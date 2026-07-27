केरल का बड़ा एजुकेशन प्लान! 100 दिन के मिशन में लॉन्च हुआ 'डिजिटल स्क्वायर', जानिए छात्रों को क्या मिलेगा

केरल सरकार ने प्राथमिक शिक्षा को तकनीक से जोड़ने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'डिजिटल स्क्वायर' नामक नई पहल शुरू की है. ये कार्यक्रम राज्य के सामान्य शिक्षा विभाग की तकनीकी इकाई केरल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी फॉर एजुकेशन (KITE) द्वारा तैयार किया गया है.
इसे राज्य सरकार की 100-दिवसीय शिक्षा कार्ययोजना के तहत लागू किया गया है. इस पहल का उद्देश्य छोटे बच्चों को शुरुआती कक्षाओं से ही डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और तकनीक आधारित सीखने का माहौल तैयार करना है.
'डिजिटल स्क्वायर' का उद्घाटन केरल के सामान्य शिक्षा मंत्री एन. शम्सुद्दीन ने मलप्पुरम में आयोजित राज्य स्तरीय ओरिएंटेशन कार्यशाला के दौरान किया. इस कार्यक्रम में राज्य के सभी 14 जिलों के 4,000 से अधिक सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों के प्रधानाध्यापक एवं प्रधानाध्यापिकाएं इंटरैक्टिव वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए. सरकार का कहना है कि यह पहल राज्य के स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को नई दिशा देगी.
KITE के अनुसार, 'डिजिटल स्क्वायर' का मुख्य उद्देश्य कक्षा शिक्षण में तकनीक को शामिल कर डिजिटल साक्षरता को मजबूत बनाना है. इसके जरिए छात्रों में स्व-अध्ययन (Self-learning), रचनात्मकता (Creativity) और गेम आधारित शिक्षा (Gamified Learning) को बढ़ावा दिया जाएगा. साथ ही ऐसा डिजिटल वातावरण तैयार किया जाएगा, जहां सभी बच्चे समान रूप से आधुनिक शिक्षण संसाधनों का लाभ उठा सकें.
इस योजना के तहत जिन सरकारी और सहायता प्राप्त प्राथमिक स्कूलों में आवश्यक हार्डवेयर उपलब्ध है, उन्हें विशेष सॉफ्टवेयर पैकेज दिया जाएगा. यह पैकेज फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर (FOSS) पर आधारित होगा. इसमें दृष्टिबाधित छात्रों के लिए ऑडियो सहायता, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए हाई-कॉन्ट्रास्ट इंटरफेस जैसी सुविधाएं भी होंगी, ताकि सभी छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा सुलभ बनाई जा सके.
'डिजिटल स्क्वायर' के सॉफ्टवेयर पैकेज में GCompris Educational Suite, e-Cube Language Learning Tool, संगीत, डिजिटल पेंटिंग और एनीमेशन से जुड़े कई एप्लिकेशन शामिल किए गए हैं. इसके माध्यम से प्राथमिक कक्षाओं के छात्र शुरुआती स्तर पर ही एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स (VFX), गेमिंग और कॉमिक्स जैसी आधुनिक तकनीकी अवधारणाओं से परिचित होंगे. इससे पढ़ाई को अधिक रोचक और व्यावहारिक बनाने की कोशिश की गई है.
KITE के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के. अनवर सादात ने बताया कि इस कार्यक्रम के लिए विशेष रूप से FOSS आधारित एडुटेनमेंट पैकेज विकसित किया गया है. उनका कहना है कि इससे सभी छात्रों को बिना किसी व्यावसायिक प्रतिबंध के उच्च गुणवत्ता वाले डिजिटल लर्निंग टूल्स उपलब्ध होंगे. साथ ही इसमें बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए इनबिल्ट फिल्टरिंग सिस्टम और अन्य डिजिटल सुरक्षा उपाय भी जोड़े गए हैं.
'डिजिटल स्क्वायर' के अलावा केरल सरकार ने अपनी 100-दिवसीय शिक्षा कार्ययोजना के तहत कई अन्य पहल भी शुरू की हैं. इनमें Cyber Safety Protocol 2026, जिसके तहत हर स्कूल में साइबर सुरक्षा समिति बनाई जाएगी, Tharapadham नामक डिजिटल प्लेटफॉर्म, जो छात्रों की उपस्थिति और सीखने की प्रगति पर नजर रखेगा, और School Wiki-thon अभियान शामिल हैं. इसके अलावा सरकार Little KITEs IT Clubs का विस्तार उच्च प्राथमिक स्कूलों तक करेगी, ताकि बच्चे कम उम्र से ही डिजिटल कौशल विकसित कर सकें. इन पहलों का उद्देश्य भविष्य की जरूरतों के अनुरूप सुरक्षित, आधुनिक और तकनीक-आधारित शिक्षा व्यवस्था तैयार करना है.