KVS Admission: केंद्रीय विद्यालय में किन बच्चों का होगा दाखिला? जारी हुई दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

VS 2nd Provisional List Released: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 और बालवाटिका द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची जारी कर दी है. अभिभावक और संरक्षक केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम शामिल होगा जिनका दाखिला केवी स्कूल में हो सकता है. हालांकि, जिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी सूची में नहीं है वो निराश न हो उन्हें इंतजार कर लेना चाहिए. दरअसल, अभी भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है. सीटों की उपलब्धता के आधार पर जल्द ही तीसरी और अंतिम अनंतिम सूची जारी की जाएगी. आइए जानते हैं कब अंतिम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा? कैसे और कहां से द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची को डाउनलोड कर सकते हैं.

KVS Admission: कब आएगी तीसरी मेरिट लिस्ट?

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कक्षा 1 और बालवाटिका की तीसरी और अंतिम अनंतिम सूची को 21 अप्रैल को जारी किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम कक्षा 1 और बालवाटिका द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची में नहीं है वो चिंता न करें. लास्ट सूची में बच्चों का नाम चेक कर सकते हैं.

कैसे डाउनलोड करें दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट?

सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं. Add Zee News as a Preferred Source होमपेज पर कक्षा 1 एडमिशन 2026-27 का लिंक शो होगा. इसके बाद दूसरी अनंतिम सूची या लॉटरी रिजल्ट 2026-27 को चुन लें. इसके बाद संबंधित क्षेत्र, राज्य और स्कूल का चयन करें. स्क्रीन पर पीडीएफ लिस्ट शो हो जाएगी और उसमें उम्मीदवार का नाम देख सकते हैं. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

चयनित उम्मीदवार कौन से डॉक्यूमेंट रखें तैयार?

चयनित उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाना होगा और इसके लिए जरूरी है कि समय रहते सभी दस्तावेजों को तैयार रख लिया जाए. जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, आरटीई कोटा के तहत दूरी घोषणा पत्र और सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को तैयार रखें. कभी भी वेरिफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

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