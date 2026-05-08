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Hindi Newsशिक्षाकाउंटडाउन शुरू... DHSE केरला जल्द ही जारी कर सकता है रिजल्ट; keralaresults.nic.in पर ऐसे देखें स्कोर

काउंटडाउन शुरू... DHSE केरला जल्द ही जारी कर सकता है रिजल्ट; keralaresults.nic.in पर ऐसे देखें स्कोर

Kerala Plus One Improvement Result 2026: केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय आज 8 मई 2026 को प्लस वन इम्प्रूवमेंट परीक्षा का परिणाम जारी कर सकता है. छात्र अपना रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज कर आधिकारिक वेबसाइट पर अपना संशोधित स्कोरकार्ड और प्रोविजनल मार्कशीट देख सकेंगे.

Written By  harsh singh|Last Updated: May 08, 2026, 12:32 PM IST
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काउंटडाउन शुरू... DHSE केरला जल्द ही जारी कर सकता है रिजल्ट; keralaresults.nic.in पर ऐसे देखें स्कोर

Kerala Plus One Improvement Result 2026: केरल प्लस वन इम्प्रूवमेंट रिजल्ट 2026 का इंतजार कर रहे छात्रों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. डायरेक्टरेट ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन यानी DHSE केरला, आज 8 मई 2026 को रिजल्ट जारी कर सकता है. रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना स्कोर चेक कर सकेंगे. राज्यभर में हजारों छात्र इस परिणाम का इंतजार कर रहे हैं. ये परीक्षा उन छात्रों के लिए आयोजित की गई थी जो अपने अंकों में सुधार करना चाहते थे.

जानकारी के मुताबिक मार्च 2026 में आयोजित इम्प्रूवमेंट परीक्षा की कॉपियों का मूल्यांकन अप्रैल महीने में शुरू हुआ था. अब मूल्यांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. इसके बाद विभाग रिजल्ट जारी करने की तैयारी में जुटा हुआ है. हालांकि विभाग की ओर से अंतिम समय की आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा है.

कैसे देख सकते हैं रिजल्ट?

रिजल्ट जारी होने के बाद छात्र ऑनलाइन अपना स्कोर देख सकेंगे. इसके लिए उन्हें अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जरूरी लॉगिन डिटेल भरनी होगी. आधिकारिक पोर्टल पर रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी. छात्र इसे डाउनलोड कर सकते हैं. साथ ही भविष्य के इस्तेमाल के लिए इसका प्रिंट आउट निकालकर सुरक्षित रखना भी जरूरी होगा.

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बढ़ सकता है ट्रैफिक?

DHSE केरला छात्रों को रिजल्ट देखने के लिए कई ऑफिशियल एजुकेशन पोर्टल की सुविधा देगा. रिजल्ट लिंक एक्टिव होने के बाद वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ सकता है. ऐसे में कुछ समय के लिए साइट धीमी भी हो सकती है. इसलिए छात्रों को घबराने की जरूरत नहीं है. थोड़ी देर बाद दोबारा कोशिश करने पर रिजल्ट आसानी से देखा जा सकेगा.

शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि रिजल्ट जारी होने से पहले आधिकारिक सूचना दी जाएगी. इसके बाद ही ऑनलाइन रिजल्ट एक्सेस शुरू होगा. छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें. किसी भी गलत या फर्जी जानकारी से बचें. रिजल्ट से जुड़ी हर नई अपडेट विभाग की वेबसाइट पर जारी की जाएगी. इसलिए छात्रों को नियमित रूप से पोर्टल चेक करते रहना चाहिए.

ये भी पढ़ें: तमिलनाडु बोर्ड 12वीं का रिजल्ट जारी; tnresults.nic.in पर लिंक ऐसे करें चेक

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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Kerala Plus One Improvement Result 2026

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