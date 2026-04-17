Advertisement
trendingNow13182332
Hindi Newsशिक्षाKVS Admission: केंद्रीय विद्यालय में किन बच्चों का होगा दाखिला? जारी हुई दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

KVS Admission: केंद्रीय विद्यालय में किन बच्चों का होगा दाखिला? जारी हुई दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट, इस डायरेक्ट लिंक से करें डाउनलोड

KVS 2nd Provisional List Released: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 में एडमिश के लिए दूसरी प्रोविसनल मेरिट लिस्ट जारी कर दी है. इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम है जिनका एडमिशन केवी स्कूल में कक्षा पहली में हो सकेगा. केवीएस दूसरी प्रोविसनल मेरिट लिस्ट को कैसे चेक करें और कहां से डाउनलोड करें? आइए जानते हैं.

Written By  Simran Singh|Last Updated: Apr 17, 2026, 03:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

KVS Second provisional list 2026
KVS Second provisional list 2026

VS 2nd Provisional List Released: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) ने कक्षा 1 और बालवाटिका द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची जारी कर दी है. अभिभावक और संरक्षक केवीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को चेक कर सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं. इस लिस्ट में उन उम्मीदवारों का नाम शामिल होगा जिनका दाखिला केवी स्कूल में हो सकता है. हालांकि, जिन उम्मीदवारों का नाम दूसरी सूची में नहीं है वो निराश न हो उन्हें इंतजार कर लेना चाहिए. दरअसल, अभी भी प्रवेश प्रक्रिया जारी है और केंद्रीय विद्यालय संगठन ने दूसरी मेरिट लिस्ट जारी की है. सीटों की उपलब्धता के आधार पर जल्द ही तीसरी और अंतिम अनंतिम सूची जारी की जाएगी. आइए जानते हैं कब अंतिम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट को जारी किया जाएगा? कैसे और कहां से द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची को डाउनलोड कर सकते हैं. 

KVS Admission: कब आएगी तीसरी मेरिट लिस्ट?

केंद्रीय विद्यालय संगठन द्वारा कक्षा 1 और बालवाटिका की तीसरी और अंतिम अनंतिम सूची को 21 अप्रैल को जारी किया जाएगा. ऐसे उम्मीदवार जिनका नाम कक्षा 1 और बालवाटिका द्वितीय की अनंतिम प्रवेश सूची में नहीं है वो चिंता न करें. लास्ट सूची में बच्चों का नाम चेक कर सकते हैं. 

कैसे डाउनलोड करें दूसरी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट?

  1. सबसे पहले केंद्रीय विद्यालय संगठन की ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाएं.

    Add Zee News as a Preferred Source

  2. होमपेज पर कक्षा 1 एडमिशन 2026-27 का लिंक शो होगा.

  3. इसके बाद दूसरी अनंतिम सूची या लॉटरी रिजल्ट 2026-27 को चुन लें.

  4. इसके बाद संबंधित क्षेत्र, राज्य और स्कूल का चयन करें.

  5. स्क्रीन पर पीडीएफ लिस्ट शो हो जाएगी और उसमें उम्मीदवार का नाम देख सकते हैं.

  6. भविष्य में जरूरत पड़ सकती है इसलिए मेरिट लिस्ट को डाउनलोड करें और प्रिंट आउट निकाल लें.

चयनित उम्मीदवार कौन से डॉक्यूमेंट रखें तैयार?

चयनित उम्मीदवारों को वेरिफिकेशन प्रोसेस अपनाना होगा और इसके लिए जरूरी है कि समय रहते सभी दस्तावेजों को तैयार रख लिया जाए. जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र और आय प्रमाण पत्र, आरटीई कोटा के तहत दूरी घोषणा पत्र और सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवा प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों को तैयार रखें. कभी भी वेरिफिकेशन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत पड़ सकती है.

ये भी पढ़ें- School Admission: APAAR ID के बिना नहीं होगा एडमिशन? NCERT ने बताई असली सच्चाई

About the Author
author img
Simran Singh

सिमरन सिंह को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव है। उन्होंने पत्रकारिता की पढ़ाई हिमालयन यूनिवर्सिटी से की है। साल 2016 में उन्होंने मीडिया जगत में कदम रखा। इस दौरान इलेक्ट्रॉनिक से लेकर डि...और पढ़ें

TAGS

kvs admission

Trending news

आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
CBI
आसनसोल-रानीगंज कोल स्कैम: 1340 करोड़ का नुकसान, ED ने 159 करोड़ की संपत्ति जब्त की
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
Rajya Sabha news
आगे चल रहे थे जेपी नड्डा, अचानक रुके और कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का हाथ क्यों थाम लिया?
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
Nari Shakti Vandan Bill
सोच-विचार करके लें निर्णय...नारी शक्ति वंदन विधेयक पर वोटिंग से पहले PM मोदी की अपील
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
Census
जनगणना-परिसीमन के बाद ही लागू होगा कानून, लेकिन 2029 और 2034 के बीच फंसा ये पेच
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
Pawan Khera
पवन खेड़ा को SC से नहीं मिली राहत, जमानत के लिए असम की कोर्ट जाने को कहा
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
West Bengal Assembly Election 2026
कट-मनी का खेल क्या है? पश्चिम बंगाल के हर चुनाव में क्यों घिर जाती हैं ममता बनर्जी
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
Uniform Civil Code
UCC पर बोले चीफ जस्टिस सूर्यकांत, कहा-‘संविधान का लक्ष्य, इसका धर्म से कोई...
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
nagpur News
एक का फोन स्विच ऑफ, दूसरे का हॅास्टल में छूटा...डिनर से पहले दो छात्रों की हुई मौत
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
Nashik Conversion Case
नमाज पढ़ाने से लेकर नॉन-वेज खाने तक... धर्मांतरण केस में पीड़ित ने सुनाई आपबीती
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद
West Bengal
बंगाल में चुनाव से पहले ‘मनी ट्रेल’ पर वार! कोलकाता में रेड, सिलीगुड़ी में कैश बरामद