aur paiye mauka 5000 rupay Jeetne ka. @SrBachchan
Register: https://t.co/b7uZHgRxr6#KBC #KaunBanegaCrorepati #AmitabhBachchan #KBC2025… pic.twitter.com/DG3MLbMbVZ
— sonytv (@SonyTV) August 19, 2025
‘किस एक इंजन की दक्षता बढ़ाने के लिए जर्मन इंजीनियर रुडोल्फ डीजल ने उस इंजन का आइडिया दिया था, जिनका नाम अब उनके नाम पर है?’
A. कुन्यो
B. हाउश
C. ओटो
D. गॉटलिब
सही जवाब- ओटो
जनरल नॉलेज (GK) बढ़ाने के लिए क्या करें?
अगर आप करोड़पति जैसे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपका सामान्य ज्ञान (General Knowledge) बेहतर होना चाहिए और जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए प्रतिदिन समाचार पढ़ें व सुने, पत्रिकाएं और किताबें पढ़ें. अलग-अलग विषयों पर ऑनलाइन क्विज या गेम खेलें. ज्ञानवर्धक डॉक्यूमेंट्री देखने के अलावा विभिन्न विषयों की चर्चा में शामिल भी जरूर हों.
ये भी पढ़ें- कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट AI टूल्स; असाइनमेंट्स से लेकर राइटिंग तक.. हर काम होगा आसान