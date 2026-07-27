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केरल का बड़ा एजुकेशन प्लान! 100 दिन के मिशन में लॉन्च हुआ 'डिजिटल स्क्वायर', जानिए छात्रों को क्या मिलेगा

केरल सरकार ने 100-दिवसीय शिक्षा कार्ययोजना के तहत 'डिजिटल स्क्वायर' लॉन्च किया है. इस पहल के जरिए प्राथमिक स्कूलों में तकनीक आधारित पढ़ाई, डिजिटल साक्षरता, साइबर सुरक्षा और AI से जुड़े जोखिमों से बचाव पर विशेष जोर दिया जाएगा.

Written ByShivam Tiwari
Published: Jul 27, 2026, 08:29 AM IST|Updated: Jul 27, 2026, 08:29 AM IST
केरल का बड़ा एजुकेशन प्लान! 100 दिन के मिशन में लॉन्च हुआ 'डिजिटल स्क्वायर', जानिए छात्रों को क्या मिलेगा

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Shivam Tiwari

Shivam Tiwari

शिवम तिवारी, जी न्यूज में डिजिटल कंटेंट राइटर हैं और पत्रकारिता में करीब 2 साल से अधिक का अनुभव रखते हैं. यूपी के प्रयागराज के रहने वाले शिवम ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया है. खबरों की नब्ज पकड़कर उन्हें आसान और साफ भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में माहिर हैं. शिवम शिक्षा और रोजगार से जुड़े विषयों पर खास फोकस रखते हैं. इनमें स्कूल-कॉलेज एडमिशन, बोर्ड परीक्षाएं, प्रवेश परीक्षाएं, सरकारी नौकरियां, रिजल्ट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, करियर टिप्स, करेंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज जैसे टॉपिक्स शामिल हैं.

इसके अलावा शिवम, टीचर्स, प्रोफेसर्स, एक्सपर्ट्स और करियर काउंसलर्स की सलाह के आधार पर कंटेंट तैयार करते हैं. ये IIT-JEE, NEET, GATE, CLAT और CUET जैसे नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े विषयों पर गहराई से काम करते हैं और छात्रों के लिए उपयोगी जानकारी उपलब्ध कराते हैं.

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