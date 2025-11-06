Advertisement
कौशल मंत्रालय ने 178 ट्रेनिंग पार्टनरों को किया ब्लैकलिस्ट, करोड़ों का घोटाला हुआ उजागर, सालों तक चलता रहा ये 'खेल'

Ministry of Skill Development: कौशल मंत्रालय ने 178 ट्रेनिंग पार्टनर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. ये फैसला लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है. इसमें कई राज्यों के प्रशिक्षण केंद्र शामिल हैं. जहां पर लगातार अनियमितता हो रही थी. 

Written By  Abhinaw Tripathi |Last Updated: Nov 06, 2025, 05:44 PM IST
Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana: भारत सरकार की सबसे प्रभावकारी योजनाओं में से एक कौशल विकास योजना को लेकर एक बड़ी खबर सामने आ रही है. कौशल मंत्रालय ने 178 ट्रेनिंग पार्टनर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया है. ये फैसला लगातार मिल रही शिकायतों के बाद उठाया गया है. मंत्रालय ने सभी राज्यों के प्रधान सचिवों और राज्य मिशनों और क्षेत्रीय निदेशालयों के निदेशकों को पत्र लिखकर इसके बारे में सूचना दी है. इसमें जो भी दोषी पाया गया है उसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई थीं. जानिए क्या है पूरा मामला.

लगातार मिल रही थी सूचनाएं
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक पीएम कौशल विकास योजना, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय का प्रमुख प्रशिक्षण कार्यक्रम है. ये योजना 2015 में शुरू की गई थी और इसके तहत जून 2025 तक 1.64 करोड़ से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया जा चुका है, इसके अलावा बता दें साल 2024-25 लिए 1538 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं. इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को लेकर मंत्रालय को शिकायत मिली थी कि बिलों को बढ़ाया गया है. अनुपस्थित छात्रों और फर्जी दस्तावेजों और प्रशिक्षण भागीदारों और टीचिंग सेंटर के आभाव की भी सूचना थी. जिसके बाद इसकी जांच कराई गई तो गंभीर अनियमितताएं पाईं गई.

इन अनियमितताओं को देखते हुए दोषी प्रशिक्षण भागीदारों (TP) के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई थीं. इन लोगों पर रिकॅार्ड में छेड़छाड़ करने, प्रशिक्षण केंद्रों पर गायब छात्रों को शामिल करने के आरोप लगे थे. इन आरोपों को ध्यान में रखते हुए टीपी और टीसी को ब्लैक लिस्ट में डालने से संबंधित निर्देश दिया गया. जिसके बाद सरकारी कौशल योजना के तहत प्रस्तुत किए गए किसी भी प्रस्ताव की जांच करते हुए उचित कार्रवाई की गई. 

ब्लैक लिस्ट में डाले गए इन प्रदेशों के केंद्र
रिपोर्ट के मुताबिक जिन 178 प्रशिक्षण केंद्रों को ब्लैकलिस्ट में डाला गया है, उसमें सबसे ज्यादा 59 संख्या उत्तर प्रदेश की है. इसके बाद दिल्ली के 25 प्रशिक्षण केंद्र हैं, साथ ही साथ बता दें कि मध्य प्रदेश के 24, राजस्थान के 20, जम्मू -कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मिज़ोरम, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे कई राज्य हैं जिनके एक-एक टीपी और टीसी को मंत्रालय ने ब्लैकलिस्ट में डाला है. 

About the Author
author img
Abhinaw Tripathi

जी न्यूज में न्यूज डेस्क पर बतौर सब एडिटर कार्यरत. देश- विदेश की खबरों को सरल भाषा में लिखते हैं. साहित्य और राजनीति में विशेष दिलचस्पी. यूपी के सुल्तानपुर जिले से ग्रेजुएशन, महात्मा गांधी काशी विद...और पढ़ें

