10x10 का कमरा; पढ़ाई के लिए छोड़ दी यारी, सिर्फ किताबों से की दोस्ती, अब जीता 10,000,000
Kaun Banega Crorepati 17 First Crorepati: जानें कौन हैं केबीसी-17 के पहले करोड़पति आदित्य कुमार. शो के होस्ट अमिताभ बच्चन ने भी की तारीफ.  

Written By  Muskan Chaurasia|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:10 PM IST
Aditya Kumar Become KBC-17 First Crorepati: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) का सबसे पॉपूलर शो 'कौन बनेगा करोड़पति' (Kaun Banega Crorepati 17) का नया सीजन शुरू हो चुका है. वहीं, इस सीजन को अपना पहला करोड़पति भी मिल गया है. जी हां, सोनी टीवी के फेमस शो कौन बनेगा करोड़पति के 17वां सीजन के शुरुआत में ही सीजन को पहला करोड़पति मिल गया है. 

कौन हैं इस सीजन के पहले करोड़पति?
हम बात कर रहे हैं आदित्य कुमार की जो कौन बनेगा करोड़पति-17 के पहले करोड़पति बन गए हैं. वह उत्तराखंड के रहने वाले है. उन्होंने इस सीजन में पहली बार 1 करोड़ रुपये के सवाल का सही जवाब देकर ये बड़ी धनराशि जीती है. अब उन्होंने इस शो से जुड़े अनुभव को शेयर किया है. साथ ही बताया कि कैसे अमिताभ बच्चन ने भी उनकी तारीफ की, जो उनके के लिए जीवन भर के लिए एक मेमोलेबर पल बन गया है. 

GK Quiz: ऐसी क्या चीज है जो पुरुष शादी के बाद अक्सर भूल जाते हैं, लेकिन महिलाएं कभी नहीं?

अमिताभ बच्चन से पहली बातचीत 
अमिताभ बच्चन से पहली बातचीत के बारे में बात करते हुए आदित्य कुमार ने कहा, सच कहूं तो मैं मंत्रमुग्ध था. उनका आभामंडल असाधारण है, सम्मानजनक और आत्मविश्वास देने वाला. मुझे लगा था कि मैं घबरा जाऊंगा, लेकिन जिस तरह उन्होंने मुझसे बात की, वह बिल्कुल ऐसे था, मानो मैं उन्हें बहुत पहले से जानता हूं. 

आदित्य ने कहा, उनकी मौजूदगी चुंबकीय है, लेकिन जिसने मुझे सबसे अधिक छुआ, वह उनकी विनम्रता थी. उन्होंने मुझसे मेरी जिंदगी के बारे में पूछा, कठिन समय में मेरा हौसला बढ़ाया और इस बात की तारीफ की कि मैं अनुमान नहीं, बल्कि ज्ञान से खेल रहा हूं. सच कहूं तो उनकी वह प्रशंसा मुझे पैसों से भी बड़ा इनाम लगी. 

खुद पर विश्वास ने दिलाई जीत
वहीं, अपनी इस जीत पर आदित्य ने बताया कि वह अनुशासन, धैर्य और दबाव की स्थिति में शांत रहने की क्षमता से ही विनर बन पाएं है. अपने सबसे मुश्किल पल के बारे में भी उन्होंने बात की. आदित्य ने कहा, निश्चित रूप से 1 करोड़ रुपए के सवाल का जवाब भले ही पता हो, लेकिन इतनी बड़ी राशि का दबाव आपके आत्मविश्वास को कमजोर कर सकता है. ऐसे में मुझे ठहरना पड़ा, गहरी सांस लेनी पड़ी और खुद पर भरोसा करना पड़ा. शायद यही एक सबसे बड़ी वजह है कि आज में इस जीत को हासिल कर पाया हूं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

आदित्य कुमार कौन हैं?
शो के कई प्रोमो और छोटे-छोटे वीडियो में आदित्य कुमार अपने बारे में बताते हुए नजर आ रहे हैं. उन्होंने बताया कि वह सीआईएसएफ में डिप्टी कमांडेंट (CISF Dy.commandant) हैं. फिलहाल वह यूटीपीएस उकाई गुजरात में पोस्टेड हैं, जो एक थर्मल पावर प्लांट है. उन्होंने बताया कि सिर्फ शिक्षा ही है जो किसी भी इंसान को सफलता तक पहुंचा सकती है.  अपनी जर्नी के बारे में बात करते हुए उन्होंने बताया कि काफी कठिन दिन से गुजरकर यहां तक का सफर तय किया है. बिना किसी दोस्ती - यारी के. छोटे से 10 बाय 10 के कमरे में खुद के कैद करके सिर्फ किताबों के साथ समय बिताया है. 

Muskan Chaurasia

ज़ी न्यूज में एजुकेशन डेस्क का हिस्सा हैं. देशभर से जुड़ी शैक्षणिक नीतियों, परीक्षाओं, एडमिशन, करियर गाइडेंस और छात्रों से संबंधित खबरें लिखती हैं. जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस...और पढ़ें

Kaun Banega Crorepati 17KBCAditya Kumar

