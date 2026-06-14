डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल एजुकेशन (DGE), केरल ने आधिकारिक तौर पर 'केरल एचएससीएपी प्लस वन फर्स्ट अलॉटमेंट रिजल्ट 2026' घोषित कर दिया है. यह परिणाम उन छात्रों के लिए है जो 'हायर सेकेंडरी सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस' (HSCAP) के माध्यम से कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं. जिन उम्मीदवारों ने सिंगल विंडो सिस्टम (SWS) के जरिए आवेदन किया था, वे अब आधिकारिक पोर्टल पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस ऑनलाइन चेक कर सकते हैं.
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि परीक्षा भवन से 11 जून को प्राप्त हुए एसएसएलसी (SSLC) रीवैल्यूएशन के अपडेटेड नतीजों को ध्यान में रखकर ही यह पहली अलॉटमेंट लिस्ट तैयार की गई है. सभी छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे अपने अलॉटमेंट विवरण की जांच बेहद सावधानीपूर्वक कर लें.
केरल प्लस वन का पहला अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करने की प्रक्रिया बेहद आसान है. सबसे पहले छात्रों को आधिकारिक वेबसाइट hscap.kerala.gov.in पर जाना होगा. इसके बाद होमपेज पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना होगा. अब आपके सामने एक नया लॉगिन पेज खुलेगा, जहां आपको अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड दर्ज करना होगा. डिटेल्स सबमिट करते ही आपकी अलॉटमेंट डिटेल स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी. भविष्य की एडमिशन प्रक्रियाओं के लिए छात्र इसे डाउनलोड कर लें और इसका एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें. इस अलॉटमेंट लेटर की एक कॉपी को सुरक्षित रखना अनिवार्य है, क्योंकि आवंटित स्कूल में रिपोर्टिंग के समय इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी.
आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, पहली अलॉटमेंट लिस्ट के आधार पर एडमिशन की प्रक्रिया 15 जून, 2026 को सुबह 10:00 बजे से शुरू हो जाएगी. छात्र 17 जून, 2026 को शाम 5:00 बजे तक ही संबंधित स्कूलों में जाकर अपना दाखिला सुनिश्चित करा सकते हैं. जिन छात्रों को उनकी पहली पसंद (First Preference) का स्कूल और कोर्स मिल गया है, उन्हें इस तय समय-सीमा के भीतर 'स्थायी प्रवेश' (Permanent Admission) लेना ही होगा. वहीं, जिन छात्रों को निचले विकल्प (Lower Preference) का स्कूल मिला है, उनके पास दो रास्ते हैं—वे चाहें तो स्थायी प्रवेश ले सकते हैं या फिर भविष्य के अलॉटमेंट राउंड में बेहतर विकल्प पाने के लिए 'अस्थायी प्रवेश' (Temporary Admission) का चुनाव कर सकते हैं.
जो छात्र इस पूरी एडमिशन प्रक्रिया को गंभीरता से नहीं लेंगे, उनके लिए आगे की राह बंद हो सकती है. विभाग ने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जो भी उम्मीदवार तय समय-सीमा यानी 17 जून की शाम 5 बजे तक अपने आवंटित संस्थान में रिपोर्ट करने और एडमिशन प्रक्रिया को पूरा करने में विफल रहते हैं, उन्हें बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा. ऐसे लापरवाह कैंडिडेट्स के नाम पर आने वाले अगले किसी भी अलॉटमेंट राउंड (Subsequent Allotments) के लिए विचार नहीं किया जाएगा. यानी, उनका आवेदन निरस्त माना जा सकता है, इसलिए समय पर रिपोर्टिंग करना बेहद जरूरी है.
सभी आवंटित उम्मीदवारों को अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावक के साथ ही संबंधित स्कूल में रिपोर्ट करना होगा. एडमिशन के समय अलॉटमेंट लेटर के पहले पेज पर छात्र और माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर होने अनिवार्य हैं. इसके अलावा, जो छात्र विशेष श्रेणियों के तहत लाभ या आरक्षण का दावा कर रहे हैं, उन्हें वेरिफिकेशन के लिए अपने मूल (Original) दस्तावेज पेश करने होंगे. इनमें एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट (TC), कैरेक्टर सर्टिफिकेट (चरित्र प्रमाण पत्र), बोनस पॉइंट्स, टाई-ब्रेक प्रावधान या अन्य आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र शामिल हैं.
उम्र सीमा को लेकर भ्रम की स्थिति में रहने वाले छात्रों के लिए राहत की खबर है. डायरेक्टोरेट ऑफ जनरल एजुकेशन (DGE) ने अपनी गाइडलाइन में यह पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है कि जिन छात्रों ने केरल बोर्ड के तहत एसएसएलसी (कक्षा 10वीं) की परीक्षा पास की है, उन्हें कक्षा 11वीं (प्लस वन) में एडमिशन लेने के लिए किसी भी तरह की न्यूनतम आयु सीमा (Minimum Age Criteria) की आवश्यकता नहीं होगी. वे बिना किसी उम्र के बंधन के सीधे इस केंद्रीकृत प्रक्रिया के तहत अपनी पढ़ाई आगे जारी रख सकते हैं.