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KV Admission: केंद्रीय विद्यालय में दाखिले की कक्षा 1 से 10वीं तक फीस; किन बच्चों को मिलती है मुफ्त पढ़ाई?

KVS Admission 2026: क्या आप भी अपने बच्चे का दाखिला केंद्रीय विद्यालय में करवाना चाहते हैं? आइए पहले जान लेते हैं कि भारत में कितने केवी स्कूल है? केंद्रीय में किन छात्रों के लिए मुफ्त पढ़ाई है? साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स स्ट्रीम के स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय स्कूल में कितनी फीस है?

Written By  Simran Singh|Last Updated: Mar 20, 2026, 12:55 PM IST
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KV School Fees 2026
KV School Fees 2026

Kendriya Vidyalaya Admission 2026-27: देशभर के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक केंद्रीय विद्यालय है और यहां ज्यादातर माता-पिता अपने बच्चे का एडमिशन चाहते हैं. भारत के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विद्यालय स्थित है. केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और कुछ ही दिनों में रजिस्ट्रेशन करने की अंतिम तिथि भी आ जाएगी. इससे पहले अभिभावकों सलाह दी जाती है कि वो केवी स्कूल में एडमिशन के लिए आवेदन कर दें. मगर पहले भी जरूर जान लें कि पूरे भारत में केवी स्कूल कितने हैं? केंद्रीय विद्यालय में बच्चों के लिए कितनी फीस है? कक्षा 1 से 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए ट्यूशन फीस कितनी है? केंद्रीय स्कूल में किन छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा की सुविधा है? आइए ऐसे ही कई सवाल हैं जिनका जवाब आज आप यहां जान सकते हैं.

KVS Online Admission: केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन 2026

केंद्रीय विद्यालय संगठन को केवीएस के नाम से भी जाना जाता है जो भारत सरकार की ओर से चलाई जाने वाले स्कूलों के लिए जाना जाता है. केवीएस स्कूल, केवी स्कूल या केंद्रीय विद्यालय या फिर केंद्रीय स्कूल के नाम से भी जाना जाता है. अन्य स्कूलों की तुलना में बेहतर शिक्षा और किफायती पढ़ाई के लिए केंद्रीय विद्यालय प्रसिद्ध है. कई अभिभावकों का भरोसा इस स्कूल से जुड़ा हुआ होता है. यहां एडमिशन के लिए पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है जिसके बाद शॉर्टलिस्ट में नाम आता है और केवी स्कूल में दाखिला हो पाता है. एडमिशन के लिए हर साल केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा एडमिशन के रजिस्ट्रेशन विंडो को खोला जाता है. केवी स्कूल में दाखिले की प्रक्रिया 20 मार्च से शुरू हो चुकी है और 2 अप्रैल 2026 तक केंद्रीय विद्यालय में एडमिशन के लिए आवेदन कर सकते हैं.

KV Schools: भारत में कितने केंद्रीय विद्यालय?

भारत के सबसे प्रसिद्ध स्कूलों में से एक केंद्रीय विद्यालय है और देश के विभिन्न राज्यों में केंद्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत आने वाले स्कूल स्थित हैं. पूरे भारत में कुल 1,250 केवी स्कूल हैं और 3 केंद्रीय विद्यालय विदेश में हैं. 1250 केंद्रीय स्कूलों में से 116 स्कूल उत्तर प्रदेश में है, ये सबसे ज्यादा केंद्रीय विद्यालय वाला राज्य है. यहां पर 11 केंद्रीय स्कूल हैं जो सुबह और शाम दो शिफ्ट में पढ़ाने के लिए जाने जाते हैं.   

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क्या मुफ्त है केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाई?

1963 में केंद्रीय विद्यालय संगठन की स्थापना की गई थी. खासतौर पर इस स्कूल को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बच्चों के लिए स्थापित किया गया था जिससे उन्हें एक समान और किफायती शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके. केंद्रीय विद्यालय पूरी तरह से मुफ्त नहीं है मगर अन्य स्कूलों की तुलना में यहां की पढ़ाई किफायती है. कुछ छात्रों के लिए केवी स्कूल में किसी तरह की कोई फीस नहीं है. बिना ट्यूशन फीस के वो यहां पढ़ाई कर सकते हैं. यहां की किफायती और गुणवत्ता शिक्षा के लिए अभिभावकों के बीच केवी स्कूल को पसंद किया जाता है.

किन बच्चों के लिए केवी स्कूल में मुफ्त पढ़ाई?

शिक्षा का अधिकार (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवार के बच्चों के लिए केवी स्कूल में पढ़ाई मुफ्त है. इसके अलावा आरक्षित वर्गों के लिए शिक्षा फ्री है. एससी या एसटी श्रेणी में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए केवी स्कूल में कोई फीस नहीं है. इसके अलावा किसी भी श्रेणी में आने वाली लड़कियों के लिए केवी में बिना किसी फीस के एडमिशन हो जाता है. केवी के कर्मचारियों के लिए भी केंद्रीय विद्यालय में मुफ्त पढ़ाई है.

केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 1 से 10वीं की कितनी फीस?

ऊपर बताई गई श्रेणी के अलावा अन्य श्रेणियों में आने वाले स्टूडेंट्स के लिए केंद्रीय विद्यालय में फीस देनी होती है जो बहुत कम होती है जिसे एक तरह से रजिस्ट्रेशन या एडमिशन फीस के रूप में जाना जाता है. केवी में एडमिशन फीस सिर्फ 25 रुपये और रजिस्ट्रेशन 100 रुपये में होता है. केवी में कक्षा 1 से 8 तक कोई ट्यूशन फीस नहीं है. हालांकि, स्कूल अनुसार कंप्यूटर जैसी सुविधा के लिए चार्ज करीब 500 रुपये से 1000 रुपये प्रति माह लग सकता है.

कक्षा 9वीं और 10वीं के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस करीब 200 रुपये प्रति माह है और अन्य चार्ज के साथ करीब 700 रुपये से 1500 प्रति माह हो सकती है. 11वीं और 12वीं के कॉमर्स और आर्ट्स की पढ़ाई कर रहे लड़कों की फीस 300 रुपये प्रति माह है. जबकि, साइंस स्ट्रीम की पढ़ाई कर रहे 11वीं और 12वीं के लड़कों के लिए 400 रुपये प्रतिमाह फीस है. लड़कियों के लिए केंद्रीय विद्यालय में कोई फीस नहीं है.

ये भी पढ़ें- KVS Admission 2026-27: 20 मार्च से आवेदन शुरू, केंद्रीय विद्यालय में दाखिले का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या? आवेदन फॉर्म से लेकर सिलेक्शन तक पूरी जानकारी एक जगह

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Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डिज...और पढ़ें

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