Kerala Plus Two Result 2026: केरल बोर्ड 12वीं रिजल्ट आज दोपहर 3 बजे होगा जारी, keralaresults.nic.in से डाउनलोड कर पाएंगे मार्कशीट

DHSE Kerala Plus Two Result 2026: आज यानी 26 मई को दोपहर 3 बजे के करीब केरल बोर्ड की प्लस टू परीक्षा का रिजल्ट 2026 जारी होगा. केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DHSE) की आधिकारिक वेबसाइट, डिजिलॉकर, मोबाइल फोन ऐप और एसएमएस के माध्यम से कक्षा 12वीं के परिणाम देख सकते हैं.
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DHSE Kerala Plus Two Result 2026: केरल उच्च माध्यमिक शिक्षा निदेशालय (DHSE) कक्षा 12वीं यानी प्लस टू परीक्षा 2026 में शामिल होने वाले स्टूडेंट्स का आज यानी 26 मई 2026 को इंतजार खत्म हो जाएगा. दोपहर 3 बजे केरल बोर्ड की ओर से प्लस टू एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा. परिणाम का ऐलान आधिकारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाएगा. इस साल प्लस टू परीक्षा का आयोजन 6 मार्च से 28 मार्च 2026 तक के बीच किया गया था. इसमें 4 लाख से अधिक छात्र और छात्राएं शामिल हुई थीं. बोर्ड की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए रिजल्ट की घोषणा के बाद प्लस टू परिणाम को चेक करने का एक्टिव लिंक जारी किया जाएगा. कैसे और कहां से केरल बोर्ड 12वीं प्लस टू रिजल्ट चेक कर सकते हैं? आइए जानते हैं.
keralaresults.nic.in
dhsekerala.gov.in
keralapareekshabhavan.in
results.kite.kerala.gov.in
results.kerala.nic.in
prd.kerala.gov.in
सबसे पहले डीएचएसई की ऑफिशियल वेबसाइट dhsekerala.gov.in या keralaresults.nic.in पर जाएं.
होमपेज पर ‘Kerala Plus Two Result 2026’ लिंक शो होगा, उस पर क्लिक करें.
इसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि जैसी डिटेल्स दर्ज कर लॉगिन करें.
इसके बाद स्क्रीन पर रिजल्ट शो हो जाएगा और स्टूडेंट्स सब्जेक्ट वाइज अंक देख सकेंगे.
स्कोरकार्ड को देखने के अलावा उसे डाउनलोड कर सकेंगे या प्रिंट आउट निकाल सकेंगे.
केरल बोर्ड की ओर से प्लस टू का रिजल्ट जारी करने के साथ प्रोविजनल मार्कशीट को भी जारी किया जाएगा. बोर्ड ने स्टूडेंट्स को खासतौर पर सलाह दी है कि वो मार्कशीट में सभी डिटेल्स को ध्यान से चेक कर लें. अपना नाम, रोल नंबर, विषय और उनके अंक, माता-पिता का नाम समेक अन्य डिटेल्स सही से चेक करके और मिलाल कर लें.
किसी तरह की गलती नजर आने पर उसे नजरअंदाज नहीं बल्कि तुरंत बोर्ड अधिकारियों या अपने स्कूल प्रशासन से संपर्क करें जिससे समय रहते सुधार हो सकेगा और बाद में समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा.
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