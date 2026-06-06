Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /शिक्षा
  • /KCET 2026 रिजल्ट घोषित; 2.92 लाख छात्रों को मिला एडमिशन का मौका, यहां देखें अपना रैंक और स्कोर

KCET 2026 रिजल्ट घोषित; 2.92 लाख छात्रों को मिला एडमिशन का मौका, यहां देखें अपना रैंक और स्कोर

कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने KCET 2026 का रिजल्ट जारी कर दिया है. 2,92,782 उम्मीदवार प्रोफेशनल कोर्सेज में प्रवेश के लिए पात्र घोषित हुए हैं. जानिए स्कोरकार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया, जरूरी लॉगिन डिटेल्स और काउंसलिंग से जुड़ी अहम जानकारी.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jun 06, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jun 06, 2026, 04:31 PM IST
KCET 2026 रिजल्ट घोषित; 2.92 लाख छात्रों को मिला एडमिशन का मौका, यहां देखें अपना रैंक और स्कोर

About the Author

Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
KCET 2026 रिजल्ट घोषित; 2.92 लाख छात्रों को मिला एडमिशन का मौका, यहां देखें स्कोर
KCET 2026 Result2 min ago
2
Sun and Copper Connection5 min ago
3
Black thread10 min ago
4
crime news bengaluru child death14 min ago
5
Suryakumar Yadav25 min ago