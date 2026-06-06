/KCET 2026 रिजल्ट घोषित; 2.92 लाख छात्रों को मिला एडमिशन का मौका, यहां देखें अपना रैंक और स्कोर

कर्नाटक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (KCET) 2026 में शामिल लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण (KEA) ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट जारी कर दिया है. इस बार कुल 2,92,782 उम्मीदवारों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन के लिए पात्र घोषित किया गया है. इंजीनियरिंग, फार्मेसी, कृषि और अन्य प्रोफेशनल पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने के इच्छुक छात्रों के लिए यह रिजल्ट बेहद अहम माना जा रहा है. परीक्षा 23 और 24 अप्रैल 2026 को आयोजित की गई थी. अब छात्रों की नजर काउंसलिंग और सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया पर टिकी हुई है.
कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पहले ही घोषणा कर दी थी कि KCET 2026 के स्कोरकार्ड 6 जून 2026 को जारी किए जाएंगे. इसके तहत दोपहर 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जबकि छात्रों के लिए स्कोरकार्ड डाउनलोड लिंक दोपहर 2 बजे सक्रिय किया गया. रिजल्ट जारी होते ही बड़ी संख्या में छात्रों ने अपने स्कोर चेक करने शुरू कर दिए. इस बार भी परीक्षा में शामिल उम्मीदवारों की संख्या काफी अधिक रही. KEA ने स्पष्ट किया है कि सभी योग्य उम्मीदवार आगे की प्रवेश प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे.
KCET 2026 का स्कोरकार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. उम्मीदवार keaonline.karnataka.gov.in और cetonline.karnataka.gov.in पोर्टल के माध्यम से अपना परिणाम देख सकते हैं. पिछले वर्ष KCET का रिजल्ट 24 मई को जारी किया गया था, जबकि इस बार परिणाम जून के पहले सप्ताह में घोषित किया गया है. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे स्कोरकार्ड डाउनलोड करके उसका प्रिंटआउट सुरक्षित रखें, क्योंकि काउंसलिंग और एडमिशन प्रक्रिया के दौरान इसकी आवश्यकता पड़ेगी.
रिजल्ट देखने के लिए सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं. इसके बाद “KCET Result 2026” लिंक पर क्लिक करें. अब अपना एप्लिकेशन नंबर और नाम के पहले चार अक्षर दर्ज करें. सभी जानकारी भरने के बाद सबमिट बटन दबाएं. स्क्रीन पर आपका स्कोरकार्ड दिखाई देगा, जिसे डाउनलोड और सेव किया जा सकता है. KEA ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अपना हॉल टिकट पहले से तैयार रखें, क्योंकि लॉगिन के दौरान जरूरी जानकारी की आवश्यकता होगी. सही विवरण दर्ज करने पर ही स्कोरकार्ड एक्सेस किया जा सकेगा.
KCET रिजल्ट जारी होने के बाद अब काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने की तैयारी है. पात्र घोषित किए गए 2,92,782 उम्मीदवार विभिन्न प्रोफेशनल कोर्सेज में सीट पाने के लिए काउंसलिंग में हिस्सा लेंगे. दस्तावेज सत्यापन, विकल्प भरने और सीट आवंटन की प्रक्रिया जल्द शुरू हो सकती है. छात्रों को KEA की आधिकारिक वेबसाइट पर नियमित रूप से नजर बनाए रखने की सलाह दी गई है. सही समय पर काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी करने वाले उम्मीदवारों को अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स में प्रवेश का मौका मिलेगा. ऐसे में स्कोरकार्ड और जरूरी दस्तावेज पहले से तैयार रखना बेहद महत्वपूर्ण होगा.